https://sputnikarabic.ae/20221227/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-قدمنا-لأوكرانيا-77-ألف-طن-من-المساعدات-الأساسية-منذ-بداية-الأزمة-1071659927.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: قدمنا لأوكرانيا 77 ألف طن من المساعدات الأساسية منذ بداية الأزمة
رئيسة المفوضية الأوروبية: قدمنا لأوكرانيا 77 ألف طن من المساعدات الأساسية منذ بداية الأزمة
كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوسولا فن ديرلاين، أن الاتحاد الأوروبي أرسل أكثر من 77 ألف طن من المساعدات العينية إلى أوكرانيا منذ فبراير/ شباط الماضي. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T13:15+0000
2022-12-27T13:15+0000
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ووفق ما كتبته أورسولا عبر حسابها في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أكدت أن الاتحاد الأوروبي قدم أكثر من 77 ألف طن من المساعدات العينية لأوكرانيا منذ فبراير 2022، بما في ذلك مختلف السلع الإنسانية.وقالت: "منذ فبراير، أرسل الاتحاد الأوروبي أكثر من 77 ألف طن من المساعدات العينية إلى أوكرانيا، ويشمل ذلك الإمدادات المنقذة للحياة مثل الأدوية والغذاء ومواد المأوى، بالإضافة إلى مركبات مكافحة الحرائق والمستشفيات المتنقلة".يشار إلى أن المفوضية الأوروبية، كانت قد أكدت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنها قدمت أكثر من 523 مليون يورو (نحو 557 مليون دولار) كمساعدات إنسانية للمدنيين الأوكرانيين منذ الـ24 من فبراير كجزء من خطة المساعدة التي تبلغ قرابة 20 مليار يورو، والتي وافقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية هناك.طالع أيضا: المفوضية الأوروبية تقترح منح أوكرانيا مساعدات مالية بقيمة 5 مليارات يورو
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, العالم
رئيسة المفوضية الأوروبية: قدمنا لأوكرانيا 77 ألف طن من المساعدات الأساسية منذ بداية الأزمة
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كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوسولا فن ديرلاين، أن الاتحاد الأوروبي أرسل أكثر من 77 ألف طن من المساعدات العينية إلى أوكرانيا منذ فبراير/ شباط الماضي.
ووفق ما كتبته أورسولا عبر حسابها في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أكدت أن الاتحاد الأوروبي قدم أكثر من 77 ألف طن من المساعدات العينية لأوكرانيا
منذ فبراير 2022، بما في ذلك مختلف السلع الإنسانية.
وقالت: "منذ فبراير، أرسل الاتحاد الأوروبي أكثر من 77 ألف طن من المساعدات
العينية إلى أوكرانيا، ويشمل ذلك الإمدادات المنقذة للحياة مثل الأدوية والغذاء ومواد المأوى، بالإضافة إلى مركبات مكافحة الحرائق والمستشفيات المتنقلة".
ولفتت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أنه وبفضل هذه الإجراءات، فإن تضامن الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا "يزداد قوة"، حسب تعبيرها.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية، كانت قد أكدت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنها قدمت أكثر من 523 مليون يورو (نحو 557 مليون دولار) كمساعدات إنسانية للمدنيين الأوكرانيين منذ الـ24 من فبراير كجزء من خطة المساعدة التي تبلغ قرابة 20 مليار يورو، والتي وافقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية هناك.