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https://sputnikarabic.ae/20221227/مشهد-مخيف-لقطار-يسير-فوق-السحاب-فيديو-1071660671.html
مشهد مخيف لقطار "يسير فوق السحاب"... فيديو
مشهد مخيف لقطار "يسير فوق السحاب"... فيديو
في مشهد مخيف، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر القطار وهو يسير على ارتفاع يبدو وكأنه يسير على السحاب. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T13:38+0000
2022-12-27T13:38+0000
نادي الفيديو
قطار سريع
ناطحة سحاب
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ويسير القطار على سكة مشيدة على ارتفاع شاهق وسط مناظر طبيعية خلابة، تظهر وكأن القطار يسير على السحاب.هذا ولقي الفيديو متابعة الآلاف من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغت المشاهدات أكثر من 15 مليون مشاهدة و138 ألف إعجاب.
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نادي الفيديو, قطار سريع, ناطحة سحاب
نادي الفيديو, قطار سريع, ناطحة سحاب

مشهد مخيف لقطار "يسير فوق السحاب"... فيديو

13:38 GMT 27.12.2022
CC BY 2.0 / Bas Meijer (old account) / Fort William, CS 67 004 - 1Y11قطار "كالدونيان سليبير" الجديد (Caledonian Sleeper) تربط لندن باسكتلندا في المملكة البريطانية المتحدة
قطار كالدونيان سليبير الجديد (Caledonian Sleeper) تربط لندن باسكتلندا في المملكة البريطانية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
CC BY 2.0 / Bas Meijer (old account) / Fort William, CS 67 004 - 1Y11
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في مشهد مخيف، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر القطار وهو يسير على ارتفاع يبدو وكأنه يسير على السحاب.
ويسير القطار على سكة مشيدة على ارتفاع شاهق وسط مناظر طبيعية خلابة، تظهر وكأن القطار يسير على السحاب.
هذا ولقي الفيديو متابعة الآلاف من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغت المشاهدات أكثر من 15 مليون مشاهدة و138 ألف إعجاب.
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