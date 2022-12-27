https://sputnikarabic.ae/20221227/رئيس-الإمارات-يبحث-مع-نظيره-الموريتاني-تعزيز-التعاون-المشترك-1071668000.html

رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الموريتاني تعزيز التعاون المشترك

رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الموريتاني تعزيز التعاون المشترك

أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T15:55+0000

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

موريتانيا

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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن الرئيس محمد بن زايد أجرى اتصالا هاتفيا بالغزواني اليوم الثلاثاء.وأوضحت أن الرئيسين بحثا خلال الاتصالات علاقات البلدين وسبل تطويرها.كما ناقش الرئيسان فرص تنمية التعاون المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم مصالح الدولتين.وعلى مدى السنوات الماضية، شاركت الإمارات في بناء عدد من المنشآت العسكرية في موريتانيا من بينها كلية للدفاع في العاصمة نواكشوط.وتتولى هذه الكلية مهمة تدريب وتكوين الضباط في دول مجموعة الساحل الإفريقية الخمس.وكان الرئيس الغزواني قد زار الإمارات بعد انتخابه في يونيو/ حزيران 2019، وأعلن في ختامها نية أبوظبي استثمار ملياري دولار في مشاريع بموريتانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221209/مستشار-محمد-بن-زايد-يوضح-الهدف-من-مشاركة-الإمارات-في-القمتين-الخليجية-والعربية-الصينية-1071033689.html

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