https://sputnikarabic.ae/20221227/لابيد-كل-صهيوني-محترم-يحب-بلده-يخجل-من-حكومة-نتنياهو-الأكثر-فسادا-1071641323.html

لابيد: كل صهيوني محترم يحب بلده يخجل من حكومة نتنياهو الأكثر فسادا

لابيد: كل صهيوني محترم يحب بلده يخجل من حكومة نتنياهو الأكثر فسادا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، إن حكومة خلفه بنيامين نتنياهو أثبتت قبل تشكيلها أنها الأكثر فسادا في تاريخ البلاد. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T07:10+0000

2022-12-27T07:10+0000

2022-12-27T07:11+0000

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بنيامين نتنياهو

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وكتب لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر اليوم الثلاثاء: "حتى قبل تشكيلها، ستُذكر هذه الحكومة على أنها الأكثر فسادًا على الإطلاق".وتابع "كل صهيوني محترم يحب بلاده يخجل من هذه الحكومة".وكان لابيد يشير إلى محاكمة نتنياهو التي بدأت في 24 مايو/ أيار 2020 بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.كما أراد لابيد الإشارة إلى أرييه درعي رئيس حزب "شاس" الديني الذي سيتم تعيينه وزيرا للصحة والداخلية ثم المالية (بالتناوب مع بتسلإيل سموتريش رئيس حزب "الصهيونية الدينية") والذي قضى 22 شهرا في السجن بين الأعوام 2000-2002 بعد إدانته بتلقي رشاوى عندما كان وزيرا للداخلية، قبل أن تدينه المحكمة مجددا مطلع العام الجاري بالتهرب الضريبي وحكمت بسجنه مع إيقاف التنفيذ.وأشار لابيد في تغريدته أيضا إلى عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) الذي سيشغل منصب وزير الأمن القومي في حكومة نتنياهو مع صلاحيات واسعة على الشرطة، والذي سبق وأدين بدعم منظمة "إرهابية، رغم أنه يصر على أنه أصبح أكثر اعتدالا في السنوات الأخيرة ولا يحمل نفس معتقدات مؤسس حركة "كاخ".ويصف بن غفير نفسه بأنه تلميذ للحاخام المتطرف وعضو الكنيست السابق مئير كهانا، الذي تم حظر حركته "كاخ" وأعلنت جماعة إرهابية في الثمانينيات في كل من إسرائيل والولايات المتحدة.ومن المقرر أن يعلن رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بعد غد الخميس عن تشكيل حكومته والتصويت عليها في الكنيست لتؤدي اليمين الدستورية في اليوم نفسه، ويصبح لابيد رئيسا للمعارضة.ويضم ائتلاف نتنياهو أحزاب من أقصى اليمين الإسرائيلي ويثير تخوفات في الداخل والخارج فيما يتعلق بتغيير نمط الحياة العلماني في معظمه داخل المجتمع الإسرائيلي واضطهاد المثليين، وتوسيع الاستيطان وتشديد الخناق على الفلسطينيين.ومساء أمس الاثنين، تعهدت المعارضة الإسرائيلية المستقبلية بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد بالعمل ضد الحكومة الجديدة حتى العودة مجددا إلى السلطة، وإلغاء جميع التشريعات "المناهضة للديمقراطية" التي تقرها هذه الحكومة.فيما طالب نتنياهو لابيد عبر مقطع مصور بثه على حسابه بموقع تويتر، بتسليم السلطة بشكل منظم، والكف عن التحريض ضد حكومته الناشئة.

https://sputnikarabic.ae/20221227/الكنيست-يقر-تشريعات-مثيرة-للجدل-قبل-يومين-من-أداء-حكومة-نتنياهو-اليمين-1071640656.html

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