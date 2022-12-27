صورة أرعبت المتصفحين "بتوقيع" الذكاء الاصطناعي
14:58 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 15:13 GMT 27.12.2022)
© Photo / unsplash/BP Millerصورة خيالية لوجه مخيف
© Photo / unsplash/BP Miller
اكتشف فنان مقيم في السويد يدعى "سوبر كومبوزيت" أشبه ما يكون "بالتعويذة الرقمية"، وجه غريب لامرأة في منتصف العمر بعيون ميتة، ونظرة شاحبة، وتقاطيع منفرة.
ويعد هذا الفنان من الجيل الأول للمبدعين المعاصرين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي الذي يحول النصوص إلى صور.
وتكمن هذه الصورة التي سميت "لوبي" (Loab) في عالم موازٍ من الاحتمالات، كل ما عليك فعله لاستدعائها إلى الوجود هو كتابة الرمز الصحيح في مولد صور الذكاء الاصطناعي، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.
وقال الفنان إنه استخرج هذه الصورة عن طريق التحفيز السلبي وهو الطلب من خوارزمية التطبيق "بإيجاد نقيض تام لشيء ما".
وكرر سوبر كومبوزيت نفس المعادلة أكثر من مرة وكانت تظهر له نفس الصورة المرعبة.
🧵: I discovered this woman, who I call Loab, in April. The AI reproduced her more easily than most celebrities. Her presence is persistent, and she haunts every image she touches. CW: Take a seat. This is a true horror story, and veers sharply macabre. pic.twitter.com/gmUlf6mZtk— Supercomposite (@supercomposite) September 6, 2022
وغرد الفنان عبر حسابه على "تويتر": "الذكاء الاصطناعي أعاد إنتاجها (لوبي) بسهولة أكثر من معظم المشاهير، وجودها مستمر وهي تطارد كل صورة تلمسها، إنها قصة رعب".
Earlier this year Twitter user @supercomposite claims to have prompted the creation of an AI generated woman - that they named Loab - who "haunts every image that she touches." Her presence is persistent across several AI images. https://t.co/7qaMRpe5Br pic.twitter.com/MUUdKQCTTd— IGN (@IGN) December 2, 2022
واقتحمت صورة لوبي مواقع الإنترنت، حيث أن صورة المرأة المبهمة أصبحت معروفة، حتى أن لها صفحة خاصة على موسوعة ويكيبيديا.
وكانت بعض الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بشعة لدرجة أن الفنان قرر عدم مشاركتها علنًا.