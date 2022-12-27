https://sputnikarabic.ae/20221227/الرئيس-الموريتاني-يوجه-بإنشاء-صندوق-اجتماعي-للحالات-الإنسانية-الأكثر-احتياجا-1071670114.html
الرئيس الموريتاني يوجه بإنشاء صندوق اجتماعي للحالات الإنسانية "الأكثر احتياجا"
الرئيس الموريتاني يوجه بإنشاء صندوق اجتماعي للحالات الإنسانية "الأكثر احتياجا"
وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بإنشاء صندوق اجتماعي، خاص بالحالات الإنسانية، والحالات الاجتماعية الأكثر احتياجا، ضمن الأسرة الموريتانية. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T16:40+0000
2022-12-27T16:40+0000
2022-12-27T16:40+0000
موريتانيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/06/1046210365_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cd03d93f5d2ad2aeca4d0bba7416d431.jpg
وأضاف ولد الغزواني خلال تدشينه لمقر جديد لشركة معادن موريتانيا بنواكشوط، اليوم الثلاثاء: "إن الشركة ستضع في حساب هذا الصندوق، مبلغ مليار أوقية قديمة مخصصة للعام الجاري"، وفقا لوسائل إعلام محلية.وفي السياق، دعا الغزواني المنقبين لعدم تجاوز حدود حوزة البلاد الترابية واحترام إجراءات السلامة، بعد تكرر تعرض مواطنين للقصف خارج الحدود.وأكد أن تجاوز الحدود "غير مقبول ولا مصلحة فيه ولا يمكن أن يستمر"، داعيا الجميع للتعاون بالصرامة اللازمة، لضمان احترام كل الإجراءات الشرعية والقانونية من أجل عدم تعريض الأنفس للخطر.
https://sputnikarabic.ae/20221207/الحراطون-في-موريتانيا-عقود-من-الرق-والاستعباد-1070962678.html
موريتانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/06/1046210365_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_77e864c19037d681c8cbb12e6d9e9aea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
موريتانيا, العالم العربي
الرئيس الموريتاني يوجه بإنشاء صندوق اجتماعي للحالات الإنسانية "الأكثر احتياجا"
تابعنا عبر
وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بإنشاء صندوق اجتماعي، خاص بالحالات الإنسانية، والحالات الاجتماعية الأكثر احتياجا، ضمن الأسرة الموريتانية.
وأضاف ولد الغزواني خلال تدشينه لمقر جديد لشركة معادن موريتانيا بنواكشوط، اليوم الثلاثاء: "إن الشركة ستضع في حساب هذا الصندوق، مبلغ مليار أوقية قديمة مخصصة للعام الجاري"، وفقا لوسائل إعلام محلية
.
وشدد الرئيس الموريتاني، على إلزامية تسيير الصندوق بكل شفافية وموضوعية، مطالبا بضرورة التحري حتى يحصل كل شخص معني بهذا الصندوق على كامل حقوقه.
وفي السياق، دعا الغزواني المنقبين لعدم تجاوز حدود حوزة البلاد
الترابية واحترام إجراءات السلامة، بعد تكرر تعرض مواطنين للقصف خارج الحدود.
وأكد أن تجاوز الحدود "غير مقبول ولا مصلحة فيه ولا يمكن أن يستمر"، داعيا الجميع للتعاون بالصرامة اللازمة، لضمان احترام كل الإجراءات الشرعية والقانونية من أجل عدم تعريض الأنفس للخطر.