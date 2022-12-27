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https://sputnikarabic.ae/20221227/14-رحلة-أسبوعيا-سلطنة-عمان-وروسيا-توقعان-مذكرة-تفاهم-في-النقل-الجوي-1071651884.html
14 رحلة أسبوعيا... سلطنة عمان وروسيا توقعان مذكرة تفاهم في "النقل الجوي"
14 رحلة أسبوعيا... سلطنة عمان وروسيا توقعان مذكرة تفاهم في "النقل الجوي"
وقّعت روسيا وسلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي، تسمح للناقلات الجوية التابعة للبلدين بتسيير رحلات جوية منتظمة تصل إلى 14 رحلة... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T10:26+0000
2022-12-27T10:26+0000
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وتسمح مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في موسكو، بالتشغيل عبر تقاسم الرموز المشتركة بين شركات الطيران، بالإضافة إلى عدد من الجوانب التنظيمية والتشغيلية في مجالات النقل الجوي والطيران المدني بين البلدين.يذكر أن أول رحلة أقلعت بعد جائحة كورونا من العاصمة العمانية مسقط كانت يوم الجمعة (الثاني من ديسمبر الجاري) إلى موسكو.وقد استأنف مؤخراً قطاع الطيران في سلطنة عمان مرحلة التعافي التدريجي، حيث تم إعادة تشغيل العديد من المحطات بما في ذلك الوجهات الأوروبية للطيران العماني التي كانت قد توقفت مؤقتًا خلال الموجتين الأولى والثانية للجائحة.
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سلطنة عمان, العالم العربي, روسيا
سلطنة عمان, العالم العربي, روسيا

14 رحلة أسبوعيا... سلطنة عمان وروسيا توقعان مذكرة تفاهم في "النقل الجوي"

10:26 GMT 27.12.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUBمطار مسقط الدولي، سلطنة عمان مايو/ أيار 2020
مطار مسقط الدولي، سلطنة عمان مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUB
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وقّعت روسيا وسلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي، تسمح للناقلات الجوية التابعة للبلدين بتسيير رحلات جوية منتظمة تصل إلى 14 رحلة أسبوعيا.
وتسمح مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في موسكو، بالتشغيل عبر تقاسم الرموز المشتركة بين شركات الطيران، بالإضافة إلى عدد من الجوانب التنظيمية والتشغيلية في مجالات النقل الجوي والطيران المدني بين البلدين.
يذكر أن أول رحلة أقلعت بعد جائحة كورونا من العاصمة العمانية مسقط كانت يوم الجمعة (الثاني من ديسمبر الجاري) إلى موسكو.
وقد استأنف مؤخراً قطاع الطيران في سلطنة عمان مرحلة التعافي التدريجي، حيث تم إعادة تشغيل العديد من المحطات بما في ذلك الوجهات الأوروبية للطيران العماني التي كانت قد توقفت مؤقتًا خلال الموجتين الأولى والثانية للجائحة.
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