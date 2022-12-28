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https://sputnikarabic.ae/20221228/أنقرة-تصف-الاجتماع-الثلاثي-مع-موسكو-ودمشق-بالحوار-البناء-لضمان-استقرار-سوريا-1071706712.html
أنقرة تصف الاجتماع الثلاثي مع موسكو ودمشق "بالحوار البناء" لضمان استقرار سوريا
أنقرة تصف الاجتماع الثلاثي مع موسكو ودمشق "بالحوار البناء" لضمان استقرار سوريا
وصفت أنقرة، الاجتماع الثلاثي الذي عقد اليوم الأربعاء، لوزراء دفاع وأجهزة الاستخبارات في روسيا وتركيا وسوريا، باللقاء البناء، حيث جرى الاتفاق على استمرار... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T17:11+0000
2022-12-28T17:11+0000
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عقد اللقاء اليوم في العاصمة الروسية موسكو، وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الاجتماع عقد في أجواء بناءة للحوار، واتفق الحضور على الحاجة إلى استمرار المشاورات.الاجتماع تطرق إلى بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والجهود المشتركة لمكافحة المتطرفين على الأراضي السورية، في ظل استمرار التوترات على الحدود بين تركيا وسوريا.من جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن المجتمعين أكدوا خلال اللقاء "الذي عقد في أجواء بناءة"، على ضرورة استمرار الاجتماعات الثلاثية "من أجل ضمان الاستقرار والحفاظ عليه في سوريا والمنطقة".ضم الاجتماع وزراء الدفاع؛ الروسي سيرغي شويغو، والتركي خلوصي أكار، والسوري علي محمود عباس، بالإضافة إلى رؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة.في وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس السوري بشار الأسد، لافتا إلى أن بوتين رحب بالفكرة.وتابع الرئيس التركي: "نريد اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا وسوريا. للقيام بذلك يجب أن تلتقي أجهزتنا الاستخباراتية أولا، ثم وزيري الدفاع والخارجية وبعد تلك الاجتماعات، نجتمع نحن القادة".
https://sputnikarabic.ae/20221226/أردوغان-يعلن-عن-خطوات-جديدة-لإنشاء-منطقة-أمنية-على-الحدود-مع-سوريا-1071632283.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي

أنقرة تصف الاجتماع الثلاثي مع موسكو ودمشق "بالحوار البناء" لضمان استقرار سوريا

17:11 GMT 28.12.2022
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتصافحان خلال اجتماع في موسكو
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتصافحان خلال اجتماع في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© Министерство обороны РФ
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وصفت أنقرة، الاجتماع الثلاثي الذي عقد اليوم الأربعاء، لوزراء دفاع وأجهزة الاستخبارات في روسيا وتركيا وسوريا، باللقاء البناء، حيث جرى الاتفاق على استمرار الاجتماعات من هذا النوع.
عقد اللقاء اليوم في العاصمة الروسية موسكو، وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الاجتماع عقد في أجواء بناءة للحوار، واتفق الحضور على الحاجة إلى استمرار المشاورات.
الاجتماع تطرق إلى بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والجهود المشتركة لمكافحة المتطرفين على الأراضي السورية، في ظل استمرار التوترات على الحدود بين تركيا وسوريا.
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من جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن المجتمعين أكدوا خلال اللقاء "الذي عقد في أجواء بناءة"، على ضرورة استمرار الاجتماعات الثلاثية "من أجل ضمان الاستقرار والحفاظ عليه في سوريا والمنطقة".
ضم الاجتماع وزراء الدفاع؛ الروسي سيرغي شويغو، والتركي خلوصي أكار، والسوري علي محمود عباس، بالإضافة إلى رؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس السوري بشار الأسد، لافتا إلى أن بوتين رحب بالفكرة.
وتابع الرئيس التركي: "نريد اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا وسوريا. للقيام بذلك يجب أن تلتقي أجهزتنا الاستخباراتية أولا، ثم وزيري الدفاع والخارجية وبعد تلك الاجتماعات، نجتمع نحن القادة".
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