عربي
https://sputnikarabic.ae/20221227/وفاة-16-شخصا-بحادث-مروري-في-السودان-1071653679.html
وفاة 16 شخصا بحادث مروري في السودان
وفاة 16 شخصا بحادث مروري في السودان
توفي 16 شخصا على الأقل بحادث مروري وقع صباح اليوم الثلاثاء، غربي ولاية الخرطوم السودانية. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T11:00+0000
2022-12-27T11:01+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104478/73/1044787333_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_dad7f6355166c455195516be8d414365.jpg
وبحسب بيان للمكتب الصحفي للشرطة السودانية وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم في الطريق الغربي أم درمان بارا بمنطقة الشيخ حمد بالقرب من المويلح، بحسب صحيفة "السوداني".وأوضحت الشرطة أن "الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة المويلح بين بص سياحي سفري قادم من الفاشر إلى الخرطوم انحرف عن الشارع فاصطدم بعربة قلاب كانت تقف خارج الطريق".وأكدت الشرطة أن الحادث أدى إلى أن مصرع 16 في الحال وإصابة 19 مواطنا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104478/73/1044787333_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_5fd5f0e854933c6609a1d168eaf54dff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

وفاة 16 شخصا بحادث مروري في السودان

11:00 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 11:01 GMT 27.12.2022)
© Sputnik . Александр Гращенков / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الخرطوم
مدينة الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© Sputnik . Александр Гращенков
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
توفي 16 شخصا على الأقل بحادث مروري وقع صباح اليوم الثلاثاء، غربي ولاية الخرطوم السودانية.
وبحسب بيان للمكتب الصحفي للشرطة السودانية وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم في الطريق الغربي أم درمان بارا بمنطقة الشيخ حمد بالقرب من المويلح، بحسب صحيفة "السوداني".
https://twitter.com/alsudani_news/status/1607671883125727234?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1607671883125727234%7Ctwgr%5E2556596fcb2382cfd442cbd33ee0750e1d5f50a7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1420716-D982D8AAD984D989-D988D8ACD8B1D8ADD989-D8A8D8ADD8A7D8AFD8AB-D985D8B1D988D8B9-D981D98A-D8A7D984D8B3D988D8AFD8A7D986%2F
وأوضحت الشرطة أن "الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة المويلح بين بص سياحي سفري قادم من الفاشر إلى الخرطوم انحرف عن الشارع فاصطدم بعربة قلاب كانت تقف خارج الطريق".
وأكدت الشرطة أن الحادث أدى إلى أن مصرع 16 في الحال وإصابة 19 مواطنا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:53 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала