https://sputnikarabic.ae/20221227/قائد-الجيش-اللبناني-يزور-قيادة-الكتيبة-الأيرلندية-ويكرم-الجنود-المصابين-في-الهجوم-الأخير-1071666556.html

قائد الجيش اللبناني يزور قيادة الكتيبة الأيرلندية ويكرم الجنود المصابين في الهجوم الأخير

قائد الجيش اللبناني يزور قيادة الكتيبة الأيرلندية ويكرم الجنود المصابين في الهجوم الأخير

كرم قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الجنود الأيرلنديين الذين تعرضت آليتهم إلى إطلاق نار في بلدة العاقبية منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلى تضحيات عناصر وحدات... 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T15:35+0000

2022-12-27T15:35+0000

2022-12-27T15:35+0000

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وزار العماد جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، مقر قيادة الكتيبة الأيرلندية- البولونية في الطيري في قضاء بنت جبيل، ووضع إكليلا من الزهور على نصب شهداء الكتيبة ووقف مع الحضور دقيقة صمت، في حضور قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) اللواء ارلدو لازارو، وقائد الكتيبة الأيرلندية- البولونية وضباطها وعسكرييها وقادة وحدات الجيش المنتشرة في الجنوب، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.وقال العماد جوزاف عون إن "للكتيبة الأيرلندية- البولونية تاريخ طويل من الخدمة ضمن اليونيفيل منذ العام 1978، وخلال هذه المدة قدمت 48 شهيدا من أفرادها".وأضاف: "أحيي عناصر الكتيبة، حفظة السلام الأبطال، البعيدين عن أوطانهم وعائلاتهم من أجل الحفاظ على السلام في لبنان ودعم سكان الجنوب".وأشار إلى "تضحيات عناصر وحدات "اليونيفيل" التي تعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب".وأكد العماد عون: "استمرار التعاون بين الجيش و"اليونيفيل" بوصفها شريكا استراتيجيا أساسيا، وذلك لتطبيق القرار 1701".وسلم العماد عون قائد الكتيبة الأيرلندية- البولونية وسام الجرحى لكل من الجنود الجرحى الثلاثة، وفاء وتقديرا لخدمتهم وتضحياتهم ضمن إطار مهمة حفظ السلام التي تنفذها كتيبتهم في جنوب لبنان.ومن جانبه، أكد اللواء أرلدو لازارو "استمرار اليونيفيل في أداء مهمتها بكل مهنية ضمن إطار القرار 1701 بالتنسيق مع الجيش اللبناني"، مقدرا "الجهود التي يقوم بها الجيش لجهة التحقيق في الحادثة".وتعرضت دورية تابعة للكتيبة الأيرلندية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان، الخميس 14 ديسمبر، لإطلاق نار في بلدة العاقبية ما أسفر عن مقتل جندي أيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وصفت جراح أحدهم بالخطرة.وأصدرت قوات "اليونيفيل" بيانا أشارت فيه إلى أن "جندي حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان".وأمس الأول كشف مصدر عسكري لبناني واسع الاطلاع لوكالة "سبوتنيك"، أن "حزب الله وبعدما توصلت التحقيقات العسكرية اللبنانية إلى نتائج حاسمة في حادثة العاقبية، والتي تعرضت لها دورية من قوات اليونيفيل وأدت إلى مقتل جندي أيرلندي وجرح ثلاثة آخرين وتم تحديد من أطلق النار، عمل على تسليم المتهم بإطلاق النار خلال الساعات القليلة الماضية إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص".

https://sputnikarabic.ae/20221225/حزب-الله-يسلم-الجيش-اللبناني-متهما-بإطلاق-نار-أدى-لمقتل-جندي-باليونيفيل-1071578303.html

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