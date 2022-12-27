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https://sputnikarabic.ae/20221227/مقتل-عشرة-مدنيين-بانفجار-عبوة-ناسفة-في-بوركينا-فاسو-1071638209.html
مقتل عشرة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو
مقتل عشرة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو
قالت الحكومة، يوم الاثنين، إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر عندما انفجرت قنبلة على جانب طريق في حافلتهم بشرق بوركينا فاسو. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T00:54+0000
2022-12-27T00:54+0000
العالم
بوركينا فاسو
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وقال الكولونيل هوبرت ياميوغو، في بيان، إن الحافلة الصغيرة كانت مسافرة بالقرب من قرية بوجوي بعد ظهر الأحد عندما اصطدمت بلغم.جاء هجوم الأحد بعد يوم واحد من انفجار لغم آخر في الشرق بين قريتي أوغارو وماتياكوالي، مما أدى إلى إصابة خمسة جنود، وفقًا لتقرير للأمن الداخلي لمنظمات الإغاثة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.اجتاحت أعمال العنف المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش (الإرهابيين المحظورين في روسيا) البلاد لأكثر من ست سنوات، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.وأدى عجز الحكومة عن وقف الهجمات إلى انقلابين هذا العام حيث تعهد كل زعيم للمجلس العسكري بجعل الأمن أولوية.
https://sputnikarabic.ae/20221226/مقتل-17-راعيا-في-هجوم-لمسلحين-بنيجيريا-1071611615.html
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العالم, بوركينا فاسو
العالم, بوركينا فاسو

مقتل عشرة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو

00:54 GMT 27.12.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGO
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قالت الحكومة، يوم الاثنين، إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر عندما انفجرت قنبلة على جانب طريق في حافلتهم بشرق بوركينا فاسو.
وقال الكولونيل هوبرت ياميوغو، في بيان، إن الحافلة الصغيرة كانت مسافرة بالقرب من قرية بوجوي بعد ظهر الأحد عندما اصطدمت بلغم.
وقال ياميوغو، إن المصابين نقلوا إلى المستشفى في فادا نجورما، البلدة الرئيسية في الشرق واختفى بقية ركاب الحافلة. تعيد الحكومة الأمن إلى المنطقة وتحاول تحديد مكان الركاب المفقودين.
جاء هجوم الأحد بعد يوم واحد من انفجار لغم آخر في الشرق بين قريتي أوغارو وماتياكوالي، مما أدى إلى إصابة خمسة جنود، وفقًا لتقرير للأمن الداخلي لمنظمات الإغاثة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
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اجتاحت أعمال العنف المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش (الإرهابيين المحظورين في روسيا) البلاد لأكثر من ست سنوات، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.
وأدى عجز الحكومة عن وقف الهجمات إلى انقلابين هذا العام حيث تعهد كل زعيم للمجلس العسكري بجعل الأمن أولوية.
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