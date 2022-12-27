https://sputnikarabic.ae/20221227/نيويورك-تايمز-تكشف-عن-قاعدة-بيانات-أمريكية-عسكرية-معروضة-للبيع-على-موقع-إي-باي-1071667405.html
"نيويورك تايمز" تكشف عن قاعدة بيانات أمريكية عسكرية معروضة للبيع على موقع "إي باي"
"نيويورك تايمز" تكشف عن قاعدة بيانات أمريكية عسكرية معروضة للبيع على موقع "إي باي"
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن قاعدة بيانات عسكرية امريكية لبصمات الأصابع وقزحية العين تم عرضها للبيع على موقع "إي باي". 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T15:48+0000
2022-12-27T15:48+0000
2022-12-27T15:48+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا للصحيفة، فقد تم بيع جهاز عسكري أمريكي استخدم سابقا لالتقاط البيانات الحيوية لمعظم الأفغان والعراقيين على موقع "إي باي" لباحث أمني ألماني في أغسطس/ آب الماضي مقابل 149.95 دولارًا.وحسب "نيويورك تايمز"، احتوت بطاقة الذاكرة الخاصة بجهاز"SEEK II" على الأسماء والجنسيات والصور وبصمات الأصابع ومسح قزحية العين لـ 2632 شخصًا، معظمهم من الإرهابيين المشتبه بهم والمعروفين.وتقول: "يبدو أن قادة الجيش الأمريكي في ذلك الوقت اعتقدوا أن جمع البيانات البيومترية من شأنه أن يساعد في استئصال عملاء طالبان داخل القواعد الأمريكية في أفغانستان، وسط سلسلة من الحوادث التي تورطت فيها القوات الأفغانية بمهاجمة القوات الأمريكية".وخلال العام الماضي، اشترت مجموعة صغيرة من الباحثين في جمعية قراصنة أوروبية تدعى "Chaos Computer Club" ستة أجهزة التقاط بيومترية على موقع eBay لتحليلها، وسط مخاوف من أن طالبان قد استولت على مثل هذه الأجهزة بعد إجلاء الولايات المتحدة من أفغانستان.وتلفت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح بالضبط كيف انتهى الأمر بالجهاز للانتقال من ساحات القتال في آسيا إلى موقع مزاد على الإنترنت، لكن البيانات، التي تقدم أوصافًا تفصيلية للأفراد بالإضافة إلى صورهم وبياناتهم الحيوية، قد تكون كافية لاستهداف الأشخاص الذين لم يعرفوا سابقًا أنهم عملوا مع القوات العسكرية الأمريكية في حالة وقوع المعلومات في الأيدي الخطأ.طالع أيضا: الكونغرس: شركات الأسلحة كسبت مليار دولار من بيع البنادق للأمريكيين
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https://sputnikarabic.ae/20201114/اعتقال-سبعة-أشخاص-بتهمة-بيع-أسلحة-من-أوكرانيا-إلى-دول-أفريقية-1047189225.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
"نيويورك تايمز" تكشف عن قاعدة بيانات أمريكية عسكرية معروضة للبيع على موقع "إي باي"
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن قاعدة بيانات عسكرية امريكية لبصمات الأصابع وقزحية العين تم عرضها للبيع على موقع "إي باي".
ووفقا للصحيفة
، فقد تم بيع جهاز عسكري أمريكي استخدم سابقا لالتقاط البيانات الحيوية لمعظم الأفغان والعراقيين على موقع "إي باي" لباحث أمني ألماني في أغسطس/ آب الماضي مقابل 149.95 دولارًا.
وحسب "نيويورك تايمز"، احتوت بطاقة الذاكرة الخاصة بجهاز"SEEK II" على الأسماء والجنسيات والصور وبصمات الأصابع ومسح قزحية العين لـ 2632 شخصًا، معظمهم من الإرهابيين المشتبه بهم والمعروفين.
وتضمنت البيانات أيضا الأشخاص الذين عملوا لصالح الحكومة الأمريكية أو الذين تم إيقافهم عند نقاط التفتيش، لافتة إلى أن آخر مرة تم فيها استخدام الجهاز كان في عام 2012 بالقرب من قندهار.
وتقول: "يبدو أن قادة الجيش الأمريكي في ذلك الوقت اعتقدوا أن جمع البيانات البيومترية من شأنه أن يساعد في استئصال عملاء طالبان داخل القواعد الأمريكية في أفغانستان، وسط سلسلة من الحوادث التي تورطت فيها القوات الأفغانية بمهاجمة القوات الأمريكية".
14 نوفمبر 2020, 13:36 GMT
وخلال العام الماضي
، اشترت مجموعة صغيرة من الباحثين في جمعية قراصنة أوروبية تدعى "Chaos Computer Club" ستة أجهزة التقاط بيومترية على موقع eBay لتحليلها، وسط مخاوف من أن طالبان قد استولت على مثل هذه الأجهزة بعد إجلاء الولايات المتحدة من أفغانستان.
يحتوي اثنان من أجهزة "SEEK" الأربعة التي اشترتها المجموعة على بيانات حساسة، أما الجهازين الآخرين فقد تم استخدامهما آخر مرة في عام 2013 في الأردن، وتحتوي على بصمات الأصابع ومسح قزحية العين لأفراد الخدمة الأمريكية.
وتلفت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح بالضبط كيف انتهى الأمر بالجهاز للانتقال من ساحات القتال في آسيا إلى موقع مزاد على الإنترنت، لكن البيانات، التي تقدم أوصافًا تفصيلية للأفراد بالإضافة إلى صورهم وبياناتهم الحيوية، قد تكون كافية لاستهداف الأشخاص الذين لم يعرفوا سابقًا أنهم عملوا مع القوات العسكرية الأمريكية في حالة وقوع المعلومات في الأيدي الخطأ.