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https://sputnikarabic.ae/20221227/وكالة-الطيران-الروسية-مسألة-تحليق-الطائرات-المدنية-في-سوريا-تتطلب-تقييما-شاملا-1071665459.html
وكالة الطيران الروسية: مسألة تحليق الطائرات المدنية في سوريا تتطلب تقييما شاملا
وكالة الطيران الروسية: مسألة تحليق الطائرات المدنية في سوريا تتطلب تقييما شاملا
أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع في سوريا لا تزال متوترة، مشيرة إلى أن مسألة تحليق الطائرات المدنية فوق سوريا تتطلب... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T15:21+0000
2022-12-27T15:21+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي: "في الوقت الحالي، لا يزال الوضع في الجمهورية العربية السورية متوتراً بسبب استمرار النزاع المسلح، وفي هذا الصدد، فإن مسألة تحليق الطائرات المدنية التابعة لشركات الطيران الروسية في الأجواء السورية يتطلب تقييماً شاملاً".وذكرت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي عبر القنوات الدبلوماسية أنها قامت بإرسال طلبات إلى سلطات الطيران السورية.وأعطت السلطات السورية موافقتها على مرور الطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها، وتنتظر رد روسيا بهذا الشأن، بحسب ما صرح به مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور لـ"سبوتنيك".وقال منصور: "تقدمت دائرة الطيران المدني الروسية بطلب إلى السلطات السورية للسماح لطائرات روسية بعبور أجوائها، وأصدرت الحكومة السورية هذا الإذن على الفور، وطلبت سوريا من روسيا تزويدها بجدول الرحلات لتزويدها بممرات جوية، وفي الوقت الحالي نحن ننتظر ردا من الجانب الروسي".
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, روسيا

وكالة الطيران الروسية: مسألة تحليق الطائرات المدنية في سوريا تتطلب تقييما شاملا

15:21 GMT 27.12.2022
© Sputnik . Monzer Saidبعد انقطاع 12 عاماً.. وصول أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية
بعد انقطاع 12 عاماً.. وصول أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© Sputnik . Monzer Said
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أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع في سوريا لا تزال متوترة، مشيرة إلى أن مسألة تحليق الطائرات المدنية فوق سوريا تتطلب تقييما شاملا، وأن الوكالة أرسلت طلبا لسلطات الطيران السورية بشأن الحصول على ضمانات للطيران الآمن.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي: "في الوقت الحالي، لا يزال الوضع في الجمهورية العربية السورية متوتراً بسبب استمرار النزاع المسلح، وفي هذا الصدد، فإن مسألة تحليق الطائرات المدنية التابعة لشركات الطيران الروسية في الأجواء السورية يتطلب تقييماً شاملاً".

وأشارت الوكالة إلى ضرورة حصول شركات الطيران الروسية على ضمانات بالتحليق الآمن من السلطات السورية المختصة.

وذكرت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي عبر القنوات الدبلوماسية أنها قامت بإرسال طلبات إلى سلطات الطيران السورية.
مطار شيريمتيفو، الطيران الروسي آيروفلوت، موسكو، روسيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
وكالة النقل الجوي الروسية تعلن تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض المطارات
13 ديسمبر, 07:05 GMT
وأعطت السلطات السورية موافقتها على مرور الطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها، وتنتظر رد روسيا بهذا الشأن، بحسب ما صرح به مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور لـ"سبوتنيك".
وقال منصور: "تقدمت دائرة الطيران المدني الروسية بطلب إلى السلطات السورية للسماح لطائرات روسية بعبور أجوائها، وأصدرت الحكومة السورية هذا الإذن على الفور، وطلبت سوريا من روسيا تزويدها بجدول الرحلات لتزويدها بممرات جوية، وفي الوقت الحالي نحن ننتظر ردا من الجانب الروسي".
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