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https://sputnikarabic.ae/20221227/برلماني-مصري-يتجول-بقارب-صيد-في-الإسكندرية-بعدما-أغرقتها-الأمطار-1071661176.html
برلماني مصري يتجول بقارب صيد في الإسكندرية بعدما أغرقتها الأمطار
برلماني مصري يتجول بقارب صيد في الإسكندرية بعدما أغرقتها الأمطار
تجوّل محمد جبريل، عضو مجلس النواب المصري، عن حزب "مستقبل وطن"، بقارب صغير في شوارع مدينة الإسكندرية الساحلية، التي غمرتها مياه الأمطار. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
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وأراد النائب جبريل أن يتفقد شوارع محافظته وعملية تصريف المياه التي تزداد مع تعرض الإسكندرية إلى نوة تعرف باسم الفيضة الصغرى.وذكر النائب في تصريحات تلفزيونية أن "المركب كان وسيلة الانتقال الوحيدة المتاحة لي لمعرفة ماذا يجري داخل المنازل إذ فوجئت بأن مستوى المطر داخل البيوت وصل للسراير وتواصلنا مع المحافظ وتم توجيه سيارات شفط المياه".وتؤدي "الفيضة الصغرى" إلى موجة برد وسقوط غزير للأمطار، في حين أعلنت المحافظة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس.
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برلماني مصري يتجول بقارب صيد في الإسكندرية بعدما أغرقتها الأمطار

13:52 GMT 27.12.2022
© Sputnik . KHALED DESOUKIأمطار غزيرة في مصر
أمطار غزيرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© Sputnik . KHALED DESOUKI
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تجوّل محمد جبريل، عضو مجلس النواب المصري، عن حزب "مستقبل وطن"، بقارب صغير في شوارع مدينة الإسكندرية الساحلية، التي غمرتها مياه الأمطار.
وأراد النائب جبريل أن يتفقد شوارع محافظته وعملية تصريف المياه التي تزداد مع تعرض الإسكندرية إلى نوة تعرف باسم الفيضة الصغرى.
وذكر النائب في تصريحات تلفزيونية أن "المركب كان وسيلة الانتقال الوحيدة المتاحة لي لمعرفة ماذا يجري داخل المنازل إذ فوجئت بأن مستوى المطر داخل البيوت وصل للسراير وتواصلنا مع المحافظ وتم توجيه سيارات شفط المياه".
وتؤدي "الفيضة الصغرى" إلى موجة برد وسقوط غزير للأمطار، في حين أعلنت المحافظة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس.
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