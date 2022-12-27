https://sputnikarabic.ae/20221227/هل-تنجح-مبادرة-غوتيريش-للوساطة-في-حل-الأزمة-الأوكرانية--1071670583.html
هل تنجح مبادرة غوتيريش للوساطة في حل الأزمة الأوكرانية
هل تنجح مبادرة غوتيريش للوساطة في حل الأزمة الأوكرانية
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استعداده للتوسط في مسألة حل الأزمة في أوكرانيا، ردا على مبادرة كييف، وقال إن هذا سيكون فقط بموافقة جميع... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T16:54+0000
2022-12-27T16:54+0000
2022-12-27T16:54+0000
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27~12 Melfat
هل تنجح مبادرة غوتيريش للوساطة في حل الأزمة الأوكرانية
واقترحت السلطات الأوكرانية، يوم الاثنين، عقد "قمة سلام" في الأمم المتحدة بحلول نهاية فبراير/ شباط المقبل، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل، في الوقت نفسه، قالت كييف، إنه يجب دعوة روسيا للمفاوضات بشروط.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه "من الأفضل تنفيذ مقترحات نزع السلاح من الأراضي التي تسيطر عليها كييف والقضاء على التهديدات الأمنية، وإلا فإن الجيش الروسي سيقرر حسم المسألة"، مشيرا إلى أنه "بالنسبة لمدة الصراع، الكرة الآن في جانب النظام الأوكراني، وواشنطن من خلفه، وفي أي لحظة يمكنهما وقف المقاومة العبثية".وفي حديثها لـ"سبوتنيك حول هذا الموضوع، قالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة نورهان الشيخ:واعتبرت أن "كييف غير جادة في موقفها وفي كل ما تطرحه، فهي تعلم أن الجانب الروسي لن يقبل بهذا، وربما يكون عرض المفاوضات هذا مجرد مناورة لتجاوز الشتاء وهو ما يتخوف منه الجانب الروسي، وقد يكون الهدف هو تخفيف الضغط العسكري في الميدان، خاصة مع صعوبة القتال خلال الشتاء، وهذا ما تؤيده تصريحات ميركل عن أن اتفاقية مينسك كانت لكسب الوقت، وهو أيضا ما يقلق موسكو ويشعرها بعدم الجدية".من جانبه، رأى الباحث الاستراتيجي الدكتور آصف ملحم أن "هذه المبادرة لا تحل المشكة من أساسها حيث أن جذورها ليست في أوكرانيا وإنما في الدول الغربية، التي حولت أوكرانيا إلى حقل تجارب لأسلحة الناتو، والمشكلة تكمن في توسع الناتو شرقا مما حول أوكرانيا إلى ساحة تصفية حسابات بين الناتو وروسيا".وأكد المحلل السياسي الدكتور اسماعيل خلف الله أن "الموقف الأوروبي خاصة على المستوى الشعبي يذهب إلى إنهاء الأزمة، والخضوع، والذهاب لحوار ومفاوضات جادة مع موسكو لانهاء الأثار السلبية للعقوبات على الاقتصاد الأوروبي، ولهذا يبحث عن أي وساطة جادة، ورأينا ماكرون يدعو الرئيس الصيني للوساطة، ورأينا تحركات المستشار الألماني، وبالنسبة لدعوة الوساطة الأممية فقد اشترط الأمين العام حضور جميع الأطراف، وبدا واضحا أنه يلمح للشروط التعجيزية التي تضعها كييف بإيعاز من جهات تسعى لتصعيد الأزمة ومواصلة استنزاف روسيا".وأضاف أن "المتتبع للمشهد الأوكراني يدرك أن زيلينسكي يتحدث بلسان آخرين خاصة عندما يسمعه يقول إنه سيذهب لقمة سلام في فبراير وكأنه يعيش في راحة، ويظهر جليا أن هذه الشروط التي يضعها تملى عليه، ومن الواضح إنه لا يفكر في الوضعية التي يعيشها الشعب الأوكراني، وعندما يطرح الرئيس الروسي استعداده للمفاوضات، هو أيضا يعلم أن الطرف المقابل غير جاد، وليس له سلطة، ويخضع لكل ما يأتيه من جهات معينة لها مصالح في إطالة أمد الأزمة".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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هل تنجح مبادرة غوتيريش للوساطة في حل الأزمة الأوكرانية
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استعداده للتوسط في مسألة حل الأزمة في أوكرانيا، ردا على مبادرة كييف، وقال إن هذا سيكون فقط بموافقة جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا.
