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https://sputnikarabic.ae/20221227/مصرع-8-أشخاص-وفقدان-19-آخرين-جراء-الفيضانات-في-الفلبين-1071639820.html
مصرع 8 أشخاص وفقدان 19 آخرين جراء الفيضانات في الفلبين
مصرع 8 أشخاص وفقدان 19 آخرين جراء الفيضانات في الفلبين
لقي 8 أشخاص مصرعهم وفقد 19 آخرون، جراء الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين على الأقاليم الجنوبية في الفلبين. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T05:48+0000
2022-12-27T05:51+0000
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وأوضحت الوكالة الوطنية الفلبينية للكوارث في بيان لها أمس الاثنين، أن أكثر من 100 ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات، بما في ذلك 44 ألفا و672 ساكنا نزحوا من منازلهم، واضطروا للإقامة في مراكز للإيواء.وأشارت الوكالة الوطنية الفلبينية للكوارث إلى أن أعداد المفقودين وصلت إلى 19 شخصا.وأكدت أن فرق الإنقاذ تساعد المتضررين على الخروج من المياه المرتفعة التي جرفت المنازل والأثاث والمحاصيل والحيوانات.
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الفلبين, العالم
الفلبين, العالم

مصرع 8 أشخاص وفقدان 19 آخرين جراء الفيضانات في الفلبين

05:48 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 05:51 GMT 27.12.2022)
© AFP 2022 / Sharbyn Sayatآثار ثوران بركان بولوسان في الفلبين
آثار ثوران بركان بولوسان في الفلبين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / Sharbyn Sayat
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لقي 8 أشخاص مصرعهم وفقد 19 آخرون، جراء الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين على الأقاليم الجنوبية في الفلبين.
وأوضحت الوكالة الوطنية الفلبينية للكوارث في بيان لها أمس الاثنين، أن أكثر من 100 ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات، بما في ذلك 44 ألفا و672 ساكنا نزحوا من منازلهم، واضطروا للإقامة في مراكز للإيواء.
وأشارت الوكالة الوطنية الفلبينية للكوارث إلى أن أعداد المفقودين وصلت إلى 19 شخصا.
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وأكدت أن فرق الإنقاذ تساعد المتضررين على الخروج من المياه المرتفعة التي جرفت المنازل والأثاث والمحاصيل والحيوانات.
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