https://sputnikarabic.ae/20221227/قوات-اليونيفيل-في-لبنان-عن-مقتل-الجندي-الأيرلندي-نريد-معرفة-حقيقة-ما-حدث-1071665689.html
"اليونيفيل" في لبنان عن مقتل الجندي الأيرلندي: نريد معرفة حقيقة ما حدث
"اليونيفيل" في لبنان عن مقتل الجندي الأيرلندي: نريد معرفة حقيقة ما حدث
طالبت قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان، "اليونيفيل"، اليوم الثلاثاء، بمعرفة الحقيقة بشأن مقتل جنديها الأيرلندي الجنسية على بلدة العاقبية. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T15:25+0000
2022-12-27T15:25+0000
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وكتبت في بيان لها على "تويتر": "نحن نقدر جهود القوات المسلحة اللبنانية في التحقيق في حادث العاقبية، ونشكر العماد عون على دعمه".وتابعت "اليونيفيل": "نرغب جميعا في معرفة حقيقة ما حدث، وأن نرى الجناة وهم يحاسبون، وننتظر نتائج التحقيق والعدالة للجندي شون روبي".وجاء بيان "اليونيفيل" تعقيبا على زيارة قام بها قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، إلى معسكر شمروك (مقر الكتيبة الأيرلندية في جنوب لبنان) لتكريم الجندي شون روني.وقبل أسبوعين، ، تعرضت دورية تابعة للكتيبة الأيرلندية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان لإطلاق نار في بلدة العاقبية ما أسفر عن مقتل جندي أيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وصفت جراح أحدهم بالخطرة.وأصدرت قوات "اليونيفيل" بيانا أشارت فيه إلى أن "جندي حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان".
https://sputnikarabic.ae/20221218/إعلام-لبناني-يوضح-سبب-تأخر-نقل-جثمان-جندي-اليونيفيل-الأيرلندي-إلى-مطار-رفيق-الحريري-1071321011.html
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لبنان, اليونيفيل, العالم العربي, العالم
لبنان, اليونيفيل, العالم العربي, العالم
"اليونيفيل" في لبنان عن مقتل الجندي الأيرلندي: نريد معرفة حقيقة ما حدث
15:25 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 15:27 GMT 27.12.2022) تابعنا عبر
طالبت قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان، "اليونيفيل"، اليوم الثلاثاء، بمعرفة الحقيقة بشأن مقتل جنديها الأيرلندي الجنسية على بلدة العاقبية.
وكتبت في بيان لها على "تويتر": "نحن نقدر جهود القوات المسلحة اللبنانية في التحقيق في حادث العاقبية، ونشكر العماد عون على دعمه".
وتابعت "اليونيفيل": "نرغب جميعا في معرفة حقيقة ما حدث، وأن نرى الجناة وهم يحاسبون، وننتظر نتائج التحقيق والعدالة للجندي شون روبي".
وجاء بيان "اليونيفيل" تعقيبا على زيارة قام بها قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، إلى معسكر شمروك (مقر الكتيبة الأيرلندية في جنوب لبنان) لتكريم الجندي شون روني.
وقبل أسبوعين، ، تعرضت دورية تابعة للكتيبة الأيرلندية
العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان لإطلاق نار في بلدة العاقبية ما أسفر عن مقتل جندي أيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وصفت جراح أحدهم بالخطرة.
وأصدرت قوات "اليونيفيل" بيانا أشارت فيه إلى أن "جندي حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان".