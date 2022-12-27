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https://sputnikarabic.ae/20221227/الصين-ترفع-القيود-المتعلقة-بكوفيد-19-عن-القادمين-من-الخارج-1071641532.html
الصين ترفع القيود المتعلقة بكوفيد-19 عن القادمين من الخارج
الصين ترفع القيود المتعلقة بكوفيد-19 عن القادمين من الخارج
ذكر بيان صدر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، أن الصين ستلغي اختبارات الحمض النووي للقادمين من الخارج اعتبارا من يوم 8 يناير/... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T07:13+0000
2022-12-27T07:13+0000
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وقال البيان إنه من الأفضل للمسافرين القادمين إلى الصين إجراء اختبار الحمض النووي في غضون 48 ساعة قبل مغادرتهم، حسب وكالة "سينخوا" الصينية. ويُنصح الأشخاص الذين تأتي نتائجهم للاختبار إيجابية بتأجيل رحلاتهم حتى تكون نتائجهم للاختبار سلبية. وليس من الضروري للمسافرين التقدم بطلب للحصول على رمز صحي من البعثات الدبلوماسية والقنصليات الصينية، وسيعلنون عن حالتهم الصحية من خلال ملء نموذج الإعلان الصحي لدى البطاقات الجمركية الصينية، وفقا للبيان. وأضاف البيان أن من يفصحون عن حالة صحية غير طبيعية أو أعراض حمى سيتلقون اختبار المستضدات في الجمارك، مشيرا إلى أنه سيتم نصحهم بالعزل الذاتي في المنزل حتى الشفاء أو العلاج في المستشفى، حسب ظروفهم الصحية
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الصين, العالم
الصين, العالم

الصين ترفع القيود المتعلقة بكوفيد-19 عن القادمين من الخارج

07:13 GMT 27.12.2022
© AP Photo / Ng Han Guanإغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 17 مارس 2022
إغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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ذكر بيان صدر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، أن الصين ستلغي اختبارات الحمض النووي للقادمين من الخارج اعتبارا من يوم 8 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقال البيان إنه من الأفضل للمسافرين القادمين إلى الصين إجراء اختبار الحمض النووي في غضون 48 ساعة قبل مغادرتهم، حسب وكالة "سينخوا" الصينية.
ويُنصح الأشخاص الذين تأتي نتائجهم للاختبار إيجابية بتأجيل رحلاتهم حتى تكون نتائجهم للاختبار سلبية. وليس من الضروري للمسافرين التقدم بطلب للحصول على رمز صحي من البعثات الدبلوماسية والقنصليات الصينية، وسيعلنون عن حالتهم الصحية من خلال ملء نموذج الإعلان الصحي لدى البطاقات الجمركية الصينية، وفقا للبيان.
وأضاف البيان أن من يفصحون عن حالة صحية غير طبيعية أو أعراض حمى سيتلقون اختبار المستضدات في الجمارك، مشيرا إلى أنه سيتم نصحهم بالعزل الذاتي في المنزل حتى الشفاء أو العلاج في المستشفى، حسب ظروفهم الصحية
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