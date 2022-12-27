https://sputnikarabic.ae/20221227/وفاة-16-شخصا-بحادث-مروري-في-السودان-1071653679.html
وفاة 16 شخصا بحادث مروري في السودان
وفاة 16 شخصا بحادث مروري في السودان
توفي 16 شخصا على الأقل بحادث مروري وقع صباح اليوم الثلاثاء، غربي ولاية الخرطوم السودانية. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T11:00+0000
2022-12-27T11:00+0000
2022-12-27T11:01+0000
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وبحسب بيان للمكتب الصحفي للشرطة السودانية وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم في الطريق الغربي أم درمان بارا بمنطقة الشيخ حمد بالقرب من المويلح، بحسب صحيفة "السوداني".وأوضحت الشرطة أن "الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة المويلح بين بص سياحي سفري قادم من الفاشر إلى الخرطوم انحرف عن الشارع فاصطدم بعربة قلاب كانت تقف خارج الطريق".وأكدت الشرطة أن الحادث أدى إلى أن مصرع 16 في الحال وإصابة 19 مواطنا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
وفاة 16 شخصا بحادث مروري في السودان
11:00 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 11:01 GMT 27.12.2022) تابعنا عبر
توفي 16 شخصا على الأقل بحادث مروري وقع صباح اليوم الثلاثاء، غربي ولاية الخرطوم السودانية.
وبحسب بيان للمكتب الصحفي للشرطة السودانية وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم في الطريق الغربي أم درمان بارا بمنطقة الشيخ حمد بالقرب من المويلح، بحسب صحيفة "السوداني"
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https://twitter.com/alsudani_news/status/1607671883125727234?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1607671883125727234%7Ctwgr%5E2556596fcb2382cfd442cbd33ee0750e1d5f50a7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1420716-D982D8AAD984D989-D988D8ACD8B1D8ADD989-D8A8D8ADD8A7D8AFD8AB-D985D8B1D988D8B9-D981D98A-D8A7D984D8B3D988D8AFD8A7D986%2F
وأوضحت الشرطة أن "الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة المويلح بين بص سياحي سفري قادم من الفاشر إلى الخرطوم انحرف عن الشارع فاصطدم بعربة قلاب كانت تقف خارج الطريق".
وأكدت الشرطة أن الحادث أدى إلى أن مصرع 16 في الحال وإصابة 19 مواطنا.