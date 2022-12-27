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https://sputnikarabic.ae/20221227/سلطنة-عمان-تصدر-235-مليون-طن-من-الغاز-المسال-لليابان-اعتبارا-من-2025-1071652007.html
سلطنة عمان تصدر 2.35 مليون طن من الغاز المسال لليابان اعتبارا من 2025
سلطنة عمان تصدر 2.35 مليون طن من الغاز المسال لليابان اعتبارا من 2025
وقعت سلطنة عمان، واليابان، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات لتصدير 2.35 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من عام 2025. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T10:28+0000
2022-12-27T10:28+0000
سلطنة عمان
العالم العربي
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وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن "الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وقعت على 3 اتفاقيات مع شركات يابانية بهدف إنتاج وتسليم الغاز الطبيعي المسال إلى كل من شركة "إيتوشو" و"جيرا" و"ميتسوي وشركاه" ابتداءً من عام 2025".وأوضحت أنه "بموجب هذه الاتفاقيات تقوم الشركة بتزويد الشركات اليابانية بنحو 2.35 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال وفق عقود تتراوح مدتها بين 5 و10 سنوات".وينتج البلد الخليجي ما بين 50- 55 مليار متر مكعب سنويا من العاز الطبيعي وما متوسطه 1.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام.وجاء توقيع الاتفاقيات، خلال زيارة وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسو تو شي نيشيمورا إلى مسقط، ولقائه سلطان البلاد هيثم بن طارق، وعقده اجتماعات مع مسؤولين عُمانيين بمن في ذلك وزير الطاقة والمعادن سالم بن ناصر العوفي.
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سلطنة عمان, العالم العربي
سلطنة عمان, العالم العربي

سلطنة عمان تصدر 2.35 مليون طن من الغاز المسال لليابان اعتبارا من 2025

10:28 GMT 27.12.2022
© AFP 2022 / SULTAN AL-HASANIصور، سلطنة عمان، 2019
صور، سلطنة عمان، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / SULTAN AL-HASANI
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وقعت سلطنة عمان، واليابان، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات لتصدير 2.35 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من عام 2025.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن "الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وقعت على 3 اتفاقيات مع شركات يابانية بهدف إنتاج وتسليم الغاز الطبيعي المسال إلى كل من شركة "إيتوشو" و"جيرا" و"ميتسوي وشركاه" ابتداءً من عام 2025".
وأوضحت أنه "بموجب هذه الاتفاقيات تقوم الشركة بتزويد الشركات اليابانية بنحو 2.35 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال وفق عقود تتراوح مدتها بين 5 و10 سنوات".
وينتج البلد الخليجي ما بين 50- 55 مليار متر مكعب سنويا من العاز الطبيعي وما متوسطه 1.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام.
وجاء توقيع الاتفاقيات، خلال زيارة وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسو تو شي نيشيمورا إلى مسقط، ولقائه سلطان البلاد هيثم بن طارق، وعقده اجتماعات مع مسؤولين عُمانيين بمن في ذلك وزير الطاقة والمعادن سالم بن ناصر العوفي.
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