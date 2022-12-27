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https://sputnikarabic.ae/20221227/الصين-تطلق-قمرا-صناعيا-جديدا-لرصد-الأرض-1071655257.html
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض
أرسلت الصين قمرا صناعيا جديدا، لرصد الأرض، إلى الفضاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد، في الساعة 3:37 ظهرا (بتوقيت بكين)... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T11:41+0000
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وأُطلق القمر الصناعي "قاوفن-1104" على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش 4 بي" ودخل إلى المدار المخطط له بنجاح. وسيُستخدم القمر الصناعي لرصد الأرض في مجالات متنوعة، من بينها إجراء مسح لموارد الأراضي، والتخطيط الحضري، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، والإغاثة في حالات الكوارث، حسب وكالة "شينخوا".وتمثل عملية الإطلاق المهمة رقم 457 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".
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الصين, العالم
الصين, العالم

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض

11:41 GMT 27.12.2022
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© Photo / CCO
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أرسلت الصين قمرا صناعيا جديدا، لرصد الأرض، إلى الفضاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد، في الساعة 3:37 ظهرا (بتوقيت بكين) اليوم الثلاثاء.
وأُطلق القمر الصناعي "قاوفن-1104" على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش 4 بي" ودخل إلى المدار المخطط له بنجاح.
وسيُستخدم القمر الصناعي لرصد الأرض في مجالات متنوعة، من بينها إجراء مسح لموارد الأراضي، والتخطيط الحضري، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، والإغاثة في حالات الكوارث، حسب وكالة "شينخوا".
وتمثل عملية الإطلاق المهمة رقم 457 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".
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