واقترحت السلطات الأوكرانية، يوم الاثنين، عقد "قمة سلام" في الأمم المتحدة بحلول نهاية فبراير/ شباط المقبل، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل، في الوقت نفسه، قالت كييف، إنه يجب دعوة روسيا للمفاوضات بشروط.
وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا لن تجري مفاوضات بناء على شروط الآخرين، وقال إن موسكو لم تتبع أبدا الظروف الخارجية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه "من الأفضل تنفيذ مقترحات نزع السلاح من الأراضي التي تسيطر عليها كييف
والقضاء على التهديدات الأمنية، وإلا فإن الجيش الروسي سيقرر حسم المسألة"، مشيرا إلى أنه "بالنسبة لمدة الصراع، الكرة الآن في جانب النظام الأوكراني، وواشنطن من خلفه، وفي أي لحظة يمكنهما وقف المقاومة العبثية".
وفي حديثها لـ"سبوتنيك حول هذا الموضوع، قالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة نورهان الشيخ:
"روسيا منفتحة على المفاوضات منذ بداية الأزمة، وقد أجرت خمس جولات بوساطة تركية، وكان هناك شبه مسودة للاتفاق، لكن كييف غيرت موقفها، والموقف الروسي واضح وجاء على لسان لافروف بأنه لابديل عن المفاوضات، لكن الطرح الذي يقدم حاليا للجانب الروسي لن تقبله موسكو".
واعتبرت أن "كييف غير جادة في موقفها وفي كل ما تطرحه، فهي تعلم أن الجانب الروسي لن يقبل بهذا، وربما يكون عرض المفاوضات هذا مجرد مناورة لتجاوز الشتاء وهو ما يتخوف منه الجانب الروسي، وقد يكون الهدف هو تخفيف الضغط العسكري في الميدان، خاصة مع صعوبة القتال خلال الشتاء، وهذا ما تؤيده تصريحات ميركل عن أن اتفاقية مينسك كانت لكسب الوقت، وهو أيضا ما يقلق موسكو ويشعرها بعدم الجدية".
من جانبه، رأى الباحث الاستراتيجي الدكتور آصف ملحم أن "هذه المبادرة لا تحل المشكة من أساسها حيث أن جذورها ليست في أوكرانيا وإنما في الدول الغربية، التي حولت أوكرانيا إلى حقل تجارب لأسلحة الناتو، والمشكلة تكمن في توسع الناتو شرقا مما حول أوكرانيا إلى ساحة تصفية حسابات بين الناتو وروسيا".
وأشار إلى أن "روسيا مستعدة للحوار وحل الأزمة بعد الحصول على ضمانات أمنية، ولهذا يمكن اعتبار هذه المبادرة ميتة حتى قبل الشروع في بدء أي أعمال لها".
وأكد المحلل السياسي الدكتور اسماعيل خلف الله أن "الموقف الأوروبي خاصة على المستوى الشعبي يذهب إلى إنهاء الأزمة، والخضوع، والذهاب لحوار ومفاوضات جادة مع موسكو لانهاء الأثار السلبية للعقوبات على الاقتصاد الأوروبي، ولهذا يبحث عن أي وساطة جادة، ورأينا ماكرون يدعو الرئيس الصيني
للوساطة، ورأينا تحركات المستشار الألماني، وبالنسبة لدعوة الوساطة الأممية فقد اشترط الأمين العام حضور جميع الأطراف، وبدا واضحا أنه يلمح للشروط التعجيزية التي تضعها كييف بإيعاز من جهات تسعى لتصعيد الأزمة ومواصلة استنزاف روسيا".
وأضاف أن "المتتبع للمشهد الأوكراني يدرك أن زيلينسكي يتحدث بلسان آخرين خاصة عندما يسمعه يقول إنه سيذهب لقمة سلام في فبراير وكأنه يعيش في راحة، ويظهر جليا أن هذه الشروط التي يضعها تملى عليه، ومن الواضح إنه لا يفكر في الوضعية التي يعيشها الشعب الأوكراني، وعندما يطرح الرئيس الروسي استعداده للمفاوضات، هو أيضا يعلم أن الطرف المقابل غير جاد، وليس له سلطة، ويخضع لكل ما يأتيه من جهات معينة لها مصالح في إطالة أمد الأزمة".