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https://sputnikarabic.ae/20221227/فرنسا-تزود-بولندا-بقمرين-صناعيين-للأغراض-العسكرية-1071678759.html
فرنسا تزود بولندا بقمرين صناعيين للأغراض العسكرية
فرنسا تزود بولندا بقمرين صناعيين للأغراض العسكرية
قال وزير الدفاع الوطني البولندي ماريوس باشاكزاك اليوم الثلاثاء، إن بلاده وقعت اتفاقية مع فرنسا لتزويدها بقمرين صناعيين للمراقبة، بالإضافة إلى محطة استقبال. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T21:54+0000
2022-12-27T21:54+0000
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وارسو- سبوتنيك. وذكر باشاكزاك في إفادة صحفية: "تعاوننا، واتفاقنا الذي تمت الموافقة عليه للتو، يتعلق بشراء قمرين صناعيين للجيش البولندي، واللذين سنحصل عليهما بحلول عام 2027. يتعلق العقد بقمرين صناعيين بالإضافة إلى محطة أرضية لمعالجة الصور المستلمة".وأضاف الوزير أن القمرين الصناعيين سيعملان بالتعاون مع الأقمار الصناعية الفرنسية، والتي - حسب قوله - تضمن كفاءة أكبر. وقع الاتفاق في وقت سابق اليوم، خلال زيارة وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إلى وارسو.من جانبه قال ليكورنو في تغريدة إن هذا العقد "دليل على العلاقات العميقة بين فرنسا وبولندا في قطاع الدفاع، ويوضح ثقة بولندا في تقنيتنا وصناعتنا"، مضيفا أن أن الصفقة ستساعد في خلق 500 فرصة عمل في فرنسا لمدة خمس سنوات.وفقا لتلفزيون "بي إف إم"، سيتوجه ليكورنو إلى أوكرانيا في 28 ديسمبر/ كانون الأول للقاء نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، حيث سيعيد التأكيد على التزام فرنسا بدعم أوكرانيا في ويشيد بالقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221130/الخارجية-الروسية-الأقمار-الصناعية-المستخدمة-ضد-روسيا-في-أوكرانيا-قد-تصبح-أهدافا-مشروعة-1070677667.html
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بولندا, أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, العالم, رصد عسكري
بولندا, أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو, العالم, رصد عسكري

فرنسا تزود بولندا بقمرين صناعيين للأغراض العسكرية

21:54 GMT 27.12.2022
© Depositphotos.com / Petrovich99قمر صناعي مشتعل
قمر صناعي مشتعل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© Depositphotos.com / Petrovich99
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قال وزير الدفاع الوطني البولندي ماريوس باشاكزاك اليوم الثلاثاء، إن بلاده وقعت اتفاقية مع فرنسا لتزويدها بقمرين صناعيين للمراقبة، بالإضافة إلى محطة استقبال.
وارسو- سبوتنيك. وذكر باشاكزاك في إفادة صحفية: "تعاوننا، واتفاقنا الذي تمت الموافقة عليه للتو، يتعلق بشراء قمرين صناعيين للجيش البولندي، واللذين سنحصل عليهما بحلول عام 2027. يتعلق العقد بقمرين صناعيين بالإضافة إلى محطة أرضية لمعالجة الصور المستلمة".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: الأقمار الصناعية المستخدمة ضد روسيا في أوكرانيا قد تصبح أهدافا مشروعة
30 نوفمبر, 00:54 GMT
وأضاف الوزير أن القمرين الصناعيين سيعملان بالتعاون مع الأقمار الصناعية الفرنسية، والتي - حسب قوله - تضمن كفاءة أكبر. وقع الاتفاق في وقت سابق اليوم، خلال زيارة وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إلى وارسو.
من جانبه قال ليكورنو في تغريدة إن هذا العقد "دليل على العلاقات العميقة بين فرنسا وبولندا في قطاع الدفاع، ويوضح ثقة بولندا في تقنيتنا وصناعتنا"، مضيفا أن أن الصفقة ستساعد في خلق 500 فرصة عمل في فرنسا لمدة خمس سنوات.
وفقا لتلفزيون "بي إف إم"، سيتوجه ليكورنو إلى أوكرانيا في 28 ديسمبر/ كانون الأول للقاء نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، حيث سيعيد التأكيد على التزام فرنسا بدعم أوكرانيا في ويشيد بالقوات الأوكرانية.
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