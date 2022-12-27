عربي
https://sputnikarabic.ae/20221227/سيفماش-الروسية-تخطط-لتحسين-اختبارات-غواصات-بروي-وياسن-1071650618.html
"سيفماش" الروسية تخطط لتحسين اختبارات غواصات "بروي" و"ياسن"
"سيفماش" الروسية تخطط لتحسين اختبارات غواصات "بروي" و"ياسن"
تخطط شركة "سيفماش" (جزء من شركة بناء السفن المتحدة) لتحسين منهجية اختبار المصانع للغواصات النووية من مشروعي "ياسن-إم" و"بوري-أ" التي يتم بناؤها في حوض بناء... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T09:49+0000
2022-12-27T09:49+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101897/70/1018977002_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_536139f3c5c9ad53120a5ea491e11dd3.jpg
وقالت الخدمة الصحفية: قامت مجموعة العمل بتحليل العملية الشاملة لتصنيع مشروعي بوري-أ وياسين-إم، بدءًا من إصدار المواد وحتى مرحلة الاختبار الهيدروليكي على المنحدر. واستنادًا إلى نتائج التحليل، تم اقتراح مجموعة من التدابير وتنفيذها لتحسين تسلسل العمل، واللوجستيات داخل الورشة، بالإضافة إلى عدد من التحسينات التنظيمية والتكنولوجية الأخرى. بلغ التوفير الاقتصادي بتقليل مدة وكثافة العمالة في أعمال الهيكل أكثر من 600 مليون روبل".وأوضحت الخدمة أن التحسين يؤثر على جميع تخصصات بناء السفن، بما في ذلك أعمال الهيكل والميكانيكية وتركيب الأنابيب والتجهيز. تضمنت مجموعة العمل الرؤساء والمتخصصين في ورشة التخزين، وورشة معالجة الهيكل، ولحام الهيكل، والقسم العلمي والتكنولوجي، وقسم التخطيط والإرسال وقسم جودة المنتج.وأضافت: "وفقًا لمبدأ التحسين المستمر، في عام 2023، يتم التخطيط للدورة التالية لتحليل عمليات الإنتاج والإدارة للشركة، ووضع وتنفيذ خطط لتحسين كفاءتها".تم بناء غواصات الصواريخ الاستراتيجية من مشروع 955 بوري-أ في سيفماش منذ عام 2012 وفقًا لمشروع معدل 955 بوري وتنتمي إلى الجيل الرابع من الغواصات النووية. وهي مسلحة بـ 16 صاروخًا باليستيًا من طراز بولافا ومصممة للقيام بمهام الردع النووي الاستراتيجي. هناك ثلاثة غواصات من مشروع 955 وثلاثة غواصات من مشروه 955أ في الخدمة وأربع غواصات أخرى من مشروع 955أفي مراحل مختلفة من البناء.تقوم "سيفماش" أيضًا ببناء غواصات نووية متعددة الأغراض تستخدم صواريخ كروز من مشروع 885إم "ياسين-إم"، وهي نسخة حديثة من المشروع 885 "ياسين"، مسلحة بصواريخ كاليبر وأونيكس كروز، ومن المخطط في المستقبل تزويد االغواصات بتسركون الأسرع من الصوت. البحرية الروسية لديها الآن غواصة واحد من المشروع 885 واثننان - 885 إم. ويوجد ست غواصات أخرى حديثة في مراحل مختلفة من البناء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101897/70/1018977002_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_7b197c2f6893dcf7b290872e2b12de65.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

"سيفماش" الروسية تخطط لتحسين اختبارات غواصات "بروي" و"ياسن"

09:49 GMT 27.12.2022
© Press-service of JSC "PO "Sevmas" الغواصة النووية مشروع 955 بوريي "يوري دولغوروكي" خلال مهمة في صيف 2009.
الغواصة النووية مشروع 955 بوريي يوري دولغوروكي خلال مهمة في صيف 2009. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© Press-service of JSC "PO "Sevmas"
تابعنا عبرTelegram
تخطط شركة "سيفماش" (جزء من شركة بناء السفن المتحدة) لتحسين منهجية اختبار المصانع للغواصات النووية من مشروعي "ياسن-إم" و"بوري-أ" التي يتم بناؤها في حوض بناء السفن، مما سيوفر أكثر من 600 مليون روبل، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للشركة.
وقالت الخدمة الصحفية: قامت مجموعة العمل بتحليل العملية الشاملة لتصنيع مشروعي بوري-أ وياسين-إم، بدءًا من إصدار المواد وحتى مرحلة الاختبار الهيدروليكي على المنحدر. واستنادًا إلى نتائج التحليل، تم اقتراح مجموعة من التدابير وتنفيذها لتحسين تسلسل العمل، واللوجستيات داخل الورشة، بالإضافة إلى عدد من التحسينات التنظيمية والتكنولوجية الأخرى. بلغ التوفير الاقتصادي بتقليل مدة وكثافة العمالة في أعمال الهيكل أكثر من 600 مليون روبل".
وأوضحت الخدمة أن التحسين يؤثر على جميع تخصصات بناء السفن، بما في ذلك أعمال الهيكل والميكانيكية وتركيب الأنابيب والتجهيز. تضمنت مجموعة العمل الرؤساء والمتخصصين في ورشة التخزين، وورشة معالجة الهيكل، ولحام الهيكل، والقسم العلمي والتكنولوجي، وقسم التخطيط والإرسال وقسم جودة المنتج.
وأضافت: "وفقًا لمبدأ التحسين المستمر، في عام 2023، يتم التخطيط للدورة التالية لتحليل عمليات الإنتاج والإدارة للشركة، ووضع وتنفيذ خطط لتحسين كفاءتها".
تم بناء غواصات الصواريخ الاستراتيجية من مشروع 955 بوري-أ في سيفماش منذ عام 2012 وفقًا لمشروع معدل 955 بوري وتنتمي إلى الجيل الرابع من الغواصات النووية. وهي مسلحة بـ 16 صاروخًا باليستيًا من طراز بولافا ومصممة للقيام بمهام الردع النووي الاستراتيجي. هناك ثلاثة غواصات من مشروع 955 وثلاثة غواصات من مشروه 955أ في الخدمة وأربع غواصات أخرى من مشروع 955أفي مراحل مختلفة من البناء.
تقوم "سيفماش" أيضًا ببناء غواصات نووية متعددة الأغراض تستخدم صواريخ كروز من مشروع 885إم "ياسين-إم"، وهي نسخة حديثة من المشروع 885 "ياسين"، مسلحة بصواريخ كاليبر وأونيكس كروز، ومن المخطط في المستقبل تزويد االغواصات بتسركون الأسرع من الصوت. البحرية الروسية لديها الآن غواصة واحد من المشروع 885 واثننان - 885 إم. ويوجد ست غواصات أخرى حديثة في مراحل مختلفة من البناء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:53 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала