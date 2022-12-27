https://sputnikarabic.ae/20221227/السيسي-يعلن-إنشاء-صندوق-يموله-المقبلون-على-الزواج-من-يقدر-على-الزواج-يدفع--1071660763.html

السيسي يعلن إنشاء صندوق يموله المقبلون على الزواج: "من يقدر على الزواج يدفع"

السيسي يعلن إنشاء صندوق يموله المقبلون على الزواج: "من يقدر على الزواج يدفع"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة ستنشئ صندوقا لدعم الأسرة المصرية، بتمويل منها ومن المقبلين على الزواج. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T13:40+0000

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وعزا الرئيس المصري تلك الخطوة إلى رغبة الحكومة في توفير الدعم للأسر التي من الوارد أن تقع في أزمات تؤثر في حالة الأطفال؛ لافتا إلى أن وزارة التضامن تفعل ما في وسعها لدعم بعض الأسر، "حتى أصبح عليها مديونيات".وأوضح الرئيس المصري أن المبلغ الذي سيُدفع سيكون في استطاعة أي شخص مقبل على الزواج، بالنظر إلى حجم الإنفاق الذي ينفقه الناس على حفلات الزفاف وخلافاتهم حول أثاث الشقة، قائلا: "بتعملوا فرح مش عارف عامل إزاي وتتخانقوا على الشبكة والفرش، لكن ده صندوق مهم، ولو الناس هتدفع مليار الحكومة هتدفع مليار، ولو الناس هتدفع مليارين هندفع مليارين".وقال وزير العدل تعقيبا على كلمة الرئيس إن الحكومة ستساهم في هذا الصندوق بقدر ما يساهم فيه المتزوجون.وعقب الرئيس السيسي بالقول: "أي إجراء يتم اتخاذه يحقق مقاصد الدين، والدين يخاطب العمل وليس الضمير فقط، وحينما نتحدث عن إكرام اليتيم، فإننا نتخذ إجراءات وقرارات وإنشاء مشروعات لإكرام اليتيم وليس مخاطبة ضمائر الناس، لأن ضمائر الناس ربنا هيحاسبهم عليها".

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