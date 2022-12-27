https://sputnikarabic.ae/20221227/العراق-يعلن-السيطرة-على-حريق-ضخم-اندلع-بمصفاة-للنفط-في-أربيل-صور-وفيديو-1071668332.html
العراق يعلن السيطرة على حريق ضخم اندلع بمصفاة للنفط في أربيل... صور وفيديو
العراق يعلن السيطرة على حريق ضخم اندلع بمصفاة للنفط في أربيل... صور وفيديو
أعلنت السلطات العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق ضخم اندلع في مصفى الكوير النفطي بمحافظة أربيل. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T16:14+0000
2022-12-27T16:14+0000
2022-12-27T16:14+0000
العراق
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ونقلت وسائل إعلام محلية، عن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل، سركوت كارش، قوله إن "حريقا اندلع بمصفى النفط على طريق كوير – أربيل".وأظهرت المقاطع المصورة تصاعد ألسنة اللهب في المصفى النفطي على طريق الكوير – أربيل، في مشهد يصور ضخامة الحريق وصعوبة السيطرة عليه.ولاحقا، ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن 6 سيارات إطفاء شاركت في السيطرة على الحريق وإخماده.وفيما يتعلق بحجم الأضرار الناجمة عن الحادث، قال المتحدث باسم الدفاع المدني بأربيل، أن الحريق اندلع في وقت قصير، ولم تعرف الأضرار الناجمة عنه حتى الآن.بينما أفادت تقارير بأن "النيران توحي بوقوع أضرار مادية كبيرة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق يعلن السيطرة على حريق ضخم اندلع بمصفاة للنفط في أربيل... صور وفيديو
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أعلنت السلطات العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق ضخم اندلع في مصفى الكوير النفطي بمحافظة أربيل.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل، سركوت كارش، قوله إن "حريقا اندلع بمصفى النفط على طريق كوير – أربيل".
وأظهرت المقاطع المصورة تصاعد ألسنة اللهب في المصفى النفطي على طريق الكوير – أربيل، في مشهد يصور ضخامة الحريق وصعوبة السيطرة عليه.
ولاحقا، ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن 6 سيارات إطفاء شاركت في السيطرة على الحريق وإخماده.
وفيما يتعلق بحجم الأضرار الناجمة عن الحادث، قال المتحدث باسم الدفاع المدني بأربيل، أن الحريق اندلع في وقت قصير، ولم تعرف الأضرار الناجمة عنه حتى الآن.
بينما أفادت تقارير بأن "النيران توحي بوقوع أضرار مادية كبيرة".