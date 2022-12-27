https://sputnikarabic.ae/20221227/منظمة-6-آلاف-طفل-قتلوا-أو-أصيبوا-جراء-حوادث-إطلاق-النار-بأمريكا-في-2022-1071676913.html
منظمة: 6 آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا جراء حوادث إطلاق النار بأمريكا في 2022
منظمة: 6 آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا جراء حوادث إطلاق النار بأمريكا في 2022
قالت منظمة "أرشيف عنف السلاح"، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 6 آلاف طفل في الولايات أصيبوا أو قتلوا في إطلاق نار هذا العام. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T20:14+0000
2022-12-27T20:14+0000
2022-12-27T20:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل أطفال
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واشنطن - سبوتنيك. ووجدت المنظمة التي تتعقب حوادث إطلاق النار أن 6023 طفلا في سن السابعة عشر أو أصغر قتلوا أو أصيبوا في حوادث إطلاق نار في عام 2022.وهذا هو أعلى رقم من القتلى والإصابات في صفوف الأطفال جراء هذه الحوادث يتم تسجيله في تاريخ المنظمة الممتد لتسع سنوات.وقتل على الأقل 306 أطفال أقل من 12 عاما في حوادث إطلاق نار وأكثر من 1300 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما بأسلحة نارية.وقالت المنظمة التي لا تهدف للربح إن عام 2022 شهد أكبر عدد للقتلى والإصابات من الأطفال منذ أن بدأت تتبع المعلومات المتعلقة بحوادث إطلاق النار في عام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20221127/مقتل-شخص-وإصابة-5-جراء-إطلاق-نار-في-ولاية-جورجيا-الأمريكية-1070587144.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل أطفال
الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل أطفال
منظمة: 6 آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا جراء حوادث إطلاق النار بأمريكا في 2022
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قالت منظمة "أرشيف عنف السلاح"، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 6 آلاف طفل في الولايات أصيبوا أو قتلوا في إطلاق نار هذا العام.
واشنطن - سبوتنيك. ووجدت المنظمة التي تتعقب حوادث إطلاق النار أن 6023 طفلا في سن السابعة عشر أو أصغر قتلوا أو أصيبوا في حوادث إطلاق نار في عام 2022.
وهذا هو أعلى رقم من القتلى والإصابات في صفوف الأطفال جراء هذه الحوادث
يتم تسجيله في تاريخ المنظمة الممتد لتسع سنوات.
وقتل على الأقل 306 أطفال أقل من 12 عاما في حوادث إطلاق نار وأكثر من 1300 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما بأسلحة نارية.
وقالت المنظمة التي لا تهدف للربح إن عام 2022 شهد أكبر عدد للقتلى والإصابات من الأطفال منذ أن بدأت تتبع المعلومات المتعلقة بحوادث إطلاق النار في عام 2014.