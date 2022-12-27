https://sputnikarabic.ae/20221227/سيفماش-الروسية-تخطط-لتحسين-اختبارات-غواصات-بروي-وياسن-1071650618.html

"سيفماش" الروسية تخطط لتحسين اختبارات غواصات "بروي" و"ياسن"

"سيفماش" الروسية تخطط لتحسين اختبارات غواصات "بروي" و"ياسن"

تخطط شركة "سيفماش" (جزء من شركة بناء السفن المتحدة) لتحسين منهجية اختبار المصانع للغواصات النووية من مشروعي "ياسن-إم" و"بوري-أ" التي يتم بناؤها في حوض بناء... 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T09:49+0000

2022-12-27T09:49+0000

2022-12-27T09:49+0000

رصد عسكري

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وقالت الخدمة الصحفية: قامت مجموعة العمل بتحليل العملية الشاملة لتصنيع مشروعي بوري-أ وياسين-إم، بدءًا من إصدار المواد وحتى مرحلة الاختبار الهيدروليكي على المنحدر. واستنادًا إلى نتائج التحليل، تم اقتراح مجموعة من التدابير وتنفيذها لتحسين تسلسل العمل، واللوجستيات داخل الورشة، بالإضافة إلى عدد من التحسينات التنظيمية والتكنولوجية الأخرى. بلغ التوفير الاقتصادي بتقليل مدة وكثافة العمالة في أعمال الهيكل أكثر من 600 مليون روبل".وأوضحت الخدمة أن التحسين يؤثر على جميع تخصصات بناء السفن، بما في ذلك أعمال الهيكل والميكانيكية وتركيب الأنابيب والتجهيز. تضمنت مجموعة العمل الرؤساء والمتخصصين في ورشة التخزين، وورشة معالجة الهيكل، ولحام الهيكل، والقسم العلمي والتكنولوجي، وقسم التخطيط والإرسال وقسم جودة المنتج.وأضافت: "وفقًا لمبدأ التحسين المستمر، في عام 2023، يتم التخطيط للدورة التالية لتحليل عمليات الإنتاج والإدارة للشركة، ووضع وتنفيذ خطط لتحسين كفاءتها".تم بناء غواصات الصواريخ الاستراتيجية من مشروع 955 بوري-أ في سيفماش منذ عام 2012 وفقًا لمشروع معدل 955 بوري وتنتمي إلى الجيل الرابع من الغواصات النووية. وهي مسلحة بـ 16 صاروخًا باليستيًا من طراز بولافا ومصممة للقيام بمهام الردع النووي الاستراتيجي. هناك ثلاثة غواصات من مشروع 955 وثلاثة غواصات من مشروه 955أ في الخدمة وأربع غواصات أخرى من مشروع 955أفي مراحل مختلفة من البناء.تقوم "سيفماش" أيضًا ببناء غواصات نووية متعددة الأغراض تستخدم صواريخ كروز من مشروع 885إم "ياسين-إم"، وهي نسخة حديثة من المشروع 885 "ياسين"، مسلحة بصواريخ كاليبر وأونيكس كروز، ومن المخطط في المستقبل تزويد االغواصات بتسركون الأسرع من الصوت. البحرية الروسية لديها الآن غواصة واحد من المشروع 885 واثننان - 885 إم. ويوجد ست غواصات أخرى حديثة في مراحل مختلفة من البناء.

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