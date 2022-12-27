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فرنسيون يسخرون من طلب أوكراني بشأن روسيا
فرنسيون يسخرون من طلب أوكراني بشأن روسيا
سخر قراء صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية من اقتراح وزارة الخارجية الأوكرانية حرمان روسيا من العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T07:18+0000
2022-12-27T07:18+0000
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ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية في وقت سابق، أعضاء الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا من مقعدها في مجلس الأمن التابع للمنظمة وطرد روسيا من الأمم المتحدة ككل، قائلة إنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، زُعم أن موسكو حلت محل عضو دائم، متجاوزة الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق المنظمة.لينتقد قراء الصحيفة مقترح كييف، وعلق صاحب حساب حمل اسم MarcM756، قائلا: "سلوك المتطرفين الذين استولوا على السلطة في كييف عام 2014 في نهاية المطاف سيكونون خارج العالم الروسي. إن المطالبة باستبعاد بلد من الأمم المتحدة هو أمر غريب الأطوار يأتي من نظام يستحق هو نفسه أن يُطرد من هذه المنظمة".فيما علق صاحب الحساب scaramouche، قائلا: "بدلاً من ذلك، يجب استبعاد أوكرانيا من الأمم المتحدة".وقال AngeloA810: "نحن لا نهتم بأوكرانيا ومهرجها".يذكر أنه بعد بدأ العملية العسكرية كان هناك دعوات لعدد من الدول الغربية لطرد روسيا من مجلس الأمن الدولي وفي الوقت نفسه، فإن مشاركة روسيا في مجلس الأمن كعضو دائم منصوص عليها في المادة 23 من ميثاق المنظمة.ولاستبعاد روسيا من مجلس الأمن، يلزم تعديل ميثاق الأمم المتحدة. وبحسب هذه الوثيقة، تتطلب التعديلات توقيع جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. في الوقت نفسه، يحق لروسيا استخدام حق النقض ضد مثل هذا الاقتراح.
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

فرنسيون يسخرون من طلب أوكراني بشأن روسيا

07:18 GMT 27.12.2022
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 22 سبتمبر 2021
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 22 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
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سخر قراء صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية من اقتراح وزارة الخارجية الأوكرانية حرمان روسيا من العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية في وقت سابق، أعضاء الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا من مقعدها في مجلس الأمن التابع للمنظمة وطرد روسيا من الأمم المتحدة ككل، قائلة إنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، زُعم أن موسكو حلت محل عضو دائم، متجاوزة الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق المنظمة.
لينتقد قراء الصحيفة مقترح كييف، وعلق صاحب حساب حمل اسم MarcM756، قائلا: "سلوك المتطرفين الذين استولوا على السلطة في كييف عام 2014 في نهاية المطاف سيكونون خارج العالم الروسي. إن المطالبة باستبعاد بلد من الأمم المتحدة هو أمر غريب الأطوار يأتي من نظام يستحق هو نفسه أن يُطرد من هذه المنظمة".
فيما علق صاحب الحساب scaramouche، قائلا: "بدلاً من ذلك، يجب استبعاد أوكرانيا من الأمم المتحدة".

فيما علق صاحب الحساب Sentenza1966، قائلا: "استبعدوا روسيا من الأمم المتحدة ... حسناً، سنرى! يريد هذا المهرج زيلينسكي إسكات روسيا ونحن نفهم السبب!".

وقال AngeloA810: "نحن لا نهتم بأوكرانيا ومهرجها".
يذكر أنه بعد بدأ العملية العسكرية كان هناك دعوات لعدد من الدول الغربية لطرد روسيا من مجلس الأمن الدولي وفي الوقت نفسه، فإن مشاركة روسيا في مجلس الأمن كعضو دائم منصوص عليها في المادة 23 من ميثاق المنظمة.
ولاستبعاد روسيا من مجلس الأمن، يلزم تعديل ميثاق الأمم المتحدة. وبحسب هذه الوثيقة، تتطلب التعديلات توقيع جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. في الوقت نفسه، يحق لروسيا استخدام حق النقض ضد مثل هذا الاقتراح.
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