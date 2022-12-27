https://sputnikarabic.ae/20221227/وسائل-إعلام-تتوقع-تغيير-السفير-الألماني-لدى-روسيا-1071654735.html
وسائل إعلام تتوقع تغيير السفير الألماني لدى روسيا
وسائل إعلام تتوقع تغيير السفير الألماني لدى روسيا
ذكرت شبيغل أنه في عام 2023، سيحل ألكسندر غراف لامبسدورف، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الحر في البوندستاغ، محل السفير الألماني في موسكو جيزا أندرياس فون جير. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T11:33+0000
2022-12-27T11:33+0000
2022-12-27T11:33+0000
أخبار ألمانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/02/1048555387_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_2d6c4851b140354462b79c5dfb4968bb.jpg
وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر في الحكومة أنه "سيحدث تغيير في القيادة في السفارة الألمانية في موسكو. في الصيف المقبل، سيصبح السياسي من الحزب الديمقراطي الحر ألكسندر غراف لامبسدورف سفيرا جديدا".وأشارت شبيغل إلى أنه في السابق، كان من المتوقع أن يكون لامبسدورف سفيراً للولايات المتحدة، ولكن في الوقت الحالي، وبسبب الوضع في أوكرانيا، قررت الحكومة إرسال سياسي متمرس إلى موسكو.لامبسدورف أحد خبراء السياسة الخارجية الأكثر خبرة في حكومة الائتلاف.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/02/1048555387_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_11c65b0779beb6f66a2baa4782905631.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العالم
وسائل إعلام تتوقع تغيير السفير الألماني لدى روسيا
تابعنا عبر
ذكرت شبيغل أنه في عام 2023، سيحل ألكسندر غراف لامبسدورف، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الحر في البوندستاغ، محل السفير الألماني في موسكو جيزا أندرياس فون جير.
وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر في الحكومة أنه "سيحدث تغيير في القيادة في السفارة الألمانية في موسكو
. في الصيف المقبل، سيصبح السياسي من الحزب الديمقراطي الحر ألكسندر غراف لامبسدورف سفيرا جديدا".
وأشارت شبيغل إلى أنه في السابق، كان من المتوقع أن يكون لامبسدورف سفيراً للولايات المتحدة، ولكن في الوقت الحالي، وبسبب الوضع في أوكرانيا، قررت الحكومة إرسال سياسي متمرس إلى موسكو.
لامبسدورف أحد خبراء السياسة الخارجية الأكثر خبرة في حكومة الائتلاف.