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https://sputnikarabic.ae/20221227/وان-بلس-الصينية-تفتتح-عام-2023-بهاتف-جديد-يحمل-مواصفات-مبهرة-صور-وفيديو-1071651036.html
"وان بلس" الصينية تفتتح عام 2023 بهاتف جديد يحمل مواصفات مبهرة... صور وفيديو
"وان بلس" الصينية تفتتح عام 2023 بهاتف جديد يحمل مواصفات مبهرة... صور وفيديو
أعلنت شركة "وان بلس" الصينية عن أحدث هواتفها الذكية "وان بلس 11"، الذي سيكون أول الهواتف المعلن عنها مع انطلاق العام الجديد. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T10:07+0000
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وقبل أن يتم إزاحة الستار عن الهاتف لأول مرة داخل الصين في 4 يناير/ كانون الثاني المقبل، فقد كشفت الشركة عن أهم مواصفاته، بما في ذلك احتوائه على شريحة "سناب دراغون 8 جين 2" من تطوير شركة "كوالكوم"، والتي تم الإعلان عنها بالفعل مع هواتف شركتي "شاومي" و"فيفو" الحديثة، وفقا لموقع "وايبو" الصيني.ولا تعد الشريحة الجديدة بتوفير تحسينات في السرعة المعتادة فحسب، وإنما تعد مستخدمي الهاتف بالترقية إلى مستوى الذكاء الاصطناعي، وميزات الكاميرا، وسرعات شبكة "الجيل الخامس"، فضلا عن تقنية "دعم تتبع الأشعة" والتي تمنح تحسينا في مستوى الرسومات والغرافيك وجعلها أقرب للواقع في ألعاب الفيديو على الهاتف.سيتضمن الهاتف سعة تخزين داخلية تصل إلى 512 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعتي 12 غيغابايت أو 16 غيغابايت، فضلا عن 3 كاميرات على جزيرة دائرية على شكل بسكويت "أوريو" المعروف.وسيتوافر هاتف "وان بلس 11" الجديد بلونين، هما الأخضر والأسود.وذكرت شركة "وان بلس" أن هاتفها المنتظر سيتم طرحه بالأسواق العالمية في7 فبراير/ شباط المقبل.
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منوعات

"وان بلس" الصينية تفتتح عام 2023 بهاتف جديد يحمل مواصفات مبهرة... صور وفيديو

10:07 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 10:12 GMT 27.12.2022)
© AFP 2022 / MONEY SHARMAهاتف "وان بلس 3"
هاتف وان بلس 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
هاتف "وان بلس 3"
© AFP 2022 / MONEY SHARMA
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أعلنت شركة "وان بلس" الصينية عن أحدث هواتفها الذكية "وان بلس 11"، الذي سيكون أول الهواتف المعلن عنها مع انطلاق العام الجديد.
وقبل أن يتم إزاحة الستار عن الهاتف لأول مرة داخل الصين في 4 يناير/ كانون الثاني المقبل، فقد كشفت الشركة عن أهم مواصفاته، بما في ذلك احتوائه على شريحة "سناب دراغون 8 جين 2" من تطوير شركة "كوالكوم"، والتي تم الإعلان عنها بالفعل مع هواتف شركتي "شاومي" و"فيفو" الحديثة، وفقا لموقع "وايبو" الصيني.
ولا تعد الشريحة الجديدة بتوفير تحسينات في السرعة المعتادة فحسب، وإنما تعد مستخدمي الهاتف بالترقية إلى مستوى الذكاء الاصطناعي، وميزات الكاميرا، وسرعات شبكة "الجيل الخامس"، فضلا عن تقنية "دعم تتبع الأشعة" والتي تمنح تحسينا في مستوى الرسومات والغرافيك وجعلها أقرب للواقع في ألعاب الفيديو على الهاتف.
سيتضمن الهاتف سعة تخزين داخلية تصل إلى 512 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعتي 12 غيغابايت أو 16 غيغابايت، فضلا عن 3 كاميرات على جزيرة دائرية على شكل بسكويت "أوريو" المعروف.
وسيتوافر هاتف "وان بلس 11" الجديد بلونين، هما الأخضر والأسود.
وذكرت شركة "وان بلس" أن هاتفها المنتظر سيتم طرحه بالأسواق العالمية في7 فبراير/ شباط المقبل.
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