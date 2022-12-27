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https://sputnikarabic.ae/20221227/جنوب-أفريقيا-تستكمل-200-يوم-من-انقطاع-الكهرباء-مع-قرب-نهاية-2022-1071654429.html
جنوب أفريقيا تستكمل 200 يوم من انقطاع الكهرباء مع قرب نهاية 2022
جنوب أفريقيا تستكمل 200 يوم من انقطاع الكهرباء مع قرب نهاية 2022
استكملت جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، انقطاع التيار الكهربائي في البلاد لمدة 200 يوم، مع قرب نهاية عام 2022. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T11:25+0000
2022-12-27T11:29+0000
العالم
جنوب أفريقيا
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وأعلنت شركة الطاقة "إيسكوم" الجنوب أفريقية، في رسالة منها بمناسبة عيد الميلاد، إنها ستقطع 1000 ميغاوات من الشبكة حتى إشعار آخر، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.ونفذت الشركة انقطاعا قياسيا في التعتيم الدوراني خلال العام الحالي، بسبب تعطل محطات الطاقة القديمة وضعيفة الصيانة باستمرار، الأمر الذي أثر على نقص الطاقة على الاستثمار، وسبّب ثقلا في الإنتاج.وذكرت الرئيسة التنفيذية لشركة "سيغنيا"، ماجدة ويرزيكا، إن "التقلبات في إمدادات الكهرباء لها آثار عميقة على الاقتصاد، ويمكن اعتبارها أكبر خطر على النمو وبالتالي مستقبل جنوب أفريقيا".وأشارت ويرزيكا إلى أن استقالة، أندريه دي رويتر، من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إيسكوم"، تمنح جنوب أفريقيا الفرصة لجلب رئيس تنفيذي ماهر وذوي خبرة، يتمتع بالدعم السياسي المطلوب.وتابعت: "لن يكون من السهل العثور على شخص مناسب، لكن الحكومة لا تستطيع أن تخطئ مرة أخرى".وتوفر شركة "إيسكوم" معظم الكهرباء في البلاد، ولا تحقق إيرادات كافية لتغطية تكاليف التشغيل وفواتير الفوائد، مما يجعلها تعتمد على عمليات الإنقاذ الحكومية للبقاء على قيد الحياة.وحذر الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته للشركة، أندريه دي رويتر، يوم الجمعة الماضي، من أن توقعات إمدادات الطاقة للعام المقبل 2023 ستكون مقيّدة للغاية، وسيستمر انقطاع التيار الكهربائي، حتى يتم إضافة قدرة توليد إضافية من 4000 ميغاواط إلى 6000 ميغاواط إلى الشبكة.وفي الشهر الماضي، قال البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا إن انقطاع التيار الكهربائي يعني أن الاقتصاد من المرجح أن يتوسع بنسبة 0.1 بالمائة فقط، خلال الربع الأخير من العام.وتوقع البنك أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 1.1 بالمائة في عام 2023 من 1.8 بالمائة خلال العام الحالي، ويفترض أن زيادة تقنين الطاقة ستقلل 0.6 نقطة مئوية من الإنتاج.
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العالم, جنوب أفريقيا
العالم, جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا تستكمل 200 يوم من انقطاع الكهرباء مع قرب نهاية 2022

11:25 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 11:29 GMT 27.12.2022)
© AFP 2022 / STEPHANE DE SAKUTINمدينة في جنوب أفريقيا
مدينة في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
مدينة في جنوب أفريقيا
© AFP 2022 / STEPHANE DE SAKUTIN
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استكملت جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، انقطاع التيار الكهربائي في البلاد لمدة 200 يوم، مع قرب نهاية عام 2022.
وأعلنت شركة الطاقة "إيسكوم" الجنوب أفريقية، في رسالة منها بمناسبة عيد الميلاد، إنها ستقطع 1000 ميغاوات من الشبكة حتى إشعار آخر، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
ونفذت الشركة انقطاعا قياسيا في التعتيم الدوراني خلال العام الحالي، بسبب تعطل محطات الطاقة القديمة وضعيفة الصيانة باستمرار، الأمر الذي أثر على نقص الطاقة على الاستثمار، وسبّب ثقلا في الإنتاج.
وذكرت الرئيسة التنفيذية لشركة "سيغنيا"، ماجدة ويرزيكا، إن "التقلبات في إمدادات الكهرباء لها آثار عميقة على الاقتصاد، ويمكن اعتبارها أكبر خطر على النمو وبالتالي مستقبل جنوب أفريقيا".
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وأشارت ويرزيكا إلى أن استقالة، أندريه دي رويتر، من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إيسكوم"، تمنح جنوب أفريقيا الفرصة لجلب رئيس تنفيذي ماهر وذوي خبرة، يتمتع بالدعم السياسي المطلوب.
وتابعت: "لن يكون من السهل العثور على شخص مناسب، لكن الحكومة لا تستطيع أن تخطئ مرة أخرى".
وتوفر شركة "إيسكوم" معظم الكهرباء في البلاد، ولا تحقق إيرادات كافية لتغطية تكاليف التشغيل وفواتير الفوائد، مما يجعلها تعتمد على عمليات الإنقاذ الحكومية للبقاء على قيد الحياة.
وحذر الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته للشركة، أندريه دي رويتر، يوم الجمعة الماضي، من أن توقعات إمدادات الطاقة للعام المقبل 2023 ستكون مقيّدة للغاية، وسيستمر انقطاع التيار الكهربائي، حتى يتم إضافة قدرة توليد إضافية من 4000 ميغاواط إلى 6000 ميغاواط إلى الشبكة.
وفي الشهر الماضي، قال البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا إن انقطاع التيار الكهربائي يعني أن الاقتصاد من المرجح أن يتوسع بنسبة 0.1 بالمائة فقط، خلال الربع الأخير من العام.
وتوقع البنك أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 1.1 بالمائة في عام 2023 من 1.8 بالمائة خلال العام الحالي، ويفترض أن زيادة تقنين الطاقة ستقلل 0.6 نقطة مئوية من الإنتاج.
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