https://sputnikarabic.ae/20221227/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يقترح-نقل-مقر-الأمم-المتحدة-إلى-دولة-آسيوية--1071645325.html
مجلس الفيدرالية الروسي يقترح نقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة آسيوية
مجلس الفيدرالية الروسي يقترح نقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة آسيوية
اقترح أندريه كليموف، نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، أنه يجب نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى أولانباتار، حيث أن منغوليا ليست جزءًا من الكتل العسكرية... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T08:40+0000
2022-12-27T08:40+0000
2022-12-27T08:40+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064847117_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_eb4af3196759894a09d7d1fe1750e9fe.jpg
وكتب على تلغرام: سيكون من الجيد نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى بلد محايد حقًا. على سبيل المثال، إلى منغوليا - تقع وسط أوراسيا الكبرى، حيث يعيش 5 من أصل 8 مليارات من سكان الأرض. ومنغوليا ليست مدرجة في الكتل العسكرية ولا تسعى جاهدة لتكون هيمنة عالمية".وفقًا للسيناتور، من أجل الحفاظ على دور وأهمية الأمم المتحدة كمنظمة رئيسية، "دولية حقًا (وليست مؤيدة لواشنطن)"، من الضروري تحقيق التوازن بين بريطانيا وفرنسا والقوى الرائدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في المشاركة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك أماكن لدول مثل البرازيل والهند وجنوب إفريقيا. كما يجب على الأمين العام للأمم المتحدة، في رأيي، ألا يكون من دولة تشكل جزءًا من مثل هذه الكتل العسكرية العدوانية مثل الناتو. ويجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة ألا تنحاز لصالح الهياكل المهيمنة مثل مجموعة السبع".وبحسب كليموف، إن ما يحدث حول الأمم المتحدة يشير إلى حاجة ملحة لتعزيز وتشكيل منصات عالمية أخرى لا يوجد فيها مكان للاستعمار الجديد والنازية الجديدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064847117_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_e1a51f63ace948d41547874c591219b9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مجلس الفيدرالية الروسي يقترح نقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة آسيوية
تابعنا عبر
اقترح أندريه كليموف، نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، أنه يجب نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى أولانباتار، حيث أن منغوليا ليست جزءًا من الكتل العسكرية وتقع وسط أوراسيا، حيث يعيش 5 مليارات من سكان الأرض البالغ عددهم 8 مليارات نسمة.
وكتب على تلغرام: سيكون من الجيد نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى بلد محايد حقًا. على سبيل المثال، إلى منغوليا - تقع وسط أوراسيا الكبرى، حيث يعيش 5 من أصل 8 مليارات من سكان الأرض. ومنغوليا ليست مدرجة في الكتل العسكرية ولا تسعى جاهدة لتكون هيمنة عالمية".
وفقًا للسيناتور، من أجل الحفاظ على دور وأهمية الأمم المتحدة كمنظمة رئيسية، "دولية حقًا (وليست مؤيدة لواشنطن)"، من الضروري تحقيق التوازن بين بريطانيا وفرنسا والقوى الرائدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في المشاركة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك أماكن لدول مثل البرازيل والهند وجنوب إفريقيا. كما يجب على الأمين العام للأمم المتحدة، في رأيي، ألا يكون من دولة تشكل جزءًا من مثل هذه الكتل العسكرية العدوانية مثل الناتو. ويجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة ألا تنحاز لصالح الهياكل المهيمنة مثل مجموعة السبع".
وبحسب كليموف، إن ما يحدث حول الأمم المتحدة يشير إلى حاجة ملحة لتعزيز وتشكيل منصات عالمية أخرى لا يوجد فيها مكان للاستعمار الجديد والنازية الجديدة.