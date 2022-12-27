https://sputnikarabic.ae/20221227/سوريا-توافق-على-مرور-الطائرات-الروسية--المدنية-عبر-أجوائها-1071642409.html
سوريا توافق على مرور الطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها
سوريا توافق على مرور الطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها
أعطت السلطات السورية موافقتها على مرور الطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها، وتنتظر رد روسيا بهذا الشأن، بحسب ما صرح به مدير عام الطيران المدني السوري باسم... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T07:42+0000
2022-12-27T07:42+0000
2022-12-27T07:43+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال منصور: "تقدمت دائرة الطيران المدني الروسية بطلب إلى السلطات السورية للسماح لطائرات روسية بعبور أجوائها، وأصدرت الحكومة السورية هذا الإذن على الفور، وطلبت سوريا من روسيا تزويدها بجدول الرحلات لتزويدها بممرات جوية، وفي الوقت الحالي نحن ننتظر ردا من الجانب الروسي".مضيفا أن طائرات الخطوط الجوية القبرصية والعراقية واللبنانية والأردنية تطير في الوقت الحالي عبر سوريا إلى لبنان والأردن.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم
سوريا توافق على مرور الطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها
07:42 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 07:43 GMT 27.12.2022) تابعنا عبر
أعطت السلطات السورية موافقتها على مرور الطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها، وتنتظر رد روسيا بهذا الشأن، بحسب ما صرح به مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور لـ"سبوتنيك".
وقال منصور: "تقدمت دائرة الطيران المدني الروسية بطلب إلى السلطات السورية للسماح لطائرات روسية بعبور أجوائها، وأصدرت الحكومة السورية هذا الإذن على الفور، وطلبت سوريا من روسيا تزويدها بجدول الرحلات لتزويدها بممرات جوية، وفي الوقت الحالي نحن ننتظر ردا من الجانب الروسي".
وبحسب ما صرح به المدير العام للطيران المدني السوري، فإن البلاد قادرة على ضمان المرور الآمن للطائرات الروسية عبر أجوائها.
مضيفا أن طائرات الخطوط الجوية القبرصية والعراقية واللبنانية والأردنية تطير في الوقت الحالي عبر سوريا إلى لبنان والأردن.