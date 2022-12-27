https://sputnikarabic.ae/20221227/تصدير-الأسلحة-من-قبل-دول-الشرقين-الأوسط-والأدنى-1071663355.html
تصدير الأسلحة من قبل دول الشرقين الأوسط والأدنى
تصدير الأسلحة من قبل دول الشرقين الأوسط والأدنى
دول الشرقين الأوسط والأدنى لا تستورد الأسلحة فقط بل تصدرها أيضا. ستعرف من الرسوم المعلوماتية لـ"سبوتنيك" ما هي دول الشرقين الأوسط والأدنى التي كانت رائدة في... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T14:33+0000
2022-12-27T14:33+0000
2022-12-27T14:33+0000
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تصدير الأسلحة من قبل دول الشرقين الأوسط والأدنى
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دول الشرقين الأوسط والأدنى لا تستورد الأسلحة فقط بل تصدرها أيضا. ستعرف من الرسوم المعلوماتية لـ"سبوتنيك" ما هي دول الشرقين الأوسط والأدنى التي كانت رائدة في تصدير الأسلحة؟