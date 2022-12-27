https://sputnikarabic.ae/20221227/رئيسة-تايوان-تعلن-عن-قرار-صعب-تمديد-الخدمة-العسكرية-الإجبارية-1071652340.html
رئيسة تايوان تعلن عن "قرار صعب": تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية
رئيسة تايوان تعلن عن "قرار صعب": تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية
أعلنت رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، اليوم الثلاثاء، عن تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية في بلادها من 4 أشهر إلى عام واحد، وذلك اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T10:38+0000
2022-12-27T10:38+0000
2022-12-27T10:38+0000
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كما وعدت تساي في مؤتمر صحفي، بزيادة الراتب الشهري للمجندين، من الراتب المبدئي الحالي البالغ 212 دولار أمريكي إلى 856 دولار، "للتأكد من أنهم يكسبون ما يكفي لتغطية نفقاتهم اليومية الأساسية"، بينما سيوفر الجيش أيضا 195 دولار لتغطية الوجبات الشهرية والتأمين، وفقا لموقع "Focustaiwan" التايواني.ومن المتوقع أن يؤثر القرار الجديد على المجندين الذين ولدوا في 1 يناير 2005 وما بعد ذلك التاريخ.وفيما أكدت تساي إنغ ون أنه "لا أحد يريد الحرب"، فقد شددت على أن تايوان واجهت إكراها عسكريا متزايدا من الصين في السنوات الأخيرة، وتحتاج إلى القيام بدورها من خلال تعزيز الدفاع عن النفس.وأشارت رئيسة تايوان إلى أن المجندين سيحصلون على تدريب أكثر كثافة وأطول داخل المعسكرات، لتعزيز استعدادهم القتالي.وتابعت أن المجندون سيقضون أيضا المزيد من الوقت في التدريب على الرماية، متوقعة أن يطلقوا ما لا يقل عن 800 طلقة من الذخيرة خلال فترة خدمتهم التي تبلغ عاما واحدا.وأضافت أنه سيتم تدريبهم أيضا على إطلاق صواريخ "كيستريل" المضادة للدروع، و"فيم-92 ستينغر"، وتشغيل الطائرات بدون طيار، والمشاركة في تدريبات قتالية قريبة، وهي "التي أثبتت فائدتها في الحرب الحديثة"، وفقا لقولها.وتخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان - وهي منطقة لها حكومتها المنتخبة - أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم
أخبار تايوان, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم
رئيسة تايوان تعلن عن "قرار صعب": تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية
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أعلنت رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، اليوم الثلاثاء، عن تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية في بلادها من 4 أشهر إلى عام واحد، وذلك اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2024، لتعزيز استعداد تايوان القتالي ضد الهجمات الصينية المحتملة.
كما وعدت تساي في مؤتمر صحفي، بزيادة الراتب الشهري للمجندين، من الراتب المبدئي الحالي البالغ 212 دولار أمريكي إلى 856 دولار، "للتأكد من أنهم يكسبون ما يكفي لتغطية نفقاتهم اليومية الأساسية"، بينما سيوفر الجيش أيضا 195 دولار لتغطية الوجبات الشهرية والتأمين، وفقا لموقع
"Focustaiwan" التايواني.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار الجديد على المجندين الذين ولدوا في 1 يناير 2005 وما بعد ذلك التاريخ.
وقالت: "هذا قرار صعب، ولكن علينا اتخاذه من أجل التنمية المستدامة وبقاء تايوان، هذه مسؤولية لا يمكن تفاديها".
وفيما أكدت تساي إنغ ون أنه "لا أحد يريد الحرب"، فقد شددت على أن تايوان واجهت إكراها عسكريا متزايدا من الصين في السنوات الأخيرة، وتحتاج إلى القيام بدورها من خلال تعزيز الدفاع عن النفس.
وأشارت رئيسة تايوان إلى أن المجندين سيحصلون على تدريب أكثر كثافة وأطول داخل المعسكرات، لتعزيز استعدادهم القتالي.
وتابعت أن المجندون سيقضون أيضا المزيد من الوقت في التدريب على الرماية، متوقعة أن يطلقوا ما لا يقل عن 800 طلقة من الذخيرة خلال فترة خدمتهم التي تبلغ عاما واحدا.
وأضافت أنه سيتم تدريبهم أيضا على إطلاق صواريخ "كيستريل" المضادة للدروع، و"فيم-92 ستينغر"، وتشغيل الطائرات بدون طيار، والمشاركة في تدريبات قتالية قريبة، وهي "التي أثبتت فائدتها في الحرب الحديثة"، وفقا لقولها.
وتخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان - وهي منطقة لها حكومتها المنتخبة - أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.