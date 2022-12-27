https://sputnikarabic.ae/20221227/بريطانيا-تعلن-فرض-عقوبات-جديدة-على-الحرس-الثوري-الإيراني-1071669761.html
بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني
بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني
أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني، متوعدة بمحاسبة من وصفتهم بـ "الظالمين في إيران". 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T16:37+0000
2022-12-27T16:37+0000
2022-12-27T16:37+0000
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جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، على "تويتر"، حسبما ذكرت ذلك الوكالة الإيرانية للأنباء "إرنا"، اليوم الثلاثاء.وقالت الوكالة إن تصريحات كليفرلي، التي نشرها على "تويتر"، جاءت في سياق "دعم أعمال الشغب في إيران".وتابعت: "كما جاء ذلك بعد اعتقال الحرس الثوري لـ 7 من كوادر الشبكة المنظمة لأعمال الشغب، المرتبطة بلندن"، على حد وصف الوكالة.وأشارت الوكالة إلى مقطع فيديو نشره كليفرلي، تحدث فيه عما قامت به بريطانيا في قضايا متعلقة بـ "حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن ما جاء في حديثه يمثل جزءا من مزاعم بريطانية لا أساس لها من الصحة، وأن تصريحاته تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية.واحتجزت السلطات في إيران مواطنين أجانب متهمتهم بالمشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، عقب وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة.وتقول إيران إن خصومها الغربيين وإسرائيل يعملون على تأجيج الاضطرابات في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221227/رئيسي-يعلق-مجددا-على-أعمال-الشغب-الأخيرة-في-إيران-نحتضن-الجميع-لكننا-لن-نرحم-الأعداء-1071656040.html
https://sputnikarabic.ae/20221227/الحرس-الثوري-الإيراني-كل-من-يثق-بأمريكا-والغرب-سيكون-خاسرا-1071642221.html
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رصد عسكري, أخبار إيران, بريطانيا
رصد عسكري, أخبار إيران, بريطانيا
بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني
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أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني، متوعدة بمحاسبة من وصفتهم بـ "الظالمين في إيران".
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، على "تويتر"، حسبما ذكرت ذلك الوكالة الإيرانية للأنباء "إرنا"، اليوم الثلاثاء.
وقالت الوكالة
إن تصريحات كليفرلي، التي نشرها على "تويتر"، جاءت في سياق "دعم أعمال الشغب
في إيران".
وتابعت: "كما جاء ذلك بعد اعتقال الحرس الثوري لـ 7 من كوادر الشبكة المنظمة لأعمال الشغب، المرتبطة بلندن"، على حد وصف الوكالة.
وأشارت الوكالة إلى مقطع فيديو نشره كليفرلي، تحدث فيه عما قامت به بريطانيا في قضايا متعلقة بـ "حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن ما جاء في حديثه يمثل جزءا من مزاعم بريطانية لا أساس لها من الصحة، وأن تصريحاته تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية
.
واحتجزت السلطات في إيران مواطنين أجانب متهمتهم بالمشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، عقب وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة.
وتقول إيران إن خصومها الغربيين
وإسرائيل يعملون على تأجيج الاضطرابات في البلاد.