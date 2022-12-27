عربي
https://sputnikarabic.ae/20221227/سوريا-توافق-على-مرور-الطائرات-الروسية--المدنية-عبر-أجوائها-1071642409.html
سوريا توافق على مرور الطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها
سوريا توافق على مرور الطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها
أعطت السلطات السورية موافقتها على مرور الطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها، وتنتظر رد روسيا بهذا الشأن، بحسب ما صرح به مدير عام الطيران المدني السوري باسم... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T07:42+0000
2022-12-27T07:43+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103820/55/1038205503_0:0:3380:1901_1920x0_80_0_0_45f4ba6de7500334bd70e478a2184cae.jpg
وقال منصور: "تقدمت دائرة الطيران المدني الروسية بطلب إلى السلطات السورية للسماح لطائرات روسية بعبور أجوائها، وأصدرت الحكومة السورية هذا الإذن على الفور، وطلبت سوريا من روسيا تزويدها بجدول الرحلات لتزويدها بممرات جوية، وفي الوقت الحالي نحن ننتظر ردا من الجانب الروسي".مضيفا أن طائرات الخطوط الجوية القبرصية والعراقية واللبنانية والأردنية تطير في الوقت الحالي عبر سوريا إلى لبنان والأردن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103820/55/1038205503_164:0:3028:2148_1920x0_80_0_0_eb81c1ad14b46c223a9320c27d5a3916.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم

سوريا توافق على مرور الطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها

07:42 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 07:43 GMT 27.12.2022)
© AFP 2022 / JOSEPH EID مطار دمشق الدولي
مطار دمشق الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID
تابعنا عبرTelegram
أعطت السلطات السورية موافقتها على مرور الطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها، وتنتظر رد روسيا بهذا الشأن، بحسب ما صرح به مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور لـ"سبوتنيك".
وقال منصور: "تقدمت دائرة الطيران المدني الروسية بطلب إلى السلطات السورية للسماح لطائرات روسية بعبور أجوائها، وأصدرت الحكومة السورية هذا الإذن على الفور، وطلبت سوريا من روسيا تزويدها بجدول الرحلات لتزويدها بممرات جوية، وفي الوقت الحالي نحن ننتظر ردا من الجانب الروسي".
وبحسب ما صرح به المدير العام للطيران المدني السوري، فإن البلاد قادرة على ضمان المرور الآمن للطائرات الروسية عبر أجوائها.
مضيفا أن طائرات الخطوط الجوية القبرصية والعراقية واللبنانية والأردنية تطير في الوقت الحالي عبر سوريا إلى لبنان والأردن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:53 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала