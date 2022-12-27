https://sputnikarabic.ae/20221227/بيع-سيارات-موسكفيتش-3-الروسية-ابتداء-من-شهر-يناير-1071664083.html
بيع سيارات "موسكفيتش 3" الروسية ابتداء من شهر يناير
بيع سيارات "موسكفيتش 3" الروسية ابتداء من شهر يناير
كشفت وزارة الصناعة الروسية أن المبيعات الفعلية لسيارات "موسكفيتش 3"، والتي تصل بالفعل إلى وكلاء العاصمة موسكو في موعد لا يتجاوز شهر يناير/كانون الثاني المقبل. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T14:44+0000
2022-12-27T14:44+0000
2022-12-27T14:44+0000
روسيا
صناعة السيارات
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وقال مصدر في الوزارة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الآن تجري عمليات التسليم الأولى لهذه السيارات إلى الوكلاء حقا، يمكنك القدوم وإلقاء نظرة عليها. عند وكلاء السيارات، بالطبع، يتحدثون بالفعل عن مبيعات التجزئة، ولكن حتى الآن يبقى فقط مجرد التسويق".كما أبلغ مدير التسويق وتاجر تكنولوجيا المعلومات "بتروفسكي"، سيرغي نوفوسيلسكي، في وقت سابق، أن مبيعات السيارات "موسكفيتش 3" في صالة العرض في موسكو "بيلايا داتشا" ستبدأ في شهر يناير المقبل.وأفاد وكلاء السيارات في العاصمة، أمس الاثنين، باستلام الدُفعات الأولى من سيارات "موسكفيتش 3" وتبلغ تكلفة نسخة البنزين على الميكانيكا من 1.97 مليون روبل، على المتغير - 2.03 مليون.هذا وتم إطلاق الإنتاج التسلسلي للطراز الأول للعلامة التجارية، كروس "موسكفيتش 3"، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتبلغ خطة الإنتاج للمصنع بنهاية العام نحو 440 سيارة منها 200 سيارة كهربائية.
https://sputnikarabic.ae/20221226/الإنتاج-الضخم-للسيارة-الكهربائية-لادا-يبدأ-في-عام-2024-1071612303.html
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روسيا, صناعة السيارات
بيع سيارات "موسكفيتش 3" الروسية ابتداء من شهر يناير
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كشفت وزارة الصناعة الروسية أن المبيعات الفعلية لسيارات "موسكفيتش 3"، والتي تصل بالفعل إلى وكلاء العاصمة موسكو في موعد لا يتجاوز شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال مصدر في الوزارة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الآن تجري عمليات التسليم الأولى لهذه السيارات إلى الوكلاء حقا، يمكنك القدوم وإلقاء نظرة عليها. عند وكلاء السيارات، بالطبع، يتحدثون بالفعل عن مبيعات التجزئة، ولكن حتى الآن يبقى فقط مجرد التسويق".
وأضاف مصدر آخر: "في الواقع، سيكون من الممكن شراء "موسكفيتش" بعد عطلة رأس السنة الجديدة".
كما أبلغ مدير التسويق وتاجر تكنولوجيا المعلومات "بتروفسكي"، سيرغي نوفوسيلسكي، في وقت سابق، أن مبيعات السيارات "موسكفيتش 3" في صالة العرض في موسكو "بيلايا داتشا" ستبدأ في شهر يناير المقبل.
وأفاد وكلاء السيارات في العاصمة، أمس الاثنين، باستلام الدُفعات الأولى من سيارات "موسكفيتش 3" وتبلغ تكلفة نسخة البنزين على الميكانيكا من 1.97 مليون روبل، على المتغير - 2.03 مليون.
هذا وتم إطلاق الإنتاج التسلسلي للطراز الأول للعلامة التجارية، كروس "موسكفيتش 3"، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتبلغ خطة الإنتاج للمصنع بنهاية العام نحو 440 سيارة منها 200 سيارة كهربائية.