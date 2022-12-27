https://sputnikarabic.ae/20221227/بريطانيا-تعلن-فرض-عقوبات-جديدة-على-الحرس-الثوري-الإيراني-1071669761.html

بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني

بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني

أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني، متوعدة بمحاسبة من وصفتهم بـ "الظالمين في إيران". 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T16:37+0000

2022-12-27T16:37+0000

2022-12-27T16:37+0000

رصد عسكري

أخبار إيران

بريطانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067980681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83d4f90e2a790403cee5cc35683d5983.jpg

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، على "تويتر"، حسبما ذكرت ذلك الوكالة الإيرانية للأنباء "إرنا"، اليوم الثلاثاء.وقالت الوكالة إن تصريحات كليفرلي، التي نشرها على "تويتر"، جاءت في سياق "دعم أعمال الشغب في إيران".وتابعت: "كما جاء ذلك بعد اعتقال الحرس الثوري لـ 7 من كوادر الشبكة المنظمة لأعمال الشغب، المرتبطة بلندن"، على حد وصف الوكالة.وأشارت الوكالة إلى مقطع فيديو نشره كليفرلي، تحدث فيه عما قامت به بريطانيا في قضايا متعلقة بـ "حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن ما جاء في حديثه يمثل جزءا من مزاعم بريطانية لا أساس لها من الصحة، وأن تصريحاته تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية.واحتجزت السلطات في إيران مواطنين أجانب متهمتهم بالمشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، عقب وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة.وتقول إيران إن خصومها الغربيين وإسرائيل يعملون على تأجيج الاضطرابات في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20221227/رئيسي-يعلق-مجددا-على-أعمال-الشغب-الأخيرة-في-إيران-نحتضن-الجميع-لكننا-لن-نرحم-الأعداء-1071656040.html

https://sputnikarabic.ae/20221227/الحرس-الثوري-الإيراني-كل-من-يثق-بأمريكا-والغرب-سيكون-خاسرا-1071642221.html

أخبار إيران

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, أخبار إيران, بريطانيا