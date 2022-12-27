عربي
https://sputnikarabic.ae/20221227/بيع-سيارات-موسكفيتش-3-الروسية-ابتداء-من-شهر-يناير-1071664083.html
بيع سيارات "موسكفيتش 3" الروسية ابتداء من شهر يناير
بيع سيارات "موسكفيتش 3" الروسية ابتداء من شهر يناير
كشفت وزارة الصناعة الروسية أن المبيعات الفعلية لسيارات "موسكفيتش 3"، والتي تصل بالفعل إلى وكلاء العاصمة موسكو في موعد لا يتجاوز شهر يناير/كانون الثاني المقبل. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T14:44+0000
2022-12-27T14:44+0000
روسيا
صناعة السيارات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1b/1071663934_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_c82f8b01d8d4a83b0f99adc3b2e60498.jpg
وقال مصدر في الوزارة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الآن تجري عمليات التسليم الأولى لهذه السيارات إلى الوكلاء حقا، يمكنك القدوم وإلقاء نظرة عليها. عند وكلاء السيارات، بالطبع، يتحدثون بالفعل عن مبيعات التجزئة، ولكن حتى الآن يبقى فقط مجرد التسويق".كما أبلغ مدير التسويق وتاجر تكنولوجيا المعلومات "بتروفسكي"، سيرغي نوفوسيلسكي، في وقت سابق، أن مبيعات السيارات "موسكفيتش 3" في صالة العرض في موسكو "بيلايا داتشا" ستبدأ في شهر يناير المقبل.وأفاد وكلاء السيارات في العاصمة، أمس الاثنين، باستلام الدُفعات الأولى من سيارات "موسكفيتش 3" وتبلغ تكلفة نسخة البنزين على الميكانيكا من 1.97 مليون روبل، على المتغير - 2.03 مليون.هذا وتم إطلاق الإنتاج التسلسلي للطراز الأول للعلامة التجارية، كروس "موسكفيتش 3"، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتبلغ خطة الإنتاج للمصنع بنهاية العام نحو 440 سيارة منها 200 سيارة كهربائية.
https://sputnikarabic.ae/20221226/الإنتاج-الضخم-للسيارة-الكهربائية-لادا-يبدأ-في-عام-2024-1071612303.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1b/1071663934_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_4024e16278b1049088bf125404b0baae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, صناعة السيارات
روسيا, صناعة السيارات

بيع سيارات "موسكفيتش 3" الروسية ابتداء من شهر يناير

14:44 GMT 27.12.2022
© Sputnik . Алексей Никольский / الانتقال إلى بنك الصورسيارة موسكفيتش
سيارة موسكفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© Sputnik . Алексей Никольский
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشفت وزارة الصناعة الروسية أن المبيعات الفعلية لسيارات "موسكفيتش 3"، والتي تصل بالفعل إلى وكلاء العاصمة موسكو في موعد لا يتجاوز شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال مصدر في الوزارة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الآن تجري عمليات التسليم الأولى لهذه السيارات إلى الوكلاء حقا، يمكنك القدوم وإلقاء نظرة عليها. عند وكلاء السيارات، بالطبع، يتحدثون بالفعل عن مبيعات التجزئة، ولكن حتى الآن يبقى فقط مجرد التسويق".
وأضاف مصدر آخر: "في الواقع، سيكون من الممكن شراء "موسكفيتش" بعد عطلة رأس السنة الجديدة".
كما أبلغ مدير التسويق وتاجر تكنولوجيا المعلومات "بتروفسكي"، سيرغي نوفوسيلسكي، في وقت سابق، أن مبيعات السيارات "موسكفيتش 3" في صالة العرض في موسكو "بيلايا داتشا" ستبدأ في شهر يناير المقبل.
Автовыставка Auto Tuning Showزائرة بالقرب من سيارة لادا بريورا في معرض السيارات في مجمع معرض كروكوس إكسبو في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
الإنتاج الضخم لسيارة "لادا" الكهربائية يبدأ في عام 2024... فيديو
أمس, 12:12 GMT
وأفاد وكلاء السيارات في العاصمة، أمس الاثنين، باستلام الدُفعات الأولى من سيارات "موسكفيتش 3" وتبلغ تكلفة نسخة البنزين على الميكانيكا من 1.97 مليون روبل، على المتغير - 2.03 مليون.
هذا وتم إطلاق الإنتاج التسلسلي للطراز الأول للعلامة التجارية، كروس "موسكفيتش 3"، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتبلغ خطة الإنتاج للمصنع بنهاية العام نحو 440 سيارة منها 200 سيارة كهربائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:07 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:53 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала