https://sputnikarabic.ae/20221227/رئيس-الأركان-السعودي-ونظيره-المصري-يبحثان-علاقات-التعاون-الدفاعي-والعسكري-1071673116.html
رئيس الأركان السعودي ونظيره المصري يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري
رئيس الأركان السعودي ونظيره المصري يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري
بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر، علاقات التعاون... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T18:18+0000
2022-12-27T18:18+0000
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واستعرض الجانبان، خلال جلسة مباحثات بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة السعودية في الرياض، اليوم الثلاثاء، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في مجال التعاون الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه.كما بحث الطرفان أيضا، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء السعودية.وكان رئيس الأركان السعودي قد استقبل نظيره المصري، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية له. حضر المباحثات ومراسم الاستقبال، عدد من قادة وضباط القوات المسلحة السعودية والمصرية.
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سبوتنيك عربي
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الجيش المصري
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الجيش المصري
رئيس الأركان السعودي ونظيره المصري يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري
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بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر، علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين السعودية ومصر.
واستعرض الجانبان، خلال جلسة مباحثات بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة السعودية في الرياض، اليوم الثلاثاء، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في مجال التعاون الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه.
كما بحث الطرفان أيضا، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وكان رئيس الأركان السعودي قد استقبل نظيره المصري، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية له.
حضر المباحثات ومراسم الاستقبال، عدد من قادة وضباط القوات المسلحة السعودية والمصرية
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