https://sputnikarabic.ae/20221227/مصرع-8-أشخاص-وفقدان-19-آخرين-جراء-الفيضانات-في-الفلبين-1071639820.html
مصرع 8 أشخاص وفقدان 19 آخرين جراء الفيضانات في الفلبين
مصرع 8 أشخاص وفقدان 19 آخرين جراء الفيضانات في الفلبين
لقي 8 أشخاص مصرعهم وفقد 19 آخرون، جراء الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين على الأقاليم الجنوبية في الفلبين. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T05:48+0000
2022-12-27T05:48+0000
2022-12-27T05:51+0000
الفلبين
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وأوضحت الوكالة الوطنية الفلبينية للكوارث في بيان لها أمس الاثنين، أن أكثر من 100 ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات، بما في ذلك 44 ألفا و672 ساكنا نزحوا من منازلهم، واضطروا للإقامة في مراكز للإيواء.وأشارت الوكالة الوطنية الفلبينية للكوارث إلى أن أعداد المفقودين وصلت إلى 19 شخصا.وأكدت أن فرق الإنقاذ تساعد المتضررين على الخروج من المياه المرتفعة التي جرفت المنازل والأثاث والمحاصيل والحيوانات.
https://sputnikarabic.ae/20221222/الفلبين-تعزز-وجودها-العسكري-في-بحر-الصين-الجنوبي-بعد-تهديد-بكين-لحامية-1071494409.html
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الفلبين, العالم
مصرع 8 أشخاص وفقدان 19 آخرين جراء الفيضانات في الفلبين
05:48 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 05:51 GMT 27.12.2022) تابعنا عبر
لقي 8 أشخاص مصرعهم وفقد 19 آخرون، جراء الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين على الأقاليم الجنوبية في الفلبين.
وأوضحت الوكالة الوطنية الفلبينية للكوارث في بيان لها أمس الاثنين، أن أكثر من 100 ألف شخص تضرروا
جراء الفيضانات، بما في ذلك 44 ألفا و672 ساكنا نزحوا من منازلهم، واضطروا للإقامة في مراكز للإيواء.
وأشارت الوكالة الوطنية الفلبينية للكوارث إلى أن أعداد المفقودين وصلت إلى 19 شخصا.
وأكدت أن فرق الإنقاذ تساعد المتضررين على الخروج من المياه المرتفعة التي جرفت المنازل والأثاث والمحاصيل والحيوانات.