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https://sputnikarabic.ae/20221227/طائرة-ركاب-ألمانية-تضطر-للهبوط-بعد-اشتعال-النيران-على-متنها-بسبب-حاسوب-1071667906.html
طائرة ركاب ألمانية تضطر للهبوط بعد اشتعال النيران على متنها بسبب حاسوب
طائرة ركاب ألمانية تضطر للهبوط بعد اشتعال النيران على متنها بسبب حاسوب
قالت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الثلاثاء، إن طائرة تابعة لها كانت متجهة من لوس أنجلوس إلى فرانكفورت، هبطت بشكل مفاجئ في مطار أوهير الدولي... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T15:54+0000
2022-12-27T15:54+0000
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وذكرت شركة الطيران أن الهبوط في أوهير والذي حدث ليلة الاثنين، كان خطوة احترازية بعد أن تسبب جهاز كمبيوتر محمول ارتفعت حرارته بشكل كبير في نشوب حريق صغير في مقصورة الركاب.وذكرت قناة "دبليو إل إس" أن الحريق انطفأ في الوقت الذي هبطت فيه الطائرة بأمان. وقالت "لوفتهانزا" في بيان إن أيا من الركاب لم يصب بأذى، لكن اثنين من المضيفات عولجا من استنشاق الدخان بعد "الهبوط غير المقرر".وأضافت شركة الطيران أن موظفيها على الأرض ساعدوا الركاب في إعادة حجز الرحلات إلى وجهاتهم النهائية، وقالت إنها "تأسف للإزعاج الذي تسبب فيه للركاب".
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العالم, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

طائرة ركاب ألمانية تضطر للهبوط بعد اشتعال النيران على متنها بسبب حاسوب

15:54 GMT 27.12.2022
© Sputnik . Алексей Куденко / الانتقال إلى بنك الصورطائرة "إم إس-21"
طائرة إم إس-21 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© Sputnik . Алексей Куденко
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قالت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الثلاثاء، إن طائرة تابعة لها كانت متجهة من لوس أنجلوس إلى فرانكفورت، هبطت بشكل مفاجئ في مطار أوهير الدولي بشيكاغو، بعد أن اشتعلت النيران في جهاز كمبيوتر محمول لأحد الركاب.
وذكرت شركة الطيران أن الهبوط في أوهير والذي حدث ليلة الاثنين، كان خطوة احترازية بعد أن تسبب جهاز كمبيوتر محمول ارتفعت حرارته بشكل كبير في نشوب حريق صغير في مقصورة الركاب.
وذكرت قناة "دبليو إل إس" أن الحريق انطفأ في الوقت الذي هبطت فيه الطائرة بأمان. وقالت "لوفتهانزا" في بيان إن أيا من الركاب لم يصب بأذى، لكن اثنين من المضيفات عولجا من استنشاق الدخان بعد "الهبوط غير المقرر".
وأضافت شركة الطيران أن موظفيها على الأرض ساعدوا الركاب في إعادة حجز الرحلات إلى وجهاتهم النهائية، وقالت إنها "تأسف للإزعاج الذي تسبب فيه للركاب".
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