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https://sputnikarabic.ae/20221227/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-التصدي-لإيران-يجب-أن-يشمل-كل-وكلائها-وأنشطتها-في-الشرق-الأوسط-1071654276.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: التصدي لإيران يجب أن يشمل كل وكلائها وأنشطتها في الشرق الأوسط
رئيس الأركان الإسرائيلي: التصدي لإيران يجب أن يشمل كل وكلائها وأنشطتها في الشرق الأوسط
أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، "ضرورة أن يشمل التصدي لإيران كل وكلائها وأنشطتها في الشرق الأوسط". 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T11:20+0000
2022-12-27T11:27+0000
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وقال كوخافي، في مؤتمر معهد INSS، إن بلاده "أفشلت المخطط الإيراني لنصب مئات الصواريخ في سوريا"، مضيفا أنه "يجب أن يشمل التصدي لإيران كل وكلائها وأنشطتها في الشرق الأوسط"، حسب صحيفة معاريف العبرية.وأوضح أن "اتفاقا جديدا مع إيران ليس في الأفق، وقد تكون هناك اتفاقية جديدة نعتقد أنها ليست جيدة. لذلك يجب أن يكون لدولة إسرائيل قدرة على إلحاق الضرر بالمشروع النووي".وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي إلى أن "مستوى الاستعداد للتحرك في إيران تحسن بشكل ملحوظ، والجيش الإسرائيلي سيكون جاهزًا في أي يوم ضد المشروع النووي الإيراني، وسينفذ المهام الموكلة إليه".وكشف مسؤول إسرائيلي، الخميس الماضي، عن تعرض بلاده لعشرات الهجمات السيبرانية بشكل شهري.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن غابي بورتنوي، رئيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، دهشته من قوة التهديدات السيبرانية التي تتعرض لها إسرائيل شهريا، مؤكدا أن بلاده تواجه عشرات الهجمات شهريا من الجانب الإيراني على وجه الخصوص.يذكر أنه في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد زيادة بنحو 70% في عدد المحاولات الإيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في العام الالي، وإيران شنت عشرات الهجمات الإلكترونية الكبيرة، لكن تم رصد معظمها وإحباطها، بحسب قناة "كان".وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن إحدى الهجمات التي وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على مستشفى هيليل يافي في الخضيرة (شمال)، تسببت في إلحاق أضرار بسير العمل المنتظم للمؤسسة الطبية.وأضاف أن الجيش الإيراني لديه 20 وحدة سيبرانية يشغل نصفها ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن المواطنين الإسرائيلين باتوا عرضة لهذه الهجمات السيبرانية التي يمكن أن تشمل اختراقا نسبيا للهواتف المحمولة، واستخراج وتوزيع معلومات حساسة ومحرجة منها، وصولا إلى السيطرة على الحسابات المصرفية، وتعطيل حركة القطارات وإشارات المرور.وخلال السنوات الأخيرة الماضية، كثّف قراصنة، تقول تل أبيب إنهم محسوبون على إيران، من هجماتهم على أهداف إسرائيلية شملت وزارات ومؤسسات حكومية وشركات تأمين.وتعتبر إسرائيل وإيران كل من الدولة الأخرى عدوها الأول.
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي: التصدي لإيران يجب أن يشمل كل وكلائها وأنشطتها في الشرق الأوسط

11:20 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 11:27 GMT 27.12.2022)
© AP Photo / Oded Baliltyرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Oded Balilty
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أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، "ضرورة أن يشمل التصدي لإيران كل وكلائها وأنشطتها في الشرق الأوسط".
وقال كوخافي، في مؤتمر معهد INSS، إن بلاده "أفشلت المخطط الإيراني لنصب مئات الصواريخ في سوريا"، مضيفا أنه "يجب أن يشمل التصدي لإيران كل وكلائها وأنشطتها في الشرق الأوسط"، حسب صحيفة معاريف العبرية.
وأوضح أن "اتفاقا جديدا مع إيران ليس في الأفق، وقد تكون هناك اتفاقية جديدة نعتقد أنها ليست جيدة. لذلك يجب أن يكون لدولة إسرائيل قدرة على إلحاق الضرر بالمشروع النووي".
أفيخاي أدرعي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
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وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي إلى أن "مستوى الاستعداد للتحرك في إيران تحسن بشكل ملحوظ، والجيش الإسرائيلي سيكون جاهزًا في أي يوم ضد المشروع النووي الإيراني، وسينفذ المهام الموكلة إليه".
وكشف مسؤول إسرائيلي، الخميس الماضي، عن تعرض بلاده لعشرات الهجمات السيبرانية بشكل شهري.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن غابي بورتنوي، رئيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، دهشته من قوة التهديدات السيبرانية التي تتعرض لها إسرائيل شهريا، مؤكدا أن بلاده تواجه عشرات الهجمات شهريا من الجانب الإيراني على وجه الخصوص.
يذكر أنه في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد زيادة بنحو 70% في عدد المحاولات الإيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في العام الالي، وإيران شنت عشرات الهجمات الإلكترونية الكبيرة، لكن تم رصد معظمها وإحباطها، بحسب قناة "كان".
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن إحدى الهجمات التي وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على مستشفى هيليل يافي في الخضيرة (شمال)، تسببت في إلحاق أضرار بسير العمل المنتظم للمؤسسة الطبية.
وأضاف أن الجيش الإيراني لديه 20 وحدة سيبرانية يشغل نصفها ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن المواطنين الإسرائيلين باتوا عرضة لهذه الهجمات السيبرانية التي يمكن أن تشمل اختراقا نسبيا للهواتف المحمولة، واستخراج وتوزيع معلومات حساسة ومحرجة منها، وصولا إلى السيطرة على الحسابات المصرفية، وتعطيل حركة القطارات وإشارات المرور.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، كثّف قراصنة، تقول تل أبيب إنهم محسوبون على إيران، من هجماتهم على أهداف إسرائيلية شملت وزارات ومؤسسات حكومية وشركات تأمين.
وتعتبر إسرائيل وإيران كل من الدولة الأخرى عدوها الأول.
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