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"فيفا" يأخذ كأس العالم من ميسي
"فيفا" يأخذ كأس العالم من ميسي
أخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم النسخة الأصلية لكأس العالم، من منتخب الأرجنتين، ولم يمنح ليونيل ميسي فرصة الاحتفال به. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T08:48+0000
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رياضة
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ليظهر ميسي بكأس طبق الأصل عن كأس العالم محتفلا على متن الطائرة أثناء رحلة العودة إلى الأرجنتين الأسبوع الماضي، وكذلك في الحافلة وسط الجماهير التي احتشدت في الشوارع.وحصل "فيفا" على النسخة الأصلية من الكأس فور انتهاء مراسم التتويج في ملعب لوسيل، يأتي هذا القرا من خوف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من سرقة الكأس الأصلية بعد واقعتين سابقتين الأولى على هامش مونديال إنجلترا 1966 قبل العثور عليه بمساعدة "كلب".الواقعة الثانية حين سُرقت الكأس في البرازيل عام 1983، وتعرضت للصهر، وهي المعروفة بـ "كأس جول ريميه"، وهي الشكل القديم للبطولة.يذكر أن المنتخب الأرجنتيني تُوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ نسخة المكسيك 1986، بفوزه على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي مثير جمع بينهما على ملعب "لوسيل" القطري يوم 18 ديسمبر 2022.
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رياضة
رياضة

"فيفا" يأخذ كأس العالم من ميسي

08:48 GMT 27.12.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFEنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي "البشت الخليجي" بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي البشت الخليجي بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
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أخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم النسخة الأصلية لكأس العالم، من منتخب الأرجنتين، ولم يمنح ليونيل ميسي فرصة الاحتفال به.
ليظهر ميسي بكأس طبق الأصل عن كأس العالم محتفلا على متن الطائرة أثناء رحلة العودة إلى الأرجنتين الأسبوع الماضي، وكذلك في الحافلة وسط الجماهير التي احتشدت في الشوارع.

حيث تنص لوائح "فيفا" على منح اتحاد البلد الفائز نسخة طبق الأصل عن النسحة الأصلية ليتم تسليم الاتحاد الأرجنتيني النسخة.

وحصل "فيفا" على النسخة الأصلية من الكأس فور انتهاء مراسم التتويج في ملعب لوسيل، يأتي هذا القرا من خوف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من سرقة الكأس الأصلية بعد واقعتين سابقتين الأولى على هامش مونديال إنجلترا 1966 قبل العثور عليه بمساعدة "كلب".

الواقعة الثانية حين سُرقت الكأس في البرازيل عام 1983، وتعرضت للصهر، وهي المعروفة بـ "كأس جول ريميه"، وهي الشكل القديم للبطولة.
يذكر أن المنتخب الأرجنتيني تُوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ نسخة المكسيك 1986، بفوزه على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي مثير جمع بينهما على ملعب "لوسيل" القطري يوم 18 ديسمبر 2022.
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