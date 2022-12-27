https://sputnikarabic.ae/20221227/وفاة-4-أشخاص-إثر-انفجار-داخل-معمل-للدهانات-بمدينة-القامشلي-في-ريف-الحسكة-السورية-1071670456.html
وفاة 4 أشخاص إثر انفجار داخل معمل للدهانات بمدينة القامشلي في ريف الحسكة السورية
وفاة 4 أشخاص إثر انفجار داخل معمل للدهانات بمدينة القامشلي في ريف الحسكة السورية
توفي 4 أشخاص إثر انفجار داخل معمل للدهان في مدينة القامشلي في ريف الحسكة شرقي سوريا. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T16:49+0000
2022-12-27T16:49+0000
2022-12-27T16:49+0000
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وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الانفجار وقع في محيط قرية ذبانة التي تسيطر عليها "ميليشيا قسد" في ريف القامشلي الجنوبي.قال المدير العام للهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني الدكتور عمر العاكوب، للوكالة، إن "أربع مواطنين بينهم شاب وشقيقته وعاملين آخرين توفوا بعد إصابتهم بحروق من الدرجة الثالثة والرابعة فيما تم إسعاف سيدة خامسة مصابة بحروق من الدرجة الثالثة".وأشار العاكوب إلى أن المتوفين هم من عمال معمل للدهانات الذي حدث فيه الانفجار".ونقلت الوكالة عن مصادر أن "أغلب الضحايا هم عمال يعملون في معمل البركة لتصنيع الدهانات في ريف القامشلي، وأن الانفجار ناجم عن ماس كهربائي".
https://sputnikarabic.ae/20220821/الاستخبارات-التركية-تعلن-تحييد-قيادي-في-حزب-العمال-الكردستاني-بعملية-في-القامشلي-شمالي-سوريا-1066679466.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
وفاة 4 أشخاص إثر انفجار داخل معمل للدهانات بمدينة القامشلي في ريف الحسكة السورية
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توفي 4 أشخاص إثر انفجار داخل معمل للدهان في مدينة القامشلي في ريف الحسكة شرقي سوريا.
وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"
أن الانفجار وقع في محيط قرية ذبانة التي تسيطر عليها "ميليشيا قسد" في ريف القامشلي الجنوبي.
قال المدير العام للهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني الدكتور عمر العاكوب، للوكالة، إن "أربع مواطنين بينهم شاب وشقيقته وعاملين آخرين توفوا بعد إصابتهم بحروق من الدرجة الثالثة والرابعة فيما تم إسعاف سيدة خامسة مصابة بحروق من الدرجة الثالثة".
وأشار العاكوب إلى أن المتوفين هم من عمال معمل للدهانات الذي حدث فيه الانفجار".
ونقلت الوكالة عن مصادر أن "أغلب الضحايا هم عمال يعملون في معمل البركة لتصنيع الدهانات في ريف القامشلي، وأن الانفجار ناجم عن ماس كهربائي".