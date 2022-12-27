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https://sputnikarabic.ae/20221227/ما-هي-الدول-التي-تمتلك-حاملات-طائرات-حربية-1071665846.html
ما هي الدول التي تمتلك حاملات طائرات حربية؟
ما هي الدول التي تمتلك حاملات طائرات حربية؟
تمثل حاملات الطائرات قواعد جوية عائمة يمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم عن طريق عشرات الطائرات الحربية الموجودة على متنها. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T15:40+0000
2022-12-27T15:40+0000
رصد عسكري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
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ورغم ذلك، فإن كل دولة تحدد عدد ما تملكه من هذه السفن الحربية العملاقة وفقا لاستراتيجيتها العسكرية العالمية، ويختلف تصنيفها عن تصنيف حاملات المروحيات، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وأورد الموقع قائمة تضم الدول التي تمتلك حاملات الطائرات الحربية وعددها في كل أسطول حربي، وفقا لإحصائيات عام 2022.وبحسب الموقع، فإن 8 دول فقط في العالم تمتلك حاملات الطائرات الحربية ويصل إجمالي ما تملكه هذه الدول مجتمعة إلى 21 حاملة طائرات.وبحسب الموقع، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 11 حاملة طائرات، بينما تمتلك الصين وإيطاليا والمملكة المتحدة حاملتي طائرات لكل منها، بينما تمتلك كل من روسيا والهند وفرنسا وإسبانيا حاملة طائرات واحدة لكل دولة.كيف يتم حماية حاملات الطائرات؟تمثل حاملات الطائرات هدفا ضخما يتحرك في أعالي البحار يمكن رصده بسهولة بوسائل رصد مختلفة، لكن ذلك لا يعني أنه يمكن استهدافه بسهولة.والسبب في ذلك أن حاملات الطائرات بما تحمله من قوة جوية ضخمة، لا تتحرك منفردة وإنما تكون ضمن تشكيل يضم قوة بحرية ضاربة تشمل غواصات وسفن صواريخ ووحدات بحرية أخرى لحمايتها.كما تضم قوتها الجوية طائرات استطلاع ووسائل رصد للغواصات والوحدات البحرية المعادية، إضافة إلى شبكة اتصالات متطورة مع وسائل الرصد في البحر والبر والجو.هل يمكن إغراق حاملات الطائرات؟كانت عملية إغراق حاملة طائرات في الماضي، أمر في غاية الصعوبة، لكن مع تطور الأسلحة الهجومية مثل الطائرات المسيرة والصواريخ الفرط صوتية، أصبح من الممكن إغراق حاملة الطائرات باستخدام تكتيكات هجومية مختلفة منها ما يعرف بـ "هجوم الأسراب"، الذي يعتمد على استخدام عدد كبير من الوسائل الهجومية التي تفوق قدراتها الدفاعية.
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رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

ما هي الدول التي تمتلك حاملات طائرات حربية؟

15:40 GMT 27.12.2022
© Sputnik . Press service of the Northern Fleet/Andrey Luzikحاملة الطائرات الروسية "كوزنيتسوف"
حاملة الطائرات الروسية كوزنيتسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© Sputnik . Press service of the Northern Fleet/Andrey Luzik
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تمثل حاملات الطائرات قواعد جوية عائمة يمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم عن طريق عشرات الطائرات الحربية الموجودة على متنها.
ورغم ذلك، فإن كل دولة تحدد عدد ما تملكه من هذه السفن الحربية العملاقة وفقا لاستراتيجيتها العسكرية العالمية، ويختلف تصنيفها عن تصنيف حاملات المروحيات، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
غواصة روسية طراز أوسكار المشروع 949 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
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وأورد الموقع قائمة تضم الدول التي تمتلك حاملات الطائرات الحربية وعددها في كل أسطول حربي، وفقا لإحصائيات عام 2022.
وبحسب الموقع، فإن 8 دول فقط في العالم تمتلك حاملات الطائرات الحربية ويصل إجمالي ما تملكه هذه الدول مجتمعة إلى 21 حاملة طائرات.
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وبحسب الموقع، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 11 حاملة طائرات، بينما تمتلك الصين وإيطاليا والمملكة المتحدة حاملتي طائرات لكل منها، بينما تمتلك كل من روسيا والهند وفرنسا وإسبانيا حاملة طائرات واحدة لكل دولة.

كيف يتم حماية حاملات الطائرات؟

تمثل حاملات الطائرات هدفا ضخما يتحرك في أعالي البحار يمكن رصده بسهولة بوسائل رصد مختلفة، لكن ذلك لا يعني أنه يمكن استهدافه بسهولة.
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والسبب في ذلك أن حاملات الطائرات بما تحمله من قوة جوية ضخمة، لا تتحرك منفردة وإنما تكون ضمن تشكيل يضم قوة بحرية ضاربة تشمل غواصات وسفن صواريخ ووحدات بحرية أخرى لحمايتها.
كما تضم قوتها الجوية طائرات استطلاع ووسائل رصد للغواصات والوحدات البحرية المعادية، إضافة إلى شبكة اتصالات متطورة مع وسائل الرصد في البحر والبر والجو.

هل يمكن إغراق حاملات الطائرات؟

كانت عملية إغراق حاملة طائرات في الماضي، أمر في غاية الصعوبة، لكن مع تطور الأسلحة الهجومية مثل الطائرات المسيرة والصواريخ الفرط صوتية، أصبح من الممكن إغراق حاملة الطائرات باستخدام تكتيكات هجومية مختلفة منها ما يعرف بـ "هجوم الأسراب"، الذي يعتمد على استخدام عدد كبير من الوسائل الهجومية التي تفوق قدراتها الدفاعية.
© Sputnikلياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
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