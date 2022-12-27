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وفاة 4 أشخاص إثر انفجار داخل معمل للدهانات بمدينة القامشلي في ريف الحسكة السورية
وفاة 4 أشخاص إثر انفجار داخل معمل للدهانات بمدينة القامشلي في ريف الحسكة السورية
توفي 4 أشخاص إثر انفجار داخل معمل للدهان في مدينة القامشلي في ريف الحسكة شرقي سوريا. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T16:49+0000
2022-12-27T16:49+0000
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وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الانفجار وقع في محيط قرية ذبانة التي تسيطر عليها "ميليشيا قسد" في ريف القامشلي الجنوبي.قال المدير العام للهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني الدكتور عمر العاكوب، للوكالة، إن "أربع مواطنين بينهم شاب وشقيقته وعاملين آخرين توفوا بعد إصابتهم بحروق من الدرجة الثالثة والرابعة فيما تم إسعاف سيدة خامسة مصابة بحروق من الدرجة الثالثة".وأشار العاكوب إلى أن المتوفين هم من عمال معمل للدهانات الذي حدث فيه الانفجار".ونقلت الوكالة عن مصادر أن "أغلب الضحايا هم عمال يعملون في معمل البركة لتصنيع الدهانات في ريف القامشلي، وأن الانفجار ناجم عن ماس كهربائي".
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

وفاة 4 أشخاص إثر انفجار داخل معمل للدهانات بمدينة القامشلي في ريف الحسكة السورية

16:49 GMT 27.12.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiaمدينة القامشلي، سوريا
مدينة القامشلي، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
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توفي 4 أشخاص إثر انفجار داخل معمل للدهان في مدينة القامشلي في ريف الحسكة شرقي سوريا.
وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الانفجار وقع في محيط قرية ذبانة التي تسيطر عليها "ميليشيا قسد" في ريف القامشلي الجنوبي.
قال المدير العام للهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني الدكتور عمر العاكوب، للوكالة، إن "أربع مواطنين بينهم شاب وشقيقته وعاملين آخرين توفوا بعد إصابتهم بحروق من الدرجة الثالثة والرابعة فيما تم إسعاف سيدة خامسة مصابة بحروق من الدرجة الثالثة".
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وأشار العاكوب إلى أن المتوفين هم من عمال معمل للدهانات الذي حدث فيه الانفجار".
ونقلت الوكالة عن مصادر أن "أغلب الضحايا هم عمال يعملون في معمل البركة لتصنيع الدهانات في ريف القامشلي، وأن الانفجار ناجم عن ماس كهربائي".
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