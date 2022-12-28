https://sputnikarabic.ae/20221228/أردوغان-تركيا-تقترب-من-مصاف-أكبر-10-اقتصادات-في-العالم-1071707663.html
أردوغان: تركيا تقترب من مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم
أردوغان: تركيا تقترب من مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تقترب خطوة تلو الأخرى من هدفها المنشود في دخول مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T17:30+0000
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ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن أردوغان كلمة ألقاها خلال توزيع جوائز لمؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية "توبيتاك"، في العاصمة أنقرة، أعرب خلالها عن إيمانه بأن الاستقلال السياسي مرهون بالاستقلال التكنولوجي.وتابع الرئيس التركي: "نعتبر العلم والتكنولوجيا الأداة الأكثر أهمية وفعالية من أجل تحقيق أهداف تركيا، إذ أن الطريق إلى الإنتاج والنمو القوي والازدهار المستدام يمر عبر حيوية النظام البيئي العلمي".وأوضح الرئيس التركي أن حكومته لا تعمل فقط على إرسال الطلاب إلى الخارج لتلقي أحدث العلوم، بل تسعى نحو جعل تركيا مركز جذب للعلماء الأتراك المقيمين في الخارج، مشيرا إلى أن تركيا تمتلك نظاما إيكولوجيا علميًا وتكنولوجيا ينافس العالم من حيث الجودة والكم.يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد قرر، يوم الخميس الماضي، تثبيت سعر الفائدة عند 9 في المئة بعد تخفيضات إجمالية بلغت 1000 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول 2021، رغم تجاوز معدلات التضخم 48 في المئة الشهر الماضي.وكان البنك المركزي التركي قد أعلن في اجتماعه السابق عن إنهاء دورة التخفيض بما يتماشى مع تعليمات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قرر خفض أسعار الفائدة إلى عدد أحادي الخانة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
أردوغان: تركيا تقترب من مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تقترب خطوة تلو الأخرى من هدفها المنشود في دخول مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم.
ونقلت وكالة أنباء
"الأناضول" عن أردوغان كلمة ألقاها خلال توزيع جوائز لمؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية "توبيتاك"، في العاصمة أنقرة، أعرب خلالها عن إيمانه بأن الاستقلال السياسي مرهون بالاستقلال التكنولوجي.
وتابع الرئيس التركي: "نعتبر العلم والتكنولوجيا الأداة الأكثر أهمية وفعالية من أجل تحقيق أهداف تركيا، إذ أن الطريق إلى الإنتاج والنمو القوي والازدهار المستدام يمر عبر حيوية النظام البيئي العلمي".
وطمأن أردوغان شعبه قائلا: "انتهينا من فترة الركود، والآن نبدأ النهضة العلمية مجددا، ونؤمن أن هذه المنطقة ستصبح مرة أخرى واحدة من المراكز الرائدة في العلوم والتكنولوجيا".
وأوضح الرئيس التركي أن حكومته لا تعمل فقط على إرسال الطلاب إلى الخارج لتلقي أحدث العلوم، بل تسعى نحو جعل تركيا مركز جذب للعلماء الأتراك المقيمين في الخارج، مشيرا إلى أن تركيا تمتلك نظاما إيكولوجيا علميًا وتكنولوجيا ينافس العالم من حيث الجودة والكم.
يذكر أن البنك المركزي التركي
كان قد قرر، يوم الخميس الماضي، تثبيت سعر الفائدة عند 9 في المئة بعد تخفيضات إجمالية بلغت 1000 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول 2021، رغم تجاوز معدلات التضخم 48 في المئة الشهر الماضي.
وكان البنك المركزي التركي قد أعلن في اجتماعه السابق عن إنهاء دورة التخفيض بما يتماشى مع تعليمات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قرر خفض أسعار الفائدة إلى عدد أحادي الخانة.