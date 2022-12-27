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https://sputnikarabic.ae/20221227/قطر-تعلن-تدوير-80-من-مخلفات-ملاعب-كأس-العالم--1071679122.html
قطر تعلن تدوير 80% من مخلفات ملاعب كأس العالم
قطر تعلن تدوير 80% من مخلفات ملاعب كأس العالم
أعلنت السلطات القطرية، اليوم الثلاثاء، تدوير نحو 80% من مخلفات الملاعب التي شهدت استضافة بطولة كأس العالم. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T22:26+0000
2022-12-27T22:26+0000
أخبار قطر اليوم
كأس العالم 2002
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ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" أن مباريات البطولة "شهدت أكثر من 2000 طن من النفايات، جرى تدويرها أو تحويلها إلى سماد عضوي".وعلقت بدور المير المديرة التنفيذية لإدارة الاستدامة في اللجنة على الأمر بقولها: "نفخر بالإعلان عن نجاحنا في تدوير حوالي 80 بالمئة من المخلفات الناتجة من استادات البطولة".واعتبرت أن تدوير هذه الكمية بمثابة إنجاز، موضحة أنه تحقق بفضل التخطيط الجيد والالتزام القوي من جانب فرق العمل وشركاء اللجنة العليا.وأشارت إلى دور شركة (أبيكس) القطرية لإدارة النفايات التي فصلت مخلفات كل استاد يدويا في تحقيق هذا الإنجاز.وأوضحت المسؤولة القطرية أن الشركة "وزعت المخلفات على المصانع المحلية المتخصصة في إعادة تدوير النفايات البلاستيكية والكارتونية والمعدنية والزجاجية والإلكترونية".يذكر أن قطر استضافت بطولة كأس العالم في 8 ملاعب خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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أخبار قطر اليوم, كأس العالم 2002
أخبار قطر اليوم, كأس العالم 2002

قطر تعلن تدوير 80% من مخلفات ملاعب كأس العالم

22:26 GMT 27.12.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARاستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة
استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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أعلنت السلطات القطرية، اليوم الثلاثاء، تدوير نحو 80% من مخلفات الملاعب التي شهدت استضافة بطولة كأس العالم.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" أن مباريات البطولة "شهدت أكثر من 2000 طن من النفايات، جرى تدويرها أو تحويلها إلى سماد عضوي".
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وعلقت بدور المير المديرة التنفيذية لإدارة الاستدامة في اللجنة على الأمر بقولها: "نفخر بالإعلان عن نجاحنا في تدوير حوالي 80 بالمئة من المخلفات الناتجة من استادات البطولة".
واعتبرت أن تدوير هذه الكمية بمثابة إنجاز، موضحة أنه تحقق بفضل التخطيط الجيد والالتزام القوي من جانب فرق العمل وشركاء اللجنة العليا.
وأشارت إلى دور شركة (أبيكس) القطرية لإدارة النفايات التي فصلت مخلفات كل استاد يدويا في تحقيق هذا الإنجاز.
وأوضحت المسؤولة القطرية أن الشركة "وزعت المخلفات على المصانع المحلية المتخصصة في إعادة تدوير النفايات البلاستيكية والكارتونية والمعدنية والزجاجية والإلكترونية".
يذكر أن قطر استضافت بطولة كأس العالم في 8 ملاعب خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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