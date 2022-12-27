https://sputnikarabic.ae/20221227/الصين-توزع-أدوية-مضادة-للفيروس-من-إنتاج-فايزر-لمكافحة-تفشي-كوفيد-19-1071655019.html
الصين توزع أدوية مضادة للفيروس من إنتاج فايزر لمكافحة تفشي كوفيد-19
الصين توزع أدوية مضادة للفيروس من إنتاج فايزر لمكافحة تفشي كوفيد-19
أفادت وسائل إعلام صينية بأن السلطات وزعت أقراص باكسلوفيد، التي تنتجها شركة "فايزر" لعلاج مرضى "كوفيد-19" على العيادات في جميع أنحاء بكين. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T11:38+0000
2022-12-27T11:38+0000
2022-12-27T11:38+0000
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الصين
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وذكرت خدمة الأخبار الصينية التي تديرها الدولة أمس الاثنين أنه بعد تلقي التدريب، سيقدم الأطباء الدواء لمرضى كوفيد -19 ويعطون تعليمات حول كيفية استخدامه.وتشهد الصين حاليا أكبر تفش للإصابات بعدما رفعت فجأة القيود التي استهدفت السيطرة على الوباء على مدار 3 سنوات.وتأمل السلطات أن تساعد الأدوية المستوردة في تقليل حدة العدوى وتخفيف الضغط على وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.وذكر التلفزيون الرسمي أن الرئيس شي جينبينغ حث المسؤولين على اتخاذ خطوات لحماية حياة الناس، في أول تصريح له منذ أن خففت الدولة بشكل كبير التدابير الصحية الصارمة التي استهدفت احتواء جائحة كورونا.وقدّرت دراسات بأن نحو مليون شخص قد يموتون خلال الأشهر القليلة المقبلة.و توقفت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن الإعلان عن عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا، فيما كشفت بيانات غير عامة من لجنة الصحة الوطنية في الصين، عن إصابة ما يقرب من 37 مليون شخص بفيروس كورونا يوميا.وفي غضون ذلك أعلنت الصين أنها ستتوقف عن مطالبة المسافرين الذين يصلون إلى البلاد بالخضوع للحجر الصحي، وهو ما يعد تخفيفا للإجراءات التي كانت تفرضها البلاد للحيلولة دون تفشي الوباء.
https://sputnikarabic.ae/20221226/الرئيس-الصيني-يدعو-إلى-حماية-أرواح-الناس-في-أول-تصريح-بعد-تخفيف-قيود-كورونا-1071620666.html
https://sputnikarabic.ae/20221223/الصين-ترد-على-مطالب-أمريكا-لها-بإظهار-الحقائق-بشأن-موجة-كورونا-الجديدة-1071535710.html
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العالم, الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
العالم, الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
الصين توزع أدوية مضادة للفيروس من إنتاج فايزر لمكافحة تفشي كوفيد-19
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أفادت وسائل إعلام صينية بأن السلطات وزعت أقراص باكسلوفيد، التي تنتجها شركة "فايزر" لعلاج مرضى "كوفيد-19" على العيادات في جميع أنحاء بكين.
وذكرت خدمة الأخبار الصينية التي تديرها الدولة أمس الاثنين أنه بعد تلقي التدريب، سيقدم الأطباء الدواء لمرضى كوفيد -19
ويعطون تعليمات حول كيفية استخدامه.
ونقلت عن عامل في مركز صحي محلي في منطقة شيتشنغ ببكين قوله "تلقينا الإشعار من المسؤولين، لكن ليس من الواضح متى ستصل الأدوية".
وتشهد الصين حاليا أكبر تفش للإصابات بعدما رفعت فجأة القيود التي استهدفت السيطرة على الوباء على مدار 3 سنوات.
وتأمل السلطات أن تساعد الأدوية المستوردة في تقليل حدة العدوى وتخفيف الضغط على وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.
وذكر التلفزيون الرسمي
أن الرئيس شي جينبينغ حث المسؤولين على اتخاذ خطوات لحماية حياة الناس، في أول تصريح له منذ أن خففت الدولة بشكل كبير التدابير الصحية الصارمة التي استهدفت احتواء جائحة كورونا.
وأضاف: "يجب أن نطلق حملة الصحة الوطنية بطريقة أكثر استهدافًا... وتعزيز خط دفاع المجتمع للوقاية من الوباء ومكافحته، وحماية أرواح الناس وسلامتهم وصحتهم بشكل فاعل".
وقدّرت دراسات بأن نحو مليون شخص قد يموتون خلال الأشهر القليلة المقبلة.
و توقفت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن الإعلان عن عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا، فيما كشفت بيانات غير عامة من لجنة الصحة الوطنية في الصين، عن إصابة ما يقرب من 37 مليون شخص بفيروس كورونا يوميا.
وفي غضون ذلك أعلنت الصين أنها ستتوقف عن مطالبة المسافرين الذين يصلون إلى البلاد بالخضوع للحجر الصحي، وهو ما يعد تخفيفا للإجراءات التي كانت تفرضها البلاد للحيلولة دون تفشي الوباء.