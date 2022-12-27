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الرئيس الموريتاني يوجه بإنشاء صندوق اجتماعي للحالات الإنسانية "الأكثر احتياجا"
الرئيس الموريتاني يوجه بإنشاء صندوق اجتماعي للحالات الإنسانية "الأكثر احتياجا"
وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بإنشاء صندوق اجتماعي، خاص بالحالات الإنسانية، والحالات الاجتماعية الأكثر احتياجا، ضمن الأسرة الموريتانية. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T16:40+0000
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وأضاف ولد الغزواني خلال تدشينه لمقر جديد لشركة معادن موريتانيا بنواكشوط، اليوم الثلاثاء: "إن الشركة ستضع في حساب هذا الصندوق، مبلغ مليار أوقية قديمة مخصصة للعام الجاري"، وفقا لوسائل إعلام محلية.وفي السياق، دعا الغزواني المنقبين لعدم تجاوز حدود حوزة البلاد الترابية واحترام إجراءات السلامة، بعد تكرر تعرض مواطنين للقصف خارج الحدود.وأكد أن تجاوز الحدود "غير مقبول ولا مصلحة فيه ولا يمكن أن يستمر"، داعيا الجميع للتعاون بالصرامة اللازمة، لضمان احترام كل الإجراءات الشرعية والقانونية من أجل عدم تعريض الأنفس للخطر.
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موريتانيا, العالم العربي
موريتانيا, العالم العربي

الرئيس الموريتاني يوجه بإنشاء صندوق اجتماعي للحالات الإنسانية "الأكثر احتياجا"

16:40 GMT 27.12.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس الموريتاني ولد الغزواني
الرئيس الموريتاني ولد الغزواني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بإنشاء صندوق اجتماعي، خاص بالحالات الإنسانية، والحالات الاجتماعية الأكثر احتياجا، ضمن الأسرة الموريتانية.
وأضاف ولد الغزواني خلال تدشينه لمقر جديد لشركة معادن موريتانيا بنواكشوط، اليوم الثلاثاء: "إن الشركة ستضع في حساب هذا الصندوق، مبلغ مليار أوقية قديمة مخصصة للعام الجاري"، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وشدد الرئيس الموريتاني، على إلزامية تسيير الصندوق بكل شفافية وموضوعية، مطالبا بضرورة التحري حتى يحصل كل شخص معني بهذا الصندوق على كامل حقوقه.
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وفي السياق، دعا الغزواني المنقبين لعدم تجاوز حدود حوزة البلاد الترابية واحترام إجراءات السلامة، بعد تكرر تعرض مواطنين للقصف خارج الحدود.
وأكد أن تجاوز الحدود "غير مقبول ولا مصلحة فيه ولا يمكن أن يستمر"، داعيا الجميع للتعاون بالصرامة اللازمة، لضمان احترام كل الإجراءات الشرعية والقانونية من أجل عدم تعريض الأنفس للخطر.
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