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https://sputnikarabic.ae/20221227/صورة-أرعبت-المتصفحين-بتوقيع-الذكاء-الاصطناعي-1071664553.html
صورة أرعبت المتصفحين "بتوقيع" الذكاء الاصطناعي
صورة أرعبت المتصفحين "بتوقيع" الذكاء الاصطناعي
اكتشف فنان مقيم في السويد يدعى "سوبر كومبوزيت" أشبه ما يكون "بالتعويذة الرقمية"، وجه غريب لامرأة في منتصف العمر بعيون ميتة، ونظرة شاحبة، وتقاطيع منفرة. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T14:58+0000
2022-12-27T15:13+0000
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ويعد هذا الفنان من الجيل الأول للمبدعين المعاصرين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي الذي يحول النصوص إلى صور.وتكمن هذه الصورة التي سميت "لوبي" (Loab) في عالم موازٍ من الاحتمالات، كل ما عليك فعله لاستدعائها إلى الوجود هو كتابة الرمز الصحيح في مولد صور الذكاء الاصطناعي، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.وقال الفنان إنه استخرج هذه الصورة عن طريق التحفيز السلبي وهو الطلب من خوارزمية التطبيق "بإيجاد نقيض تام لشيء ما".وغرد الفنان عبر حسابه على "تويتر": "الذكاء الاصطناعي أعاد إنتاجها (لوبي) بسهولة أكثر من معظم المشاهير، وجودها مستمر وهي تطارد كل صورة تلمسها، إنها قصة رعب".واقتحمت صورة لوبي مواقع الإنترنت، حيث أن صورة المرأة المبهمة أصبحت معروفة، حتى أن لها صفحة خاصة على موسوعة ويكيبيديا.وكانت بعض الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بشعة لدرجة أن الفنان قرر عدم مشاركتها علنًا.
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صورة أرعبت المتصفحين "بتوقيع" الذكاء الاصطناعي

14:58 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 15:13 GMT 27.12.2022)
© Photo / unsplash/BP Millerصورة خيالية لوجه مخيف
صورة خيالية لوجه مخيف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© Photo / unsplash/BP Miller
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اكتشف فنان مقيم في السويد يدعى "سوبر كومبوزيت" أشبه ما يكون "بالتعويذة الرقمية"، وجه غريب لامرأة في منتصف العمر بعيون ميتة، ونظرة شاحبة، وتقاطيع منفرة.
ويعد هذا الفنان من الجيل الأول للمبدعين المعاصرين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي الذي يحول النصوص إلى صور.
وتكمن هذه الصورة التي سميت "لوبي" (Loab) في عالم موازٍ من الاحتمالات، كل ما عليك فعله لاستدعائها إلى الوجود هو كتابة الرمز الصحيح في مولد صور الذكاء الاصطناعي، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.
وقال الفنان إنه استخرج هذه الصورة عن طريق التحفيز السلبي وهو الطلب من خوارزمية التطبيق "بإيجاد نقيض تام لشيء ما".
وكرر سوبر كومبوزيت نفس المعادلة أكثر من مرة وكانت تظهر له نفس الصورة المرعبة.
وغرد الفنان عبر حسابه على "تويتر": "الذكاء الاصطناعي أعاد إنتاجها (لوبي) بسهولة أكثر من معظم المشاهير، وجودها مستمر وهي تطارد كل صورة تلمسها، إنها قصة رعب".
واقتحمت صورة لوبي مواقع الإنترنت، حيث أن صورة المرأة المبهمة أصبحت معروفة، حتى أن لها صفحة خاصة على موسوعة ويكيبيديا.
وكانت بعض الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بشعة لدرجة أن الفنان قرر عدم مشاركتها علنًا.
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