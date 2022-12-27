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https://sputnikarabic.ae/20221227/رئيس-الإمارات-يبحث-مع-نظيره-الموريتاني-تعزيز-التعاون-المشترك-1071668000.html
رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الموريتاني تعزيز التعاون المشترك
رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الموريتاني تعزيز التعاون المشترك
أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T15:55+0000
2022-12-27T15:55+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
موريتانيا
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن الرئيس محمد بن زايد أجرى اتصالا هاتفيا بالغزواني اليوم الثلاثاء.وأوضحت أن الرئيسين بحثا خلال الاتصالات علاقات البلدين وسبل تطويرها.كما ناقش الرئيسان فرص تنمية التعاون المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم مصالح الدولتين.وعلى مدى السنوات الماضية، شاركت الإمارات في بناء عدد من المنشآت العسكرية في موريتانيا من بينها كلية للدفاع في العاصمة نواكشوط.وتتولى هذه الكلية مهمة تدريب وتكوين الضباط في دول مجموعة الساحل الإفريقية الخمس.وكان الرئيس الغزواني قد زار الإمارات بعد انتخابه في يونيو/ حزيران 2019، وأعلن في ختامها نية أبوظبي استثمار ملياري دولار في مشاريع بموريتانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221209/مستشار-محمد-بن-زايد-يوضح-الهدف-من-مشاركة-الإمارات-في-القمتين-الخليجية-والعربية-الصينية-1071033689.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, موريتانيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, موريتانيا

رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الموريتاني تعزيز التعاون المشترك

15:55 GMT 27.12.2022
© AFP 2022 / Bay Ismoyo/Poolرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / Bay Ismoyo/Pool
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أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن الرئيس محمد بن زايد أجرى اتصالا هاتفيا بالغزواني اليوم الثلاثاء.
المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
مستشار محمد بن زايد يوضح الهدف من مشاركة الإمارات في القمتين الخليجية والعربية الصينية
9 ديسمبر, 16:50 GMT
وأوضحت أن الرئيسين بحثا خلال الاتصالات علاقات البلدين وسبل تطويرها.
كما ناقش الرئيسان فرص تنمية التعاون المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم مصالح الدولتين.
وعلى مدى السنوات الماضية، شاركت الإمارات في بناء عدد من المنشآت العسكرية في موريتانيا من بينها كلية للدفاع في العاصمة نواكشوط.
وتتولى هذه الكلية مهمة تدريب وتكوين الضباط في دول مجموعة الساحل الإفريقية الخمس.
وكان الرئيس الغزواني قد زار الإمارات بعد انتخابه في يونيو/ حزيران 2019، وأعلن في ختامها نية أبوظبي استثمار ملياري دولار في مشاريع بموريتانيا.
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