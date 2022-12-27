https://sputnikarabic.ae/20221227/كيم-جونغ-أون-يدعو-لتعزيز-دفاع-كوريا-الشمالية-على-خلفية-التصعيد-في-المنطقة--1071679401.html

كيم جونغ أون يدعو لتعزيز دفاع كوريا الشمالية على خلفية التصعيد في المنطقة

كيم جونغ أون يدعو لتعزيز دفاع كوريا الشمالية على خلفية التصعيد في المنطقة

دعا كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، لتعزيز الإمكانيات الدفاعية لبلاده في العام 2023، وذلك على خلفية الأنباء حول التصعيد الجاري في شبه الجزيرة الكورية. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T22:30+0000

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موسكو – سبوتنيك. وذكرت وكالة "يونهاب" مع الإشارة إلى وسائل الإعلام الكورية الشمالية، أن كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، قد دعا خلال انعقاد القمة الحزبية التي دامت يومين، إلى تقوية دفاع البلاد.وأوضحت وكالة، التي أشارت بدورها إلى وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن كيم جونغ أون قد أعلن الأهداف الأساسية الجديدة لتعزيز الدفاع، التي يجب التوصل إليها في عام 2023 في ظروف الوضع المتغير.وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد ناقش سياسات بيونغ يانغ ومهماتها الرئيسية لعام 2023، خلال الجلسة العامة السادسة الموسعة لحزب "العمال"، احتفالا بالذكرى الـ50 لتأسيس كوريا الشمالية لدستورها الاشتراكي.وخلال الاجتماع الذي أقيم أول أمس الاثنين، داخل قاعة مانسوديه في بيونغ يانغ، تمت الموافقة على 5 بنود رئيسية لجدول الأعمال بالإجماع، بما في ذلك مراجعة سياسات الدولة الرئيسية لهذا العام، بالإضافة إلى خطة العمل ومسودة ميزانية الدولة للعام المقبل، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وحث زعيم كوريا الشمالية في الاجتماع، على تحقيق الأهداف الرئيسية في القطاعات الصناعية الرئيسية خلال العام المقبل 2023، بما في ذلك الصناعات المعدنية والكيماوية والطاقة الكهربائية والفحم والآلات.يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه كوريا الجنوبية، الاثنين، إن طائرات مسيرة كورية شمالية اقتحمت مجالها الجوي دون إذن سيئول".وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية وصفت اقتحام الطائرات الكورية الشمالية دون طيار المجال الجوي للبلاد، بأنه "استفزاز واضح"، وتعهدت بالرد بشكل حاسم.وقال الجيش الكوري الجنوبي في إفادة صحفية، إن "هذا الصباح، اكتشف جيشنا آثار طائرات مسيرة كورية شمالية في منطقة مقاطعة كيونغ جي دو، وهو استفزاز واضح من كوريا الشمالية وتدخل في مجالنا الجوي... سيواصل جيشنا الرد بحذر وحزم على هذه الاستفزازات من جانب كوريا الشمالية".وأفادت قناة "واي تي إن" الكورية الجنوبية بأن "نحو 30 رحلة جوية في كوريا الجنوبية تم تعطيلها بعد تجاوز طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود بين الكوريتين دون إذن سيئول".وهذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تحلق فيها طائرات مسيرة كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية. ويأتي هذا التوغل في أجواء من التوتر المتصاعد مع إجراء بيونغ يانغ سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة هذا العام.

https://sputnikarabic.ae/20221226/كوريا-الجنوبية-ترد-بالمثل-على-كوريا-الشمالية-وترسل-مسيرات-إلى-أجواء-بيونغ-يانغ-1071624992.html

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