https://sputnikarabic.ae/20221227/برلماني-مصري-يتجول-بقارب-صيد-في-الإسكندرية-بعدما-أغرقتها-الأمطار-1071661176.html
برلماني مصري يتجول بقارب صيد في الإسكندرية بعدما أغرقتها الأمطار
برلماني مصري يتجول بقارب صيد في الإسكندرية بعدما أغرقتها الأمطار
تجوّل محمد جبريل، عضو مجلس النواب المصري، عن حزب "مستقبل وطن"، بقارب صغير في شوارع مدينة الإسكندرية الساحلية، التي غمرتها مياه الأمطار. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T13:52+0000
2022-12-27T13:52+0000
2022-12-27T13:52+0000
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وأراد النائب جبريل أن يتفقد شوارع محافظته وعملية تصريف المياه التي تزداد مع تعرض الإسكندرية إلى نوة تعرف باسم الفيضة الصغرى.وذكر النائب في تصريحات تلفزيونية أن "المركب كان وسيلة الانتقال الوحيدة المتاحة لي لمعرفة ماذا يجري داخل المنازل إذ فوجئت بأن مستوى المطر داخل البيوت وصل للسراير وتواصلنا مع المحافظ وتم توجيه سيارات شفط المياه".وتؤدي "الفيضة الصغرى" إلى موجة برد وسقوط غزير للأمطار، في حين أعلنت المحافظة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
برلماني مصري يتجول بقارب صيد في الإسكندرية بعدما أغرقتها الأمطار
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تجوّل محمد جبريل، عضو مجلس النواب المصري، عن حزب "مستقبل وطن"، بقارب صغير في شوارع مدينة الإسكندرية الساحلية، التي غمرتها مياه الأمطار.
وأراد النائب جبريل أن يتفقد شوارع محافظته وعملية تصريف المياه التي تزداد مع تعرض الإسكندرية إلى نوة تعرف باسم الفيضة الصغرى.
وذكر النائب في تصريحات تلفزيونية أن "المركب كان وسيلة الانتقال الوحيدة المتاحة لي لمعرفة ماذا يجري داخل المنازل إذ فوجئت بأن مستوى المطر داخل البيوت وصل للسراير وتواصلنا مع المحافظ وتم توجيه سيارات شفط المياه".
وتؤدي "الفيضة الصغرى" إلى موجة برد وسقوط غزير للأمطار، في حين أعلنت المحافظة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس.