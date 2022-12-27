https://sputnikarabic.ae/20221227/هبوط-سهم-آبل-لأدنى-مستوى-في-عام-ونصف-وسط-مخاوف-بشأن-إمدادات-آيفون-1071671374.html
هبوط سهم "آبل" لأدنى مستوى في عام ونصف وسط مخاوف بشأن إمدادات "آيفون"
هبوط سهم "آبل" لأدنى مستوى في عام ونصف وسط مخاوف بشأن إمدادات "آيفون"
لامس سهم شركة "آبل" أدنى مستوى له منذ يونيو/ حزيران عام 2021، اليوم الثلاثاء، مع استمرار بيع أسهم عملاق التكنولوجيا الأمريكي، بسبب مخاوف بشأن إمدادات أجهزة... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T17:14+0000
2022-12-27T17:14+0000
2022-12-27T17:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
شركة آبل
اقتصاد
مجتمع
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وانخفض السهم بنسبة 1.4% في الساعة 10:45 صباحا في نيويورك (03:45 مساء بتوقيت غرينتش، 06:46 بتوقيت موسكو) ليواصل تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، بحسب وكالة "بلومبيرغ". انخفض سهم الشركة بنسبة 27% هذا العام مقارنة بـ33% لمؤشر "ناسداك 100".جاء الضعف الأخير في أداء السهم، حيث تسبب توقف الإنتاج في مصنع رئيسي لأجهزة "أيفون" في الصين، في نقص المعروض من منتج "آبل" الرئيسي. وبسبب هذه المشكلة، تتوقع الشركة أن تكون نتائج أعمال هذا الربع ضعيفة مقارنة بالتوقعات.في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كتب مصرف "جيه بي مورغان" أن المعرض من أجهزة "أيفون" يتحسن ويتحرك ببطء نحو التكافؤ مع الطلب، لكنه أضاف أن الشركة عادة ما كانت تحقق التكافؤ أسرع في هذا الوقت من العام.تراجعت أسهم التكنولوجيا على نطاق واسع اليوم الثلاثاء، مع انخفاض مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.8%. تواجه المجموعة أسوأ أداء لها في ديسمبر منذ فقاعة "دوت كوم"، حيث يتوقع المستثمرون أن يحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تشدده في مواجهة التضخم.
https://sputnikarabic.ae/20221220/آبل-تبدأ-تصنيع-حاسوبها-المحمول-ماك-بوك-في-فيتنام-منتصف-2023-1071402508.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, شركة آبل, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, شركة آبل, اقتصاد
هبوط سهم "آبل" لأدنى مستوى في عام ونصف وسط مخاوف بشأن إمدادات "آيفون"
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لامس سهم شركة "آبل" أدنى مستوى له منذ يونيو/ حزيران عام 2021، اليوم الثلاثاء، مع استمرار بيع أسهم عملاق التكنولوجيا الأمريكي، بسبب مخاوف بشأن إمدادات أجهزة "أيفون" خلال فترة العطلة الرئيسية.
وانخفض السهم بنسبة 1.4% في الساعة 10:45 صباحا في نيويورك (03:45 مساء بتوقيت غرينتش، 06:46 بتوقيت موسكو) ليواصل تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، بحسب وكالة
"بلومبيرغ". انخفض سهم الشركة بنسبة 27% هذا العام مقارنة بـ33% لمؤشر "ناسداك 100".
جاء الضعف الأخير في أداء السهم، حيث تسبب توقف الإنتاج في مصنع رئيسي لأجهزة "أيفون
" في الصين، في نقص المعروض من منتج "آبل" الرئيسي. وبسبب هذه المشكلة، تتوقع الشركة أن تكون نتائج أعمال هذا الربع ضعيفة مقارنة بالتوقعات.
في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كتب مصرف "جيه بي مورغان" أن المعرض من أجهزة "أيفون" يتحسن ويتحرك ببطء نحو التكافؤ مع الطلب، لكنه أضاف أن الشركة عادة ما كانت تحقق التكافؤ أسرع في هذا الوقت من العام.
تراجعت أسهم التكنولوجيا على نطاق واسع اليوم الثلاثاء، مع انخفاض مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.8%. تواجه المجموعة أسوأ أداء لها في ديسمبر منذ فقاعة "دوت كوم"، حيث يتوقع المستثمرون أن يحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تشدده في مواجهة التضخم.