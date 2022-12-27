https://sputnikarabic.ae/20221227/السوداني-يصدر-أمرا-بـمسك-الخط-الصفري-بين-العراق-وسوريا-وإيران-1071658899.html

السوداني يصدر أمرا بـ"مسك الخط الصفري" بين العراق وسوريا وإيران

السوداني يصدر أمرا بـ"مسك الخط الصفري" بين العراق وسوريا وإيران

أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أمرا "بمسك الخط الصفري بين العراق وسوريا وإيران". 27.12.2022, سبوتنيك عربي

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وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول، في مؤتمر صحفي، إن "أهم نشاطات القائد العام للقوات المسلحة هو الاجتماع بالجهد الخدمي والهندسي، حيث أصدر خلال اجتماع الأمن الوزاري أمرا بمسك الخط الصفري بين العراق وسوريا وإيران من قبل القوات العراقية ودعمها لوجستيا"، لافتا إلى "الاستمرار في بناء قدرات القوات المسلحة"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأوضح رسول، أن "العراق يمر بأفضل حالاته من ناحية الأمن والأمان"، مؤكدا أن "حشد الدفاع قدم تضحيات كبيرة، وتثبيتهم يحتاج الى حل جذري".وأضاف "أن لدى العراق علاقات طيبة مع جميع دول الجوار"، متابعا: "تأمين خليجي 25 من مهام القوات العراقية وهي قادرة على ذلك".وكان رئيس منظمة حماية البيئة نائب الرئيس الإيراني، علي سلاجقة، أعلن في أغسطس/ آب الماضي، أنه سيتم تبادل الخبراء بين بلاده والعراق وسوريا للبحث في السيطرة على العواصف الترابية وبدء العمليات الميدانية لمعالجتها.ونقلت وكالة إرنا، عن سلاجقة، أنه تم اتخاذ إجراءات جيدة في هذا الإطار داخل إيران، حيث حددت لجنة "مكافحة العواصف الترابية" في منظمة البيئة، البؤر الداخلية، وتمت صياغة خطة مدتها 10 سنوات للسيطرة على هذه البؤر.وبدأت طهران النشاط دبلوماسي حيث أجريت مفاوضات مع دول الجوار في السياق، ومن المفترض إجراء مفاوضات جديدة حتى يتخلص المواطنون الإيرانيون من مشاكل الغبار والعواصف الترابية، فقد وقعت إيران 5 مذكرات تفاهم عملانية.

https://sputnikarabic.ae/20221114/العراق-يضع-خطة-لتقليل-آثار-شح-المياه-في-البلاد-1070150778.html

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