https://sputnikarabic.ae/20221227/مصر-تطرح-مزايدة-عالمية-للتنقيب-عن-الغاز-والبترول-في-البحر-المتوسط-1071643162.html
مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول في البحر المتوسط
مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول في البحر المتوسط
أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، عن طرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والبترول في البحر المتوسط ودلتا النيل. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T08:08+0000
2022-12-27T08:08+0000
2022-12-27T08:10+0000
العالم العربي
مصر
استغلال
ثروات
البحر المتوسط
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية صباح اليوم، فقد أعلن وزير البترول طارق الملا، عن "طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج".وأشار الملا، إلى أن "الاستراتيجية توفر فرصا لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها".ولفت الملا إلى أن "تلك الجهود تخدم توجه الدولة المصرية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لمواردها من الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط في ظل السعي المكثف من دول المتوسط لتكثيف أعمال البحث من أجل تحقيق الاكتشافات الغازية وزيادة الإنتاج لما يمثله الغاز الطبيعي من أهمية متزايدة بمزيج الطاقة العالمي في الوقت الحالي".وكانت مصر قد أعلنت قبل أيام، من طرف واحد، عن ترسيم حدودها البحرية مع ليبيا، وفقا لما يقرره القانون الدولي، وهو ما أرجعه مراقبون وقتها، إلى توجه مصر لاستغلال ثرواتها الطبيعية داخل حدودها البحرية.
https://sputnikarabic.ae/20221026/وزيرا-الطاقة-في-روسيا-ومصر-يبحثان-زيادة-التعاون-المشترك-في-صناعة-البترول-والغاز-1069493943.html
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العالم العربي, مصر, استغلال, ثروات, البحر المتوسط
العالم العربي, مصر, استغلال, ثروات, البحر المتوسط
مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول في البحر المتوسط
08:08 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 08:10 GMT 27.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، عن طرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والبترول في البحر المتوسط ودلتا النيل.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية صباح اليوم، فقد أعلن وزير البترول طارق الملا، عن "طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج".
وأوضح الملا، أن "المزايدة التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2022 تأتي امتداداً لاستراتيجية عمل الوزارة، التي بدأتها عام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة وفي مقدمتها البحر المتوسط استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة".
وأشار الملا، إلى أن "الاستراتيجية توفر فرصا لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها".
ولفت الملا إلى أن "تلك الجهود تخدم توجه الدولة المصرية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لمواردها من الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط في ظل السعي المكثف من دول المتوسط لتكثيف أعمال البحث من أجل تحقيق الاكتشافات الغازية وزيادة الإنتاج لما يمثله الغاز الطبيعي من أهمية متزايدة بمزيج الطاقة العالمي في الوقت الحالي".
"المزايدة هي الثالثة التي يتم طرحها باستخدام أحدث الأساليب الرقمية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (إي يو جي) التى أطلقتها الوزارة مطلع عام 2021 في إطار تبنيها نهجاً جديداً يستهدف تطوير جميع أنشطتها في مجال جذب الاستثمارات لمشروعات البحث والاستكشاف من خلال تطبيق أحدث الوسائل والتقنيات العالمية في طرح المزايدات للمستثمرين والشركات العالمية ، وتيسير الإجراءات ورقمنتها دعماً لسرعة اتخاذ قرار الاستثمار، حيث توفر البوابة وصولاً رقمياً وسريعاً للمعلومات الأساسية الخاصة بالمزايدة المطروحة ومناطقها والبيانات الفنية لكل منطقة والمسح السيزمى وبيانات الآبار بالإضافة إلى البنود والشروط الأساسية ونموذج الاتفاقية وإجراءات المشاركة في المزايدة".
طارق الملا
وزير البترول المصري
وكانت مصر قد أعلنت قبل أيام، من طرف واحد، عن ترسيم حدودها البحرية مع ليبيا، وفقا لما يقرره القانون الدولي، وهو ما أرجعه مراقبون وقتها، إلى توجه مصر لاستغلال ثرواتها الطبيعية داخل حدودها البحرية.