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https://sputnikarabic.ae/20221227/جامعة-قطر-تقرر-تحويل-غرفة-إقامة-ميسي-إلى-متحف-مصغر-1071664958.html
جامعة قطر تقرر تحويل غرفة إقامة ميسي إلى "متحف مصغر"
جامعة قطر تقرر تحويل غرفة إقامة ميسي إلى "متحف مصغر"
أعلنت جامعة قطر أنها قررت استغلال الغرفة التي أقام فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة كأس العالم في قطر، "لتصبح متحفا مصغرا". 27.12.2022, سبوتنيك عربي
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2022-12-27T14:59+0000
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ونشرت الجامعة مجموعة من الصور التي تظهر "مقرّ إقامة أبطال المنتخب الأرجنتيني الذي استضافهم حرمنا الجامعي أثناء مونديال كأس العالم".ورفع البرغوث الأرجنتيني رصيده إلى 37 لقبا في مسيرة مظفرة شهدت فوزه في جميع البطولات من دون استثناء، وارتقى إلى مصاف أساطير الكرة إلى جانب البرازيلي بيليه ومواطنه مارادونا.من جهة أخرى، أعلن مدرب باريس سان جرمان الفرنسي، كريستوف غالتييه، أن ميسي، سيعود إلى تمرينات فريقه في الثاني أو الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل، بعد أن نال فترة من الراحة بعد المونديال.
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رياضة
رياضة

جامعة قطر تقرر تحويل غرفة إقامة ميسي إلى "متحف مصغر"

14:59 GMT 27.12.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVليونيل ميسي
ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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أعلنت جامعة قطر أنها قررت استغلال الغرفة التي أقام فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة كأس العالم في قطر، "لتصبح متحفا مصغرا".
ونشرت الجامعة مجموعة من الصور التي تظهر "مقرّ إقامة أبطال المنتخب الأرجنتيني الذي استضافهم حرمنا الجامعي أثناء مونديال كأس العالم".
ورفع البرغوث الأرجنتيني رصيده إلى 37 لقبا في مسيرة مظفرة شهدت فوزه في جميع البطولات من دون استثناء، وارتقى إلى مصاف أساطير الكرة إلى جانب البرازيلي بيليه ومواطنه مارادونا.
من جهة أخرى، أعلن مدرب باريس سان جرمان الفرنسي، كريستوف غالتييه، أن ميسي، سيعود إلى تمرينات فريقه في الثاني أو الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل، بعد أن نال فترة من الراحة بعد المونديال.
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