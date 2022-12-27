https://sputnikarabic.ae/20221227/وان-بلس-الصينية-تفتتح-عام-2023-بهاتف-جديد-يحمل-مواصفات-مبهرة-صور-وفيديو-1071651036.html
"وان بلس" الصينية تفتتح عام 2023 بهاتف جديد يحمل مواصفات مبهرة... صور وفيديو
"وان بلس" الصينية تفتتح عام 2023 بهاتف جديد يحمل مواصفات مبهرة... صور وفيديو
أعلنت شركة "وان بلس" الصينية عن أحدث هواتفها الذكية "وان بلس 11"، الذي سيكون أول الهواتف المعلن عنها مع انطلاق العام الجديد. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T10:07+0000
2022-12-27T10:07+0000
2022-12-27T10:12+0000
مجتمع
منوعات
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وقبل أن يتم إزاحة الستار عن الهاتف لأول مرة داخل الصين في 4 يناير/ كانون الثاني المقبل، فقد كشفت الشركة عن أهم مواصفاته، بما في ذلك احتوائه على شريحة "سناب دراغون 8 جين 2" من تطوير شركة "كوالكوم"، والتي تم الإعلان عنها بالفعل مع هواتف شركتي "شاومي" و"فيفو" الحديثة، وفقا لموقع "وايبو" الصيني.ولا تعد الشريحة الجديدة بتوفير تحسينات في السرعة المعتادة فحسب، وإنما تعد مستخدمي الهاتف بالترقية إلى مستوى الذكاء الاصطناعي، وميزات الكاميرا، وسرعات شبكة "الجيل الخامس"، فضلا عن تقنية "دعم تتبع الأشعة" والتي تمنح تحسينا في مستوى الرسومات والغرافيك وجعلها أقرب للواقع في ألعاب الفيديو على الهاتف.سيتضمن الهاتف سعة تخزين داخلية تصل إلى 512 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعتي 12 غيغابايت أو 16 غيغابايت، فضلا عن 3 كاميرات على جزيرة دائرية على شكل بسكويت "أوريو" المعروف.وسيتوافر هاتف "وان بلس 11" الجديد بلونين، هما الأخضر والأسود.وذكرت شركة "وان بلس" أن هاتفها المنتظر سيتم طرحه بالأسواق العالمية في7 فبراير/ شباط المقبل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
"وان بلس" الصينية تفتتح عام 2023 بهاتف جديد يحمل مواصفات مبهرة... صور وفيديو
10:07 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 10:12 GMT 27.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة "وان بلس" الصينية عن أحدث هواتفها الذكية "وان بلس 11"، الذي سيكون أول الهواتف المعلن عنها مع انطلاق العام الجديد.
وقبل أن يتم إزاحة الستار عن الهاتف لأول مرة داخل الصين في 4 يناير/ كانون الثاني المقبل، فقد كشفت الشركة عن أهم مواصفاته، بما في ذلك احتوائه على شريحة "سناب دراغون 8 جين 2" من تطوير شركة "كوالكوم"، والتي تم الإعلان عنها بالفعل مع هواتف شركتي "شاومي" و"فيفو" الحديثة، وفقا لموقع
"وايبو" الصيني.
ولا تعد الشريحة الجديدة بتوفير تحسينات في السرعة المعتادة فحسب، وإنما تعد مستخدمي الهاتف بالترقية إلى مستوى الذكاء الاصطناعي، وميزات الكاميرا، وسرعات شبكة "الجيل الخامس"، فضلا عن تقنية "دعم تتبع الأشعة" والتي تمنح تحسينا في مستوى الرسومات والغرافيك وجعلها أقرب للواقع في ألعاب الفيديو على الهاتف.
سيتضمن الهاتف سعة تخزين داخلية تصل إلى 512 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعتي 12 غيغابايت أو 16 غيغابايت، فضلا عن 3 كاميرات على جزيرة دائرية على شكل بسكويت "أوريو" المعروف.
وسيتوافر هاتف "وان بلس 11" الجديد بلونين، هما الأخضر والأسود.
وذكرت شركة "وان بلس
" أن هاتفها المنتظر سيتم طرحه بالأسواق العالمية في7 فبراير/ شباط المقبل.