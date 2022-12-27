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https://sputnikarabic.ae/20221227/وسائل-إعلام-تتوقع-تغيير-السفير-الألماني-لدى-روسيا-1071654735.html
وسائل إعلام تتوقع تغيير السفير الألماني لدى روسيا
وسائل إعلام تتوقع تغيير السفير الألماني لدى روسيا
ذكرت شبيغل أنه في عام 2023، سيحل ألكسندر غراف لامبسدورف، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الحر في البوندستاغ، محل السفير الألماني في موسكو جيزا أندرياس فون جير. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T11:33+0000
2022-12-27T11:33+0000
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وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر في الحكومة أنه "سيحدث تغيير في القيادة في السفارة الألمانية في موسكو. في الصيف المقبل، سيصبح السياسي من الحزب الديمقراطي الحر ألكسندر غراف لامبسدورف سفيرا جديدا".وأشارت شبيغل إلى أنه في السابق، كان من المتوقع أن يكون لامبسدورف سفيراً للولايات المتحدة، ولكن في الوقت الحالي، وبسبب الوضع في أوكرانيا، قررت الحكومة إرسال سياسي متمرس إلى موسكو.لامبسدورف أحد خبراء السياسة الخارجية الأكثر خبرة في حكومة الائتلاف.
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أخبار ألمانيا, العالم
أخبار ألمانيا, العالم

وسائل إعلام تتوقع تغيير السفير الألماني لدى روسيا

11:33 GMT 27.12.2022
© flickr.com / Caribbعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© flickr.com / Caribb
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ذكرت شبيغل أنه في عام 2023، سيحل ألكسندر غراف لامبسدورف، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الحر في البوندستاغ، محل السفير الألماني في موسكو جيزا أندرياس فون جير.
وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر في الحكومة أنه "سيحدث تغيير في القيادة في السفارة الألمانية في موسكو. في الصيف المقبل، سيصبح السياسي من الحزب الديمقراطي الحر ألكسندر غراف لامبسدورف سفيرا جديدا".
وأشارت شبيغل إلى أنه في السابق، كان من المتوقع أن يكون لامبسدورف سفيراً للولايات المتحدة، ولكن في الوقت الحالي، وبسبب الوضع في أوكرانيا، قررت الحكومة إرسال سياسي متمرس إلى موسكو.
لامبسدورف أحد خبراء السياسة الخارجية الأكثر خبرة في حكومة الائتلاف.
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