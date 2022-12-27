https://sputnikarabic.ae/20221227/فرنسا-تزود-بولندا-بقمرين-صناعيين-للأغراض-العسكرية-1071678759.html

فرنسا تزود بولندا بقمرين صناعيين للأغراض العسكرية

فرنسا تزود بولندا بقمرين صناعيين للأغراض العسكرية

قال وزير الدفاع الوطني البولندي ماريوس باشاكزاك اليوم الثلاثاء، إن بلاده وقعت اتفاقية مع فرنسا لتزويدها بقمرين صناعيين للمراقبة، بالإضافة إلى محطة استقبال. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

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وارسو- سبوتنيك. وذكر باشاكزاك في إفادة صحفية: "تعاوننا، واتفاقنا الذي تمت الموافقة عليه للتو، يتعلق بشراء قمرين صناعيين للجيش البولندي، واللذين سنحصل عليهما بحلول عام 2027. يتعلق العقد بقمرين صناعيين بالإضافة إلى محطة أرضية لمعالجة الصور المستلمة".وأضاف الوزير أن القمرين الصناعيين سيعملان بالتعاون مع الأقمار الصناعية الفرنسية، والتي - حسب قوله - تضمن كفاءة أكبر. وقع الاتفاق في وقت سابق اليوم، خلال زيارة وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إلى وارسو.من جانبه قال ليكورنو في تغريدة إن هذا العقد "دليل على العلاقات العميقة بين فرنسا وبولندا في قطاع الدفاع، ويوضح ثقة بولندا في تقنيتنا وصناعتنا"، مضيفا أن أن الصفقة ستساعد في خلق 500 فرصة عمل في فرنسا لمدة خمس سنوات.وفقا لتلفزيون "بي إف إم"، سيتوجه ليكورنو إلى أوكرانيا في 28 ديسمبر/ كانون الأول للقاء نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، حيث سيعيد التأكيد على التزام فرنسا بدعم أوكرانيا في ويشيد بالقوات الأوكرانية.

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بولندا, أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, العالم, رصد عسكري