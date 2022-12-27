https://sputnikarabic.ae/20221227/الصين-تطلق-قمرا-صناعيا-جديدا-لرصد-الأرض-1071655257.html
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض
أرسلت الصين قمرا صناعيا جديدا، لرصد الأرض، إلى الفضاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد، في الساعة 3:37 ظهرا (بتوقيت بكين)... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T11:41+0000
2022-12-27T11:41+0000
2022-12-27T11:41+0000
الصين
العالم
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وأُطلق القمر الصناعي "قاوفن-1104" على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش 4 بي" ودخل إلى المدار المخطط له بنجاح. وسيُستخدم القمر الصناعي لرصد الأرض في مجالات متنوعة، من بينها إجراء مسح لموارد الأراضي، والتخطيط الحضري، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، والإغاثة في حالات الكوارث، حسب وكالة "شينخوا".وتمثل عملية الإطلاق المهمة رقم 457 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض
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أرسلت الصين قمرا صناعيا جديدا، لرصد الأرض، إلى الفضاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد، في الساعة 3:37 ظهرا (بتوقيت بكين) اليوم الثلاثاء.
وأُطلق القمر الصناعي "قاوفن-1104" على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش 4 بي" ودخل إلى المدار المخطط له بنجاح.
وسيُستخدم القمر الصناعي لرصد الأرض في مجالات متنوعة، من بينها إجراء مسح لموارد الأراضي، والتخطيط الحضري، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، والإغاثة في حالات الكوارث، حسب وكالة "شينخوا".
وتمثل عملية الإطلاق المهمة رقم 457 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".