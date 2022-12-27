https://sputnikarabic.ae/20221227/بوتين-لدينا-بالفعل-ما-نتحدث-عنه-مع-لوكاشينكا-1071645156.html
بوتين: لدينا بالفعل ما نتحدث عنه مع لوكاشينكا
بوتين: لدينا بالفعل ما نتحدث عنه مع لوكاشينكا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن حكومتي البلدين تعملان بجد لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وأن رئيسي... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T08:44+0000
2022-12-27T08:44+0000
2022-12-27T08:44+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
لقاء
ألكسندر لوكاشينكو
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وقال بوتين "حكوماتنا تعمل بجد. أنا أعلم أن رئيس الحكومة، ميخائيل فلاديميروفيتش ميشوستين، أبلغكم بالتفصيل عن الاتصالات. لدينا بالفعل ما نتحدث عنه. لذلك، أنا سعيد جدًا بذلك على هامش اجتماعنا غير الرسمي، يمكننا أن نجتمع مرة أخرى ومناقشة ما هو موضع اهتمام مشترك".من جانبه، صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأنه ناقش مع نظير الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين، العديد من القضايا ووضعوا "النقاط على الحروف"، مؤكدا أنه تم الاتفاق على جميع القضايا.وشكر لوكاشينكا بوتين على حقيقة أن "العديد من القضايا تم الاتفاق عليها أخيرًا أمس"، مضيفا "الحكومات ستضع اللمسات الأخيرة عليها. لا يمكن أن يكون لديهم أسئلة لنا بالفعل. لقد حللنا كل ما طلبوه. لذلك، أشكركم".
https://sputnikarabic.ae/20221226/بوتين-حجم-التبادل-التجاري-بين-بلدان-رابطة-الدول-المستقلة-يبلغ-100-مليار-دولار-بنهاية-العام-1071622678.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, لقاء, ألكسندر لوكاشينكو
روسيا, فلاديمير بوتين, لقاء, ألكسندر لوكاشينكو
بوتين: لدينا بالفعل ما نتحدث عنه مع لوكاشينكا
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن حكومتي البلدين تعملان بجد لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وأن رئيسي الدولتين "لديهما بالفعل ما يتحدثان عنه".
وقال بوتين "حكوماتنا تعمل بجد. أنا أعلم أن رئيس الحكومة، ميخائيل فلاديميروفيتش ميشوستين، أبلغكم بالتفصيل عن الاتصالات. لدينا بالفعل ما نتحدث عنه. لذلك، أنا سعيد جدًا بذلك على هامش اجتماعنا غير الرسمي، يمكننا أن نجتمع مرة أخرى ومناقشة ما هو موضع اهتمام مشترك".
ووصف أجواء المتحف الروسي، حيث يجري الاجتماع، بأنها مناسبة للغاية "اتفقنا على أننا سنحتفل بعام 2023 باعتباره عام اللغة الروسية، لذلك يبدو لي أن الاجتماع اليوم لتناول إفطار عمل في المتحف الروسي سيكون موضع ترحيب كبير. وأجواء جيدة للتحدث، بما في ذلك الأمور الجادة. يعني علاقاتنا الثنائية. على الرغم من أننا على اتصال دائم. ومع ذلك، فإن الحياة اليومية تعطينا سببًا لمناقشة بعض القضايا واتخاذ القرارات اللازمة حتى يتم حلها بشكل فعال".
من جانبه، صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأنه ناقش مع نظير الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين، العديد من القضايا ووضعوا "النقاط على الحروف"، مؤكدا أنه تم الاتفاق على جميع القضايا.
وقال "يجب أن أقول أنه بالأمس في حفل الشاي هذا وفي وقت متأخر من المساء، عند العودة إلى المنزل، ناقشنا الكثير من القضايا. أحيانًا يستغرق الأمر سنوات لبعض الدول، لكننا أكملنا، لقد وضعنا "النقاط على الحروف مع استمرار الحوار، لأنه كان في الأساس حول الاقتصاد".
وشكر لوكاشينكا بوتين على حقيقة أن "العديد من القضايا تم الاتفاق عليها أخيرًا أمس"، مضيفا "الحكومات ستضع اللمسات الأخيرة عليها. لا يمكن أن يكون لديهم أسئلة لنا بالفعل. لقد حللنا كل ما طلبوه. لذلك، أشكركم